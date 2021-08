Mobile Coin lève beaucoup de pâte pour traiter les transactions privées ⋆ Crypto new media

Mobile Coin a ajouté 66 millions de dollars à ses réserves financières à la suite de son dernier cycle de financement.

Mobile Coin obtient beaucoup d’argent à la banque

Mobile Coin a déclaré qu’il cherchait à inculquer des mesures de confidentialité à tous ceux qui l’utiliseraient. Ainsi, la plate-forme cherche à rejeter toute publicité et s’appuie à la place sur la mise en réseau peer-to-peer pour tous les paiements, permettant ainsi aux transactions de rester cachées tout en se produisant sur la blockchain. L’entreprise est ouverte aux utilisateurs du monde entier et affirme que peu importe où se trouve un individu.

Le PDG de la société, Joshua Goldbard, a expliqué dans une interview que toutes les transactions effectuées sur des téléphones portables via Mobile Coin ne prennent que quelques secondes. L’entreprise est fière de sa vitesse, ce pour quoi l’espace crypto n’est pas toujours connu. Il déclare:

Les gens sont vraiment enthousiasmés par ce que nous avons construit parce que c’est très rapide. C’est négatif en carbone, et ça marche sur le téléphone portable. C’est juste quelque chose qui n’existe pas vraiment dans la cryptographie, et qui nous permet d’offrir la meilleure expérience utilisateur disponible. Nous avons dû faire beaucoup d’ingénierie à partir de zéro. Mobile Coin a traversé quatre ans de nouvelle ingénierie.

Bitcoin est largement considéré comme l’une des devises les plus lentes du marché. Cela a du sens à bien des égards étant donné que le bitcoin est le père de la cryptographie, et en tant qu’instigateur de tout, il aurait la technologie la plus ancienne. BTC prend généralement environ dix minutes complètes pour être enregistré dans la blockchain. Cela ne semble pas trop grave au début, bien qu’une transaction ne soit généralement pas finalisée avant que six blocs ne soient enregistrés. Ainsi, cela peut prendre plus d’une heure pour qu’une transaction bitcoin soit terminée, et la plupart des individus ne veulent pas attendre aussi longtemps pour obtenir leur argent.

En revanche, des devises telles que Ethereum – la deuxième plus grande monnaie numérique au monde par capitalisation boursière et le principal concurrent de BTC – n’ont besoin que d’environ cinq à huit minutes pour qu’une transaction soit finalisée. C’est une énorme différence, bien que ces pièces et bien d’autres comme elles nécessitent plusieurs minutes pour que les transactions soient étiquetées comme scellées et effectuées.

Mobile Coin dit qu’il peut obtenir la plupart des blocs nécessaires mis en œuvre sur la chaîne en quelques secondes seulement, ce qui signifie que les transactions sont généralement effectuées en moins d’une minute. Goldbard dit que les seules autres sociétés offrant des vitesses similaires au moment de la presse sont Stripe, Visa et Mastercard.

Assurer la sécurité des identités des personnes

Il dit:

Des millions de transactions ont transité par le réseau à ce stade. Nous l’avons lancé en décembre. Il est lancé au Royaume-Uni sur Signal, et d’autres services de messagerie l’intègrent également.

La société est basée à San Francisco et cherche à anonymiser le montant, l’expéditeur et le destinataire de chaque transaction traitée. La société a levé plus de 11 millions de dollars en mars dernier.

