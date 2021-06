Mobile et tablette Samsung à moins de 300€ : ce pack est à moitié prix pour Amazon Prime Day | La technologie

in

L’une des offres phares de Prime Day est idéale si vous avez besoin d’un mobile, surtout si vous aimez les appareils Samsung, et c’est que pour moins de 300 euros, vous pouvez faire d’une pierre deux coups.

Bonne nouvelle pour les fans de Samsung, et si vous êtes à la recherche d’un mobile, vous pouvez désormais vous procurer un 2×1 : lorsque vous achetez le Samsung Galaxy M11, vous obtenez le Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un combo qui vous permet de régler vos besoins pendant quelques années.

Le prix des deux appareils de ce pack est de 299 euros, soit 48% de moins qu’avant Amazon Prime Day, une baisse de prix considérable qui passe cependant inaperçue dans ces deux jours d’offres.

Le Galaxy M11 et le Galaxy Tab S6 Lite sont tous deux très compétitifs dans leurs segments respectifs.. Il s’agit d’un mobile et d’une tablette d’entrée de gamme mais avec tout ce dont vous avez besoin pour utiliser les applications de messagerie, regarder des vidéos ou prendre des photos de manière plus que digne.

Quelque chose d’important est que pour bénéficier de cette offre, vous devez d’abord utiliser un compte Amazon Prime, bien que si vous n’en avez pas, vous pouvez simplement vous inscrire pour le mois d’essai gratuit de Prime. Comme il n’a pas de permanence, vous pouvez annuler quand vous le souhaitez et sans payer un centime pendant les 30 premiers jours.

Tablette attachée à un mobile

En effet, la hiérarchie de cette offre Samsung sur Amazon Prime Day donne plus de pertinence à la tablette, laquelle des deux appareils est la plus chère. A l’heure actuelle, le prix de la Galaxy M11 n’atteint même pas les 100 euros, alors que celui de la Galaxy Tab S6 Lite avoisine les 300 euros.

Vous pouvez pratiquement dire que lorsque vous achetez la tablette, vous recevez un téléphone portable en cadeau, et c’est ainsi.

C’est un assez bon pack, puisque la Galaxy Tab S6 Lite dispose par exemple d’un écran Full HD de 10,4 pouces et d’un Processeur Exynos 9611, c’est-à-dire haut de gamme au sein des puces développées par Samsung.

Ce n’est pas un support multimédia pour regarder des séries sur Netflix et rien d’autre, mais il le peut sans trop de problèmes avec des applications comme Zoom, Microsoft Teams ou Office, donc l’ajout d’un clavier magnétique est même une bonne option pour les étudiants.

Sinon, votre processeur vous permet de faire tourner des jeux comme Call of Duty : Mobile, donc les possibilités se multiplient.

