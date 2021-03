Mobile Industry Awards 2021 – Encore une semaine!

Il ne reste plus que quelques jours pour recevoir vos entrées pour cette année Prix ​​de l’industrie mobile!

Si vous voulez avoir une chance de rejoindre notre groupe d’élite de lauréats, les inscriptions pour les Mobile Industry Awards 2021 sont ouvertes maintenant – mais agissez vite, car elles devraient fermer à 18 heures le vendredi 18 mars!

Fonctionnant depuis plus d’une décennie, les MIA représentent l’étalon-or de l’excellence dans l’industrie. De la salle de conférence à la base, les participants représentent les meilleurs et les plus brillants de l’industrie mobile britannique.

Suite à l’événement virtuel de l’année dernière, nous sommes ravis d’annoncer que les Mobile Industry Awards 2021 auront lieu le septembre 29 2021 à l’étourdissement Royal Lancaster Londres. C’est le cadre idéal pour une soirée de gastronomie, de réseautage et de célébration de l’industrie.

Voici les récompenses de cette année dans leur intégralité

CATÉGORIES INDIVIDUELLES

Contribution exceptionnelle à l’industrie mobile

Personnalité de l’année (gagnant Power 50)

Boutique Idol

(Crédit d’image: Future)

CATÉGORIES D’ENTREPRISE

Start-up de l’année

Innovation de l’année

Campagne de l’année

Initiative de l’année en matière de RSE et de développement durable

Meilleur lieu de travail (NOUVEAU!)

(Crédit d’image: Future)

B2B & CANAL

Meilleur fournisseur de services et de solutions mobiles

(Crédit d’image: Future)

CATÉGORIES DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES

Prix ​​du cycle de vie et des finances

Meilleur service et solution de gros

Partenaire de l’année

(Crédit d’image: Future)

CATÉGORIES DE DÉTAIL

Meilleur détaillant en ligne

Meilleur détaillant High Street

Meilleur service de réparation

Meilleur service de recyclage

(Crédit d’image: Future)

CATÉGORIES DE RÉSEAU

Meilleur partenaire MVNO

Meilleur MVNO

Meilleur réseau pour les données

Meilleur réseau pour les entreprises

Innovation 5G de l’année (NOUVEAU!)

Réseau de l’année

(Crédit d’image: Future)

CATÉGORIES DE FABRICANTS

Meilleure équipe de marketing sur le terrain du fabricant

Fabricant d’accessoires de l’année

Fabricant robuste de l’année

Fabricant de téléphones intelligents de l’année

Téléphone de l’année

Processus d’inscription MIA 2021

Participer aux récompenses 2021 sera la décision la plus simple que vous prendrez cette année – notre portail de participation est convivial et notre équipe est là pour vous aider à chaque étape du processus, et de plus, l’entrée est gratuite.

COMMENCEZ VOTRE INSCRIPTION ICI!

Toutes les inscriptions doivent être soumises au plus tard le 18h le 18 mars 2021.

Les tables seront disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi, nous vous invitons donc à Aller en ligne et sélectionnez vos forfaits de table – nous pouvons soit accepter le paiement par carte, soit organiser une facture à vous envoyer.

Cinq bonnes raisons de participer

Récompensez et motivez vous et votre équipe – entrer dans le MIA envoie un message à votre équipe que leurs réalisations valent la peine d’être citées – et être présélectionné est un énorme coup de pouce pour le moral de l’entreprise.

Renforcez la confiance et la confiance des clients – un prix est une marque de qualité qui vous distingue de vos concurrents et prouve vos références d’entreprise. C’est une approbation indépendante qui peut vous aider à attirer de nouveaux clients, partenaires, investisseurs et talents.

Développez votre profil et votre portée – Gagner (ou simplement être présélectionné) est une fantastique opportunité de relations publiques et de marketing qui vous donne la chance de raconter votre histoire et de partager votre succès.

Benchmarking – Le prix indique aux juges et à votre industrie que vous êtes le meilleur des meilleurs – et une entreprise avec laquelle il vaut la peine de faire affaire.

La mise en réseau – Assistez à la cérémonie de remise des prix, célébrez et appréciez certainement la gloire – mais voyez aussi cela comme une opportunité de réseautage, prenez des clients et tirez le meilleur parti de l’établissement de nouvelles relations