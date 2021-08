Mobile Legends: Bang Bang – Un aperçu

Depuis que Moonton a sorti Mobile Legends pour la première fois en 2016, le jeu a révolutionné le genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) pour les titres mobiles.

Avec près de 30 millions de téléchargements en l’espace de cinq ans, Mobile Legends est l’un des jeux d’action fantastique gratuits les plus rentables de l’histoire et l’un des jeux les plus rentables jamais créés en Asie du Sud-Est. Le jeu est réconforté par le fait qu’il s’agit d’un titre exclusif pour mobile – destiné uniquement aux publics Android et iOS – d’où le nom de “Mobile” Legends.

Le titre a été publié pour la première fois sous le nom de Magic Rush: Heroes, mais en raison d’un procès pour violation du droit d’auteur de Riot Games (développeurs de League of Legends), le jeu a acquis son nom et sa réputation actuels après une réédition. Selon des sources via ., le propriétaire de TikTok, ByteDance, a étendu sa présence dans le secteur des jeux vidéo en acquérant Moonton dans le cadre d’un accord d’évaluation de 4 milliards de dollars au début de 2021.

Le jeu MOBA s’appuie fortement sur League of Legends et utilise de courtes rafales de matchs de dix minutes pour engager les joueurs dans une expérience de champ de bataille intensive et immersive. Le travail d’équipe, la stratégie et la gestion des ressources jouent un rôle important dans l’émergence de la victoire

Photo de Ryan Quintal sur Unsplash

FONCTIONNALITÉS

Mobile Legends: Bang Bang possède 83 héros parmi lesquels choisir, chacun ayant son propre ensemble unique de personnalités, de compétences et de capacités. Le jeu propose un tas de classes de jeu parmi lesquelles choisir : tireurs d’élite, assassins, chars, mages, etc. – chacun avec ses propres avantages. L’expérience et les capacités de chaque héros se construisent en fonction du nombre de matchs que vous jouez et des meurtres que vous faites, vous permettant d’améliorer vos compétences et d’acheter des objets dans le jeu. Ce n’est qu’après avoir expérimenté différents personnages que l’on peut décider quel héros correspond le mieux à son style de jeu. De plus, ces personnages peuvent être personnalisés et de nouvelles versions (comme les chargements) peuvent être déverrouillées au fil du temps.

JEU

Le gameplay regroupe dix joueurs au total – dans un format de survie 5 contre 5 – dans des matchs de dix minutes. On peut choisir ses héros préférés et constituer l’équipe parfaite avec d’autres joueurs en temps réel, avec de nombreux modes de jeu dans lesquels s’engager (Classic, Rank, Brawl, AI, Custom, Draft Pick). Le joueur s’engage à tuer des ennemis, à défendre son propre territoire et à détruire les forteresses défensives de l’ennemi. Vous revendiquez la victoire une fois la base d’opposition détruite – assez élémentaire, mais néanmoins engageant. Vos armes et capacités se rechargent une fois utilisées, à l’exception de votre arme principale qui est toujours disponible. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un jeu d’équipe et que la stratégie globale de l’équipe est importante.

DU SON

Le département son ajoute une couche d’immersion dans l’expérience de jeu. Mobile Legends a en permanence une musique de fond pendant toute la durée d’un match, avec des mouvements spéciaux et des annonces qui changent entre les deux lorsque vous combattez des ennemis. Il capte votre attention et vous supplie de ne pas perdre votre attention, de manière subtile, bien sûr.

LES CONTRÔLES

Pour un jeu mobile, il propose des commandes intuitives – avec des commandes de mouvement (joystick) d’un côté et de l’autre vos attaques, défenses et power-ups. Les commandes réactives du jeu lui permettent d’être joué sur une variété de smartphones, quelle que soit la taille de l’écran, car il permet d’ajuster automatiquement la résolution pour correspondre aux spécifications de l’appareil. Les mouvements de votre personnage ont tendance à être fluides et fluides, sans problèmes. De plus, la plupart des options de l’écran sont accessibles avec un minimum de mouvement du doigt. Évidemment, il va sans dire que jouer avec un clavier et une souris est une toute autre expérience, mais juste pour vous rappeler que le jeu ne peut être joué que sur des mobiles uniquement, du moins légitimement.

Mobile Legends: Bang Bang est un titre très acclamé dans le genre des jeux mobiles fantastiques et l’un des jeux mobiles les plus rentables d’Asie, joué par des dizaines de millions d’utilisateurs de smartphones. Les joueurs qui s’impliquent régulièrement dans le jeu peuvent accéder à Asiabet.org pour participer à des actions de paris pour Mobile Legends. C’est une ressource unique pour les meilleurs conseils et conseils d’experts, où l’on peut acquérir des connaissances sur les meilleures cotes.

Le titre de paris esports extrêmement populaire a tous les ingrédients pour une expérience de jeu immersive et à haute adrénaline. En témoigne le nombre de tournois Mobile Legends organisés au fil des ans, ainsi que la création de ligues locales du jeu. C’était l’un des premiers titres de jeu à être inclus comme événement médaillé pour l’esport aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2019 qui se sont déroulés aux Philippines.

Dans certains endroits où le jeu est inaccessible en raison de restrictions géographiques, les joueurs mobiles peuvent s’engager dans plusieurs autres titres qui offrent une expérience de jeu similaire. Certains d’entre eux sont des titres populaires tels que Awakening of Heroes, Legendary Heroes, Legend of Ace, Champions Legion, etc. Ce sont des jeux fantastiques qui offrent un cadre similaire et ne vous décevront pas à long terme.

Image en vedette via: Gamepur