Mobiles 5G à moins de 200 euros : ce sont ceux que vous pouvez acheter en Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez qu’un mobile 5G se connecte à vitesse maximale et anticipe les nouveaux réseaux, ces mobiles sont compatibles et aussi très bon marché car aucun ne coûte plus de 200 euros.

Les mobiles 5G sont de plus en plus répandus, à tel point qu’on peut déjà trouver des téléphones portables pour très peu compatibles avec les nouveaux réseaux 5G. Comment pas cher ? Extrêmement bon marché, à tel point que vous avez déjà pas mal de modèles à moins de 200 euros.

La connectivité 5G, qui est pour l’instant présente dans les principales villes d’Espagne, vous offre des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus élevées, par exemple pour pouvoir regarder des vidéos qui se chargent instantanément ou sont lues depuis votre mobile sans pratiquement aucun décalage.

Ces mobiles 5G sont très bon marché, à tel point qu’ils ne vous coûteront pas moins de 200 euros même avec les frais de port, puisque la plupart des frais de port sont gratuits.

Heureusement, vous avez déjà pas mal de modèles de marques bien connues telles que Xiaomi, POCO, Samsung ou realme entre autres. La connectivité aux réseaux de nouvelle génération n’a jamais été aussi accessible à autant de personnes.

PETIT M3 Pro

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

POCO, auparavant une sous-marque de Xiaomi mais maintenant en tant qu’entreprise indépendante, a lancé il y a quelques mois ce POCO M3 Pro. Le meilleur prix, moins de 145 euros sur Amazon.

Ce mobile est une surprise car il possède des fonctionnalités très correctes à un prix très bas. Il comprend un écran de 6,5 pouces, un processeur MediaTek Dimmensity 700 5G, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

Il dispose également d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’une double caméra frontale de 8 et 2 mégapixels. Dans cette analyse complète de POCO M3 Pro vous avez toutes les clés de ce mobile.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Le nouveau mobile Xiaomi qui vient balayer en 2021 est désormais disponible. Il dispose de la 5G et du nouveau processeur Mediatek Dimensity 800U, en plus de 5 000 mAh de batterie.

Parmi les téléphones Xiaomi très bon marché, bien équipés et dotés de la 5G, se trouve le Xiaomi Redmi Note 9T 5G.

Ce mobile ne coûte que 200 euros et possède un écran de 6,53 pouces, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, une triple caméra de 48 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Pas mal pour un mobile avec une connexion 5G à utiliser pendant plusieurs années. Ne manquez pas l’analyse du Redmi Note 9T que nous avons publiée sur ComputerHoy.com pour connaître tous ses détails.

realme 8 5G

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Parmi les mobiles à moins de 200 euros et avec une connectivité 5G, il y a un nouveau venu, realme 8 5G et qui reste dans la ligne des 199 euros.

Le rapport qualité-prix est excellent : il dispose d’un grand écran AMOLED de 6,5 pouces et également d’un rafraîchissement 90 Hz. 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD. Sa batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

realme 8 5G utilise un appareil photo principal de 48 mégapixels et un appareil photo selfie de 16 mégapixels. Le tout géré avec le processeur Dimensity 700 5G.

Redmi Note 10 5G

Ce téléphone mobile dispose d’un écran 90 Hz et d’une connectivité 5G, en plus d’autres fonctionnalités qui le distinguent si l’on tient compte de son prix bas.

Pour les fans de Xiaomi, il existe encore des modèles très bon marché avec 5G, comme ce Redmi Note 10 5G qui répond aux bonnes caractéristiques techniques pour avoir de bonnes performances, en plus de parier sur la 5G comme caractéristique principale.

Son prix est de plus en plus bas, des 230 euros qu’il coûtait à l’origine, il est déjà à 175 euros sur Amazon.

Ce mobile doté d’un écran de 6,5 pouces et d’un rafraîchissement à 90 Hz est géré par un processeur MediaTek Dimensity 700, ce qui semble répétitif dans ce type de mobile à moins de 200 euros. Il dispose également de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En termes d’appareils photo, il utilise un appareil photo de 48 mégapixels et un de 8 mégapixels pour l’avant. Sa batterie a 5 000 mAh et une charge rapide de 18 W. Voulez-vous en savoir plus sur ce Redmi Note 10 5G, sur ComputerHoy.com, nous avons une analyse complète.

Motorola Moto G50

Le Moto G50 est le mobile le moins cher de Motorola avec une connexion 5G. Il dispose également d’un écran de 6,5″, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible.

Motorola Moto G50 essaie de rendre la gloire du passé Moto G avec un mobile très bon marché, avec 5G et aussi l’un des rares qui pour cette gamme de prix utilise un processeur Snapdragon.

Il est équipé d’un processeur Snapdragon 480 2 Ghz, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible avec carte microSD. En tant qu’appareil photo principal, il dispose également d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 12 mégapixels.

C’est un mobile avec un bon rapport qualité/prix qui ne coûte déjà que 199 euros sur Amazon.

Dans l’analyse de ce mobile, vous avez des informations beaucoup plus détaillées sur son fonctionnement.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.