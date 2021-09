Mobilier de Rick Owens Inspiring Young Designers Thème de l’exposition de Milan – WWD

EN CONVERSATION: Le penchant de Rick Owens pour les meubles brutalistes n’est surpassé que par ses concoctions de mode aux teintes sombres, et les deux ont été une source inépuisable d’inspiration pour les designers du monde entier.

À la veille du lancement officiel du Salone del Mobile à Milan, la galerie Galerie Philia basée à New York, qui représente les collections de meubles d’Owens, a organisé un vernissage présentant des pièces de design du célèbre Owens aux côtés des œuvres de jeunes designers italiens, avec le but d’établir un dialogue.

« Nous ne les soutenons pas, c’est un dialogue, cela a été orchestré d’une si belle manière et c’était une sorte d’hommage, comme dans les meubles de Rick Owens inspirant d’autres personnes… c’est juste une collaboration très minimale mais très intéressante », Michèle Lamy, partenaire de vie et muse d’Owens, a déclaré à WWD lors de l’événement.

Parmi les objets de design d’Owens exposés, l’exposition présentait un banc minimaliste recouvert de poils de chameau, une petite table en albâtre avec un bois d’orignal comme pied, ainsi que des bibelots plus petits tels que des vases en bronze et des bougeoirs.

L’exposition « Rick Owens Dialog with Emerging Italian Designers » à Milan pendant la Design Week. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Philia

Lamy a déclaré qu’après presque 15 ans depuis le lancement de la catégorie – qui a été introduite pour la première fois en 2007 et a donné naissance à un livre et à des expositions internationales – les meubles évoluent pour englober des pièces plus grandes avec un penchant architectural, mais elle a souligné comment les plus petits articles aussi , conservent un certain raffinement et revendiquent la même « prévenance et esprit que les plus grands ».

Les pièces d’Owens ont été disposées dans un espace de galerie faiblement éclairé dans le sud de Milan flanqué des œuvres des studios de design dAM Atelier; Draga & Aurel; Lorenzo Bini ; Agustina Bottoni; Samuel Costantini; Cara et Davide ; Pietro Franceschini et Morghen Studio.

Par exemple, Costantini a prêté ses bougeoirs Underwood, fabriqués à partir de laiton en forme d’écorce, pour l’exposition, tandis que Franceschini a exploré l’utilisation du marbre pour ses tabourets futuristes aux formes arrondies.

« La galerie a trouvé sa propre façon de présenter les œuvres d’Owens et d’en être un grand partisan », a déclaré Lamy.

L’exposition « Rick Owens Dialog with Emerging Italian Designers » à Milan pendant la Design Week. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Philia.

