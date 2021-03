Mobilité urbaine: quelles sont les causes de la congestion en Inde?

Kolkata est, en fait, la moins encombrée des quatre plus grandes villes de l’Inde, mais la plus lente en raison de sa faible mobilité non encombrée

Par Ejaz Ghani

Cette congestion est un obstacle majeur au développement économique et la qualité de vie est bien connue, mais on en sait peu sur les causes de la congestion. L’Inde est-elle condamnée à une impasse totale en raison de son rythme d’urbanisation rapide? La mobilité urbaine est-elle lente uniquement aux heures de pointe ou lente tout le temps? L’urbanisme, la tarification de la congestion ou les investissements accrus dans les routes principales résoudront-ils le problème de la congestion? Une meilleure compréhension des facteurs responsables de la congestion améliorera les mesures politiques visant à améliorer la mobilité urbaine en Inde et renforcera les interactions entre les réseaux de transport, l’intégration du marché et la mondialisation qui stimuleront la croissance économique future et la création d’emplois.

Le transport reste le principal secteur de prêt de la Banque mondiale et des institutions de crédit régionales, représentant plus de 20% de leurs engagements nets. La demande d’investissements dans les infrastructures continuera d’augmenter à l’avenir. Étant donné que les coûts de la congestion, des infrastructures de transport et du réchauffement climatique ne feront qu’augmenter à l’avenir, la politique des transports devrait être basée sur une analyse minutieuse de données de haute qualité, et non sur les revendications des groupes de défense.

À l’aide de données complètes, nous avons examiné les facteurs causaux de la congestion dans 154 villes de l’Inde, avec un service de cartographie et de transport en ligne populaire (voir Akbar, Prottoy; Couture, Victor; Duranton, Gilles; Ghani, Ejaz; Mobility and Congestion in Urban India. Document de travail de recherche, Banque mondiale; https://bit.ly/3fcDTor). Nous avons mesuré la mobilité des véhicules dans les villes et l’avons décomposée en mobilité encombrée et non encombrée.

Les villes indiennes sont lentes en raison d’une mobilité non encombrée et non en raison de retards de mobilité. Ils sont lents à tout moment, même la nuit en l’absence de trafic. Cela est dû à la nature polyvalente des transports urbains, où les routes sont des biens publics polyvalents, utilisés par différentes classes de véhicules motorisés et non motorisés, ainsi que par une grande variété d’autres utilisateurs tels que les vendeurs de rue, les enfants qui jouent et les animaux.

Un indice de mobilité non encombrée explique plus de 50% de la variance de la mobilité globale entre les villes en Inde. Notre analyse du bien-être suggère qu’il y a des gains beaucoup plus importants d’une amélioration de 10% de la mobilité non congestionnée que de la mise en œuvre d’une tarification optimale de la congestion en Inde urbaine.

Cela remet en question l’idée reçue selon laquelle les embouteillages sont la principale raison pour laquelle certaines villes sont lentes et d’autres rapides. Prenons l’exemple de Kolkata, qui est en fait la moins encombrée des quatre plus grandes villes de l’Inde, mais la plus lente en raison de sa faible mobilité non encombrée. Cette distinction a des implications politiques importantes car la vitesse non encombrée ne peut être améliorée par la tarification de la congestion ou la promotion ou la restriction du covoiturage, ou d’autres politiques souvent proposées pour lutter contre la congestion.

Dans l’ensemble, l’urbanisation est associée à une meilleure mobilité, contrairement à l’idée reçue selon laquelle la croissance urbaine a condamné les villes en développement à une impasse totale. Si, en principe, la variation de la mobilité non encombrée pourrait être due à de nombreux attributs de la ville, tels que l’urbanisme, nous l’interprétons comme étant principalement due à la qualité du réseau routier.

Défi politique

Les habitudes de voyage en Inde sont différentes de celles des États-Unis. Les villes indiennes ne connaissent pas les modèles familiers de congestion à deux pics, en raison des déplacements du matin et du soir. Il n’y a presque pas de pointe matinale distincte, mais plutôt une lente accumulation de congestion qui persiste souvent jusque tard dans la soirée. Des pluies légères semblent accélérer légèrement le trafic.

Ces modèles uniques sont cohérents avec le fait que les routes indiennes sont des biens publics polyvalents, servant une grande variété d’utilisations, autres que les transports motorisés qui ralentissent les déplacements. Si cette hypothèse est correcte, alors les technologies et les politiques de séparation des utilisations de la chaussée semblent particulièrement prometteuses, avec une prise en compte appropriée des coûts de la restriction des utilisations autres que les véhicules. Les modèles de voyage uniques de l’Inde impliquent que des politiques au niveau des pays et des investissements locaux spécifiques sont nécessaires, et que l’utilisation de nos sources de données complètes et de notre méthodologie pour étudier individuellement d’autres pays peut révéler des modèles distinctifs.

Étant donné que la mobilité urbaine est lente à tout moment, pas seulement aux heures de pointe, les recommandations politiques standard telles que la tarification de la congestion ou d’autres types de restrictions de voyage peuvent ne pas contribuer à améliorer la mobilité en Inde. Au lieu de cela, augmenter les investissements dans les infrastructures de voyage est le seul moyen d’améliorer la mobilité non encombrée. La conception d’un réseau régulier et la présence d’un plus grand nombre de routes principales jouent un rôle positif, et les futures recherches et études d’ingénierie peuvent identifier des moyens rentables de construire des réseaux urbains plus rapides.

De l’avis général, l’urbanisation et le développement économique conduisent à des villes de plus en plus grandes et à des taux de motorisation accrus, et ces deux caractéristiques finiront par conduire à un blocage complet. Cependant, le développement économique entraîne également une meilleure infrastructure de voyage qui facilite une mobilité non encombrée. En fait, des indicateurs de développement économique urbain tels qu’une croissance démographique récente plus rapide, des niveaux de revenu plus élevés et des taux de motorisation plus élevés sont généralement associés à une meilleure mobilité globale.

Plusieurs attributs de la ville sont constamment corrélés avec la mobilité et ses composantes. Nous constatons que la population et la superficie des terres sont des corrélats clés de la mobilité urbaine. Nous constatons également que la croissance démographique récente et une mesure du nombre de voitures par habitant sont positivement associées à une mobilité non encombrée mais aussi à la congestion. Les villes aux revenus plus élevés ont une mobilité non encombrée plus élevée, mais aussi une congestion plus élevée, ce qui conduit à une relation en forme de colline entre le revenu et la mobilité globale. Nous trouvons un rôle important pour la congestion dans les plus grandes villes, en particulier à proximité de leurs centres.

Le transport urbain dans les pays en développement est une priorité pour les investissements massifs. Les données que nous utilisons ici peuvent en apprendre beaucoup plus. Il peut être utilisé pour en apprendre davantage sur les principes fondamentaux des déplacements urbains au-delà de la mobilité et de la congestion. Elle peut aussi potentiellement jouer un rôle important dans notre compréhension des modèles d’utilisation des terres et des prix de l’immobilier dans les villes en relation avec les transports. Étant donné le faible coût de collecte de ces données, de grands échantillons peuvent facilement être ciblés sur de petites zones et des problèmes étroits. Ces données peuvent également être collectées à une fréquence beaucoup plus élevée que l’écart typique de cinq à huit ans entre les enquêtes sur les voyages traditionnelles consécutives, ce qui permet d’évaluer les changements de politique à court terme.

L’auteur a travaillé pour la Banque mondiale et a enseigné l’économie à Delhi et à l’Université d’Oxford.

