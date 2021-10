Mobley Fever, LaMelo Advice, Brady’s MVP Run et Pats-Chargers avec J. Kyle Mann et Peter Schrager

Photo de Rick Osentoski/.

Bill et J. Kyle Mann discutent des premières observations de la NBA avant que Peter Schrager ne se joigne pour faire des prédictions sur la NFL

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par J. Kyle Mann pour discuter de certaines observations et réactions excessives de la NBA, notamment « les Cavaliers sont réels », les luttes de la recrue Jalen Suggs, l’imprudence de LaMelo Ball, la profondeur du vivier de talents de la NBA, et plus encore (1 : 55). Bill discute avec Peter Schrager de NFL Network des cotes du MVP et des raisons pour lesquelles ils envisagent Tom Brady et Derrick Henry, puis ils font leurs choix d’un million de dollars pour la semaine 8 de la NFL (51:15)

Hôte : Bill Simmons

Invités : Peter Schrager et J. Kyle Mann

Producteur : Kyle Crichton

