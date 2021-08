Mobox (MBOX), un jeton que Binance offre et a augmenté de 300% De quoi s’agit-il ?

Après que Binance a inscrit Mobox (MBOX) sur sa bourse, nous constatons maintenant une escalade impressionnante de son prix. Si vous voulez savoir en quoi consiste ce projet, alors vous devriez consulter cet article.

Au moment d’écrire ces lignes, MBOX se négocie à 8,89 $, accumulant un gain de 1,8 % au cours des dernières 24 heures.

Evolution du prix de la Mobox (MBOX). Source : CoinGecko.

Depuis son inscription sur Binance il y a 11 jours, ce jeton a augmenté de 355%. Au milieu de l’euphorie, le prix a atteint un sommet historique de 10,90 $.

L’explosion des prix est due à la promotion de ce jeton via le Binance Launchpool, un lieu à partir duquel les utilisateurs d’échange peuvent participer à des pools de liquidités pour obtenir des récompenses.

Certains utilisateurs rapportent qu’ils ont même reçu des jetons MBOX gratuitement directement sur leurs portefeuilles Binance, alimentant encore plus le buzz.

Actuellement, l’APY de Mobox dans le Launchpool est de 59,96 %, et les utilisateurs pourront profiter de ce butin juteux jusqu’au 19 septembre en jalonnant leurs pièces BNB ou MBOX.

Pool de lancement MBOX. Source : Binance.

À propos de Mobox (MBOX)

Nous avons déjà passé en revue tout ce qui s’est passé avec le prix de ce jeton, mais de quoi parle le projet ? À venir, on vous dit. Mobox est un protocole DeFi qui cherche à combiner le meilleur de l’agriculture de rendement avec la tendance des jeux basés sur NFT. Le jeu est en ligne depuis le 6 avril de l’année en cours et est très similaire au populaire Axie Infinity. Chez Mobox, il est possible de gagner de l’argent sans faire d’investissement ; Cependant, vous pouvez également utiliser des jetons MBOX pour acheter des NFT plus performants dans le jeu. MBOX est le jeton natif de la plate-forme et est utilisé pour traiter les transactions dans le jeu, miser pour des récompenses et prendre des votes de gouvernance. L’offre totale de jetons sera de 1 milliard. 51 % d’entre eux seront frappés par la communauté, 21 % seront envoyés à ceux qui contribuent à l’écosystème, 8 % aux partenaires stratégiques et 20 % à l’équipe de développement.

Où va le jeton ?

Depuis son lancement sur Binance, le prix n’a fait qu’augmenter. Il effectue actuellement un léger recul, qui pourrait encore s’étendre un peu plus loin.

La forte hausse des prix crée clairement une tendance haussière claire à court terme, et la faible force des ours pendant les corrections nous indique que les chances restent du côté des acheteurs.

Il est également vrai qu’après une hausse d’une telle ampleur, la meilleure partie de la fête s’est déjà produite, mais cela ne signifie pas que plus de profits ne peuvent pas être accumulés dans un avenir proche.

Graphique journalier MBOX vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

