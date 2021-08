Mobvoi TicWatch : des montres connectées aux multiples facettes pour s’adapter à votre vie

Contrairement aux autres montres connectées, qui insistent pour régler votre rythme quotidien, les TicWatch sont conçues pour s’adapter à quelle que soit votre vie : plus ou moins active ou sportive, un goût pour la musique, elles vous informent de ce dont vous avez vraiment besoin… Nous vous présentons la TicWatch gamme.

TicWatch Pro 3 GPS : la précision en extérieur

La Pro 3 GPS est la première montre connectée basée sur le système d’exploitation Wear OS de Google à équiper la puce Qualcomm Snapdragon WearTM 4100. Cela lui confère une puissance démesurée à tous égards. Il surveille à la fois la santé physique et mentale : multisport et multiactivité, TicSleep, stress, guide respiratoire et TicAudiendo. Cette dernière fonction mesure le bruit ambiant et avertit d’éventuels dommages aux organes auditifs et au système nerveux. Une montre connectée spécialement préparée pour suivre avec précision les activités de plein air. Pour ce faire, il se connecte aux systèmes satellitaires GPS, Beidou, GLONASS, Galileo et QZSS, et dispose d’un baromètre.

Double affichage Mobvoi. Portez OS by Google. Écran LCD / AMOLED 1,4”. Renforcé d’acier inoxydable, de nylon haute résistance et de fibre de verre. Jusqu’à 3 jours d’autonomie en mode “intelligent” ; 45 jours en mode “essentiel”. TicPulse et TicBreathe. TicZen : surveiller les niveaux de stress. TicOxygen : mesure de la SpO2 24h/24 et 7j/7. TicMotion. IP68. Haut-parleurs et microphone pour répondre aux appels. Google Pay. Seulement 41,8 gr.

TicWatch Pro 3 LTE : smart-watch-phone

Tout ce qui est évoqué pour le GPS Pro 3 est valable pour cette option Pro 3 LTE, qui se différencie en équipant d’un module SIM qui permet de passer des appels, de se connecter au réseau mobile 4G, de lire des SMS, d’écouter de la musique en streaming, de profiter d’applications, etc. . Il le fait via le service OneNumber de Vodafone, il utilise donc le même numéro de téléphone, le même forfait minute et les mêmes données que le smartphone associé.

Portez OS by Google. Double affichage Mobvoi.

TicWatch GTX : attention, ça triche

Que ce soit le modèle TicWatch le moins cher de cette vitrine ne veut pas dire qu’il s’agit d’une smartwatch ultra basique, pas du tout. Avec une batterie qui atteint dix jours, il vous permet de personnaliser votre cadran et, entre autres fonctions, intègre TicSleep, qui mesure rigoureusement la qualité du sommeil. De son côté, TicPulse enregistre la fréquence cardiaque et propose des graphiques complets de l’activité physique. Par curiosité, parmi les quatorze sports qu’elle surveille, il y a le yoga, le football et la corde à sauter.

Écran TFT 1,28″. 14 modes d’entraînement. IP68. Sangle de largeur standard (22 mm).

TicWatch C2+ : du pur style

Il dispose de 1 Go de mémoire RAM qui, avec son puissant processeur, fait de la C2+ une smartwatch ultra-fluide dans toutes ses fonctionnalités et transitions entre écrans et menus. Il est livré en standard avec un bracelet en cuir véritable et une finition de boîtier en acier de qualité supérieure, qui lui ont valu plusieurs prix de design. Avec GPS / GLONASS / Beidou, suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et batterie pour

deux jours pleins.

Portez OS by Google. Écran 1.3″ AMOLED. TicMotion. TicPulse. IP68. Google Pay.

TicWatch Pro S : robuste

Le boîtier est en fibre de carbone et renforcé de nylon, ce qui lui confère résistance et légèreté, et le verre est revêtu de la technologie Corning Gorilla Glass 3. En effet, il accrédite la norme militaire MIL-STD 810G : il supporte les chocs, températures extrêmes, pression, etc. Avec GPS / AGPS et moniteur de vitesse et de cadence, son suivi de mouvement proactif TicMotion est capable d’identifier intelligemment jusqu’à dix modes sportifs. Avec des centaines de sphères au choix et une sangle de largeur standard pour la personnaliser à votre guise.

Double affichage Mobvoi. Portez OS by Google. Écran LCD/AMOLED de 1,39’’. 13 modes d’entraînement. VO2 max. TicSleep 2.0. TicPulse. TicBreathe : entraînement respiratoire. Tic Audiendo. Google Pay.

Mobvoi Dual Display : double panneau intelligent

Plusieurs modèles TicWatch intègrent cette technologie avancée de double affichage : un panneau LCD externe qui affiche l’heure, la date et des informations de base sur les battements cardiaques, les pas effectués, la batterie restante, etc. et, ci-dessous, un écran AMOLED couleur avec un cadran personnalisable qui donne accès à toutes les multiples fonctionnalités intelligentes. Avec le premier mode, “essentiel”, la batterie dure jusqu’à un mois ; avec le second, “intelligent”, jusqu’à cinq jours. En alternant intelligemment les deux interfaces, l’autonomie de la TicWatch dépasse facilement les deux semaines.

www.zococity.es