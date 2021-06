Mobvoi TicWatch E3 ici avec SD4100 pour moins de 200 $

in

Aujourd’hui, vous pouvez acheter la Mobvoi TicWatch E3, une montre connectée Wear OS à moins de 200 $. Ce n’est que la deuxième montre sur le marché avec le chipset Snapdragon Wear 4100, l’autre étant la TicWatch 3 Pro de Mobvoi. Il a essentiellement les mêmes spécifications que le TicWatch 3 Pro, mais avec des matériaux de construction moins chers et quelques autres coins coupés.

Si vous cherchez à acheter une montre connectée Wear OS, vous ne devriez rien acheter qui n’ait pas un chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et au moins 1 Go de RAM. Malheureusement, depuis longtemps, cela signifiait que votre seul choix était le Mobvoi TicWatch Pro 3.

Cela change aujourd’hui ! Maintenant, vous avez un deuxième choix, également de Mobvoi : le Mobvoi TicWatch E3. Cette montre est un modèle moins cher que la TicWatch 3 Pro mais offre le même chipset et bon nombre des mêmes spécifications.

Voir également: Test de TicWatch Pro 3: Réinitialisation de la barre pour les montres connectées Wear OS

Pour certains, cela pourrait être une montre encore meilleure que la TicWatch 3 Pro car elle a un boîtier qui n’est pas aussi gros. Cependant, le visage a des lunettes très épaisses et le boîtier lui-même est très épais à 12,6 mm. Pourtant, son approche plus minimaliste pourrait plaire à certains acheteurs par rapport au TicWatch 3 Pro.

Spécifications et fonctionnalités de Mobvoi TicWatch E3

En ce qui concerne les spécifications, il possède le chipset Wear 4100 susmentionné, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne, un haut-parleur intégré, un GPS intégré et tous les capteurs de surveillance de la santé habituels, y compris le suivi SpO2. Ce haut-parleur intégré permet des réponses audio de Google Assistant, ce qui est une fonctionnalité intéressante.

Avec des spécifications comme celles-ci et un prix inférieur à 200 $, la Mobvoi TicWatch E3 semble être une évidence pour quelqu’un qui cherche à acheter une montre Wear OS aujourd’hui. Cependant, il pourrait être dans votre intérêt d’attendre un peu plus longtemps pour pouvoir jeter un œil aux montres à venir plus tard cette année avec le «nouveau» Wear OS à bord. Pour l’instant, il n’est pas clair si les montres Wear OS actuelles, telles que la TicWatch E3, verront cette nouvelle version ou resteront bloquées sur la version actuelle.

Si vous ne pouvez pas attendre, le Mobvoi TicWatch E3 est maintenant disponible pour 199,99 $.