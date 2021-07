Mobvoi TicWatch GTH : Smartwatch avec thermomètre et SpO2, fréquence cardiaque, moniteur de fréquence respiratoire

Ce dispositif portable intelligent de Mobvoi, une entreprise leader dans le domaine de l’IA vocale et de la technologie portable soutenue par Google et Volkswagen, est équipé de capteurs avancés de santé et de bien-être.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l’utilité des appareils portables – trackers de fitness, bracelets intelligents, montres intelligentes – qui non seulement nous motivent à mener une vie active, mais nous aident également à surveiller les paramètres de santé clés pour détecter toute maladie à un stade précoce. Le TicWatch GTH a pris la surveillance de la santé à un nouveau niveau différent; il mesure même la température de votre peau. Ce dispositif portable intelligent de Mobvoi, une entreprise leader dans le domaine de l’IA vocale et de la technologie portable soutenue par Google et Volkswagen, est équipé de capteurs avancés de santé et de bien-être.

Au prix de 4 799 Rs modeste et disponible sur Amazon, le TicWatch GTH vous offre une méthode pratique et non invasive 24h/24 et 7j/7 pour vérifier si vous avez une température supérieure à la normale. Il existe un capteur SpO2 pour suivre la saturation en oxygène du sang, un indicateur clé du coronavirus. Un utilisateur peut même suivre sa fréquence cardiaque toute la journée, tous les jours, avec TicPulse. Des applications intégrées telles que TicExercise, TicHealth, TicZen et TicBreathe aident un utilisateur à gérer ses performances de sommeil et à réduire son niveau de stress.

Le TicWatch GTH est doté d’un écran en verre incurvé 2.5D. Son écran couleur de 1,55 pouces avec un rapport écran/corps élevé vous permet de tout voir clairement en un coup d’œil. Le grand écran s’adapte automatiquement aux conditions d’éclairage afin que vous puissiez facilement voir les statistiques à tout moment de la journée. Vous pouvez même l’emmener nager avec un indice d’étanchéité de 5 ATM. La montre est livrée avec une batterie de 260 mAh, ce qui vous offre plus d’une semaine d’autonomie. Le TicWatch GTH vous permet de choisir parmi 14 modes sportifs, notamment la marche, la course en salle et en plein air, le cyclisme en salle et en plein air, la corde à sauter, la natation, l’aviron, les exercices de style libre, l’alpinisme, la gymnastique, le football, le basket-ball et le yoga.

Grâce à la technologie propriétaire TicMotion de Mobvoi, le TicWatch GTH est capable d’identifier et de distinguer automatiquement les exercices les plus courants : la marche et la course. Il détecte automatiquement lorsque vous commencez à vous entraîner et vous demande si vous souhaitez le suivre. Cela vous évite d’avoir à sélectionner manuellement votre type d’entraînement.

Bref, la TicWatch GTH est un bon partenaire santé à votre poignet et un appareil indispensable pour un prix très raisonnable.

Prix ​​public estimé : Rs 4 799

