Moby crée un album avec des versions orchestrales de ses chansons – El Sol de México

LES ANGES. Il a révolutionné la musique électronique, popularisé la rave et est devenu le plus grand allié du véganisme. Moby, qui n’a jamais laissé personne indifférent, revient avec un documentaire et un album, Reprise, dans lequel il réinvente ses chansons au format orchestre.

«J’ai 55 ans et je sens que mes années de fête sont derrière moi. C’est difficile pour moi de le dire, mais ma vie dans une pandémie a été très similaire à celle d’avant. Certains diront que je suis ennuyeux», explique-t-il. de son domicile à Los Angeles.

Il est difficile de croire que l’un des promoteurs de la danse, le compositeur de tubes de danse comme Go et South side, définit son quotidien avec les mots «simple» et «monastique».

«Je n’ai pas beaucoup de vie sociale ou amoureuse, mais je suis heureux», dit-il.

Le musicien new-yorkais, basé dans le sud de la Californie, a mis du temps à réfléchir. Il a publié deux mémoires, Porcelain: A memoir and Then it fall apart, et ce vendredi, il a une double première: une compilation et un documentaire dans lesquels David Bowie et David Lynch sont intervenus.

L’album, qui présente le Budapest Orchestra, est inspiré du concert que Moby a donné en 2018 avec le vénézuélien Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic.

«La musique classique est dans mon ADN», dit-il dans cette interview dans laquelle il a rappelé son amitié avec David Bowie, son obsession pour la célébrité et son passé avec la drogue.

«Quand ils m’ont demandé de faire cet album, j’ai réalisé que beaucoup de mes chansons avaient déjà ce format. La différence était qu’il y avait des claviers mais, par exemple, le blues naturel était très orchestrable. C’était plus facile pour moi que pour un autre groupe comme les Foo Fighters, que j’adore, mais passer du rock à l’orchestre est compliqué », explique-t-il à propos de l’album.

Reprise inclut «l’une des plus belles chansons jamais écrites», la version de Heroes de David Bowie avec laquelle Moby voulait «se souvenir à quel point c’était spécial de se lier d’amitié avec Bowie. Une fois, nous avons joué Heroes chez moi, à la guitare acoustique, et ce fut l’un des moments les plus magiques de toute ma vie. “

Parmi les changements dans sa vie, admet-il, il y a la façon dont il présente sa musique. «J’adore jouer en live mais je déteste voyager. L’un de mes objectifs est de ne plus jamais partir en tournée. La seule bonne chose qu’il a, c’est d’être sur scène pendant quelques minutes, le reste de la journée je ne vais pas bien ».

Le documentaire passe en revue les hauts et les bas de ses débuts, avec des expériences familiales très fortes, mais, assure-t-il, il a toujours voulu continuer dans la musique. «Quand je vais à Griffth Park, je vois toujours des coléoptères noirs monter la colline. Ils sont mon animal spirituel. Ils ne sont ni glamour ni élégants, mais ils suivent leur propre truc. Je ne sais rien faire d’autre, abandonner n’a jamais été une option. Ma mère a peint toute sa vie et n’a jamais montré ses peintures.

«J’ai réussi à rester sobre il y a 12 ans parce que j’en suis venu à la conclusion que l’alcool et les drogues me détruisaient. Les gens n’acceptent parfois pas les preuves. La célébrité a détruit la vie de nombreuses personnes et il y a encore des gens qui croient qu’ils seront plus heureux. Regardez Donald Trump, il est toujours misérable et en colère. Est-ce que Kanye West serait plus heureux en tant que petit producteur à Chicago? “