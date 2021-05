Moby réinvente son passé sur le nouvel album d’inspiration classique “ Reprise ”

Le pionnier de la musique emblématique Moby a sorti son nouvel album attendu Reprise aujourd’hui sur le légendaire label Deutsche Grammophon.

De plus, Moby Doc, un nouveau long métrage documentaire puissant, sort aujourd’hui dans les salles de New York et Los Angeles, et est maintenant disponible sur les plateformes numériques à travers les États-Unis, y compris Apple et Amazon. Le film aura également une première diffusion internationale (ex-Amérique du Nord) aujourd’hui.

À l’appui de Reprise, Moby a fait une apparition mémorable sur The Late Late Show avec James Corden. Il a offert une performance émouvante de «Natural Blues» avec le Pacific Northwest Ballet Orchestra et Apollo Jane au chant principal.

Reprise voit Moby revisiter les moments forts de sa remarquable carrière de 30 ans. Avec le Budapest Art Orchestra, il a repensé certains de ses classiques et hymnes raves les plus reconnaissables avec de nouveaux arrangements pour orchestre et instruments acoustiques. Reprise propose un éventail éclectique et impressionnant d’invités, dont Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Novo Amor, Skylar Grey et Víkingur Ólafsson.

Les graines du projet ont été semées lorsque Moby a été invité à participer à sa toute première collaboration classique – un concert live de sa musique au Walt Disney Concert Hall avec son ami Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic en 2018.

Réalisé et édité par Rob Bralver, Moby Doc est distribué par Greenwich Entertainment. Documentaire biographique surréaliste raconté par Moby, Moby Doc voit l’artiste réfléchir à sa vie personnelle mouvementée et à sa musique emblématique, des groupes punk underground à l’artiste solo en tête des charts, et du toxicomane en difficulté à l’activiste végétalien.

Il présente des entretiens avec David Lynch et David Bowie avec des séquences de concerts extraordinaires, utilisant un mélange unique de reconstitutions, d’interviews et de séquences d’archives. Le film est un regard perspicace et sans vernis sur un artiste dont l’enfance traumatisante l’a profondément façonné.

