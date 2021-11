Moby rejoint le cycle de financement de 2,5 millions de dollars pour Music Wearable Mictic

La société suisse Mictic a levé 2,5 millions de dollars de financement pour les appareils portables de musique.

Le tour de table a été financé par PTK Capital et a fait appel à la superstar Moby. L’appareil portable lui-même est une paire de bracelets avec des capteurs pour déterminer vos mouvements. Les appareils portables se connectent à votre smartphone, donnant aux utilisateurs la possibilité de créer de la musique avec des gestes aériens. Mictic propose 15 sons et paysages sonores, dont plusieurs styles et genres musicaux différents.

« Les gens peuvent se connecter avec Ableton et utiliser Mictic de la même manière qu’ils utiliseraient n’importe quel contrôleur MIDI », explique le directeur technique Matthias Frey. « Nous prévoyons également d’étendre notre activité de plate-forme dans un avenir très proche. Une fois le produit sorti, l’une des prochaines étapes pour les utilisateurs est de pouvoir créer assez facilement leurs propres paysages sonores.

L’équipe Mictic est composée de 10 personnes, mais elle espère augmenter ce nombre. Le tour de table sera utilisé pour permettre à l’entreprise de tester son produit sur le marché.

« Nous avons vraiment dû démarrer pendant un certain temps, puis nous avons construit cette levée de fonds », a déclaré le PDG Mershad Javan à Digital Music News. « Notre prochaine étape est de sortir le produit le plus tôt possible. Nous en sommes fiers et nous sommes impatients d’avoir une idée de la façon dont les gens prévoient d’utiliser le produit.

Bien sûr, un tour de table de 2,5 millions de dollars ne sera pas suffisant pour aider à réaliser tout ce que l’entreprise veut faire. Cependant, il suffit de mettre le produit entre les mains d’utilisateurs précoces enthousiastes afin qu’ils puissent le tester.

« Dès que nous pourrons réellement apporter des données clés et des informations commerciales, nous pourrons continuer à croître et probablement lever une autre ronde de financement assez rapidement par la suite », poursuit Javan. La contribution de Moby au tour de table était relativement mineure – la superstar a contribué moins de 10 % de ce total de 2,5 millions de dollars.

Les bracelets Mictic pour une approche unique de la création musicale coûteront 119 $ lorsqu’ils seront disponibles. L’appareil est disponible en pré-commande sur le site Web de Mictic.