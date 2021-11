Mochi lance une nouvelle campagne #MakersOfAwesome

Les #MakersOfAwesome sont des gens ordinaires aux talents extraordinaires, qui génèrent le buzz, font les gros titres et créent les tendances.

Mochi Shoes, la sous-marque du détaillant de chaussures indien Metro Brands, a lancé une nouvelle campagne #MakersofAwesome présentant sa dernière collection automne/hiver. Selon l’entreprise, la collection est une ode à ceux qui placent la barre plus haut, puis la placent plus haut à chaque nouvelle réalisation. Les #MakersOfAwesome sont des gens ordinaires aux talents extraordinaires, qui génèrent le buzz, font les gros titres et créent les tendances.

« Notre collection automne-hiver de cette année est un hommage à ceux qui osent rêver grand, à ceux qui ne sont limités par aucune limite et qui veulent créer des expériences incroyables dans tout ce qu’ils font. Mochi veut les accompagner dans leur parcours pour devenir #MakersOfAwesome », a déclaré Alisha Malik, vice-présidente du marketing et du commerce électronique, Metro Brands LTD.

Lire aussi : Rahul Deorah nommé à la tête du marketing, apna.co

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.