Mock-Doc révèle les pièges des coureurs pleins d’espoir ⋆ 10z viral

Les tropes et les clichés peuvent mettre fin à un film, à moins qu’il ne s’agisse d’une comédie.

Pendant des années, les comédiens ont utilisé les mêmes shticks fatigués encore et encore pour obtenir des résultats brillants.

La différence réside dans l’interprète, et Marathon, un faux documentaire indépendant écrit et réalisé par Keith Strausbaugh et Anthony Guiduvbaldi, regorge d’interprètes talentueux qui rendent même les blagues les plus fatiguées plus drôles qu’elles ne devraient probablement l’être.

Lorsque vous vous connectez à Marathon, vous ne reconnaîtrez pas une âme à l’écran. Souvent, cela conduit à des performances inférieures à la moyenne, car inconnu peut signifier inexpérimenté.

Au casting de Marathon, les acteurs sont issus des troupes comiques vénérées de Las Vegas et Los Angeles. Strausbaugh et Guiduvbaldi ont même fait une déclaration à ce sujet dans leurs documents de presse :

Chaque faux-doc vit et meurt selon son casting, donc les projecteurs devraient être braqués sur eux, pas sur nous. Heureusement, nous avions une compagnie de stars de la comédie de Las Vegas du Cirque du Soleil, d’Absinthe, de Second City et de Blue Man Group… mélangées à quelques acteurs hilarants et prometteurs de la Upright Citizens Brigade de LA. C’est notre déclaration.

Jouer en direct à ce niveau a donné à ce casting un excellent cadre pour l’envoi de la maquette du documentaire et leur livraison en ligne fait rire.

Bien que je me retrouve rarement à rire franchement lors d’un faux documentaire (L’exception? Drop Dead Gorgeous), cela s’est souvent produit à travers Marathon, et c’est une victoire dans mon livre.

L’utilisation de personnages clichés fonctionne avec Marathon car il s’agit d’appuyer sur des boutons que nous avons cessé d’appuyer récemment.

Le divertissement a embrassé le politiquement correct à son détriment, et Marathon le jette au vent. Nous devons être prêts à rire des problèmes qui nous hantent, et Marathon tire ces ficelles avec succès.

Si votre première pensée est qu’un film sur un marathon serait ennuyeux, vous n’avez pas tort. Même l’organisateur de la course, Ed Clap (Jimmy Slonina) dit que regarder n’importe quel marathon est ennuyeux s’il n’y a pas de pyrotechnie.

Heureusement pour nous, la majorité du marathon couvre cinq coureurs du marathon Devil’s Canyon commençant trois mois avant la course.

Je suis sûr que n’importe quel coureur vous dira que la partie la plus difficile de la course est l’entraînement, et les coureurs de cette course le prouvent de manière amusante et pertinente.

Gagner le Devil’s Canyon Marathon, une course locale sous-financée organisée par le propriétaire du magasin de chaussures Clap n’est le rêve de personne. Pour la plupart d’entre eux, c’est un moyen d’atteindre une fin.

Par exemple, le rêve de Ryan O’Brien (Andrew Hansen avec un physique de coureur et des côtelettes comiques méchantes) est de participer au marathon de Boston. Avant Devil’s Canyon, Ryan a raté la qualification pour le marathon de Boston de neuf secondes, le laissant en colère et désillusionné.

C’est juste le genre de coureur qu’une équipe de documentaires apprécierait, et ils utilisent sa faiblesse perçue contre lui.

Ryan est et se croit être le coureur le plus expérimenté de la course. Il n’a pas tort, mais son arrogance et son attitude jouent contre lui, et rire aux dépens du personnage est répété à plusieurs reprises car il est contrarié par la simple présence du caméraman.

À l’autre extrémité du spectre des coureurs se trouve Emilou Paunch (Kimia Behpoornia), dont la carrière de course en herbe se termine à la minute où elle sort le paquet de bienvenue de la boîte aux lettres et voit la réalité de courir 26 miles dans le désert.

C’est une fille après mon cœur, et malgré son retrait précoce, l’équipe la suit toujours pendant qu’elle se livre à du pop-corn de film beurré, des choux au fromage et un marathon d’un genre différent – ​​une émission de télévision qu’elle avait l’intention de regarder.

Mieux encore, sa décision de ne pas courir le marathon lui profite de manière inattendue, car sa position normale et saine de course à pied est très admirée de tous.

Le reste des coureurs tombe quelque part au milieu.

Jenna Kowalski (Natalia Sullivan) veut que son nom figure dans le livre des records – pour le temps le plus rapide à courir un marathon en costume de fruits.

Habillée comme une banane, elle fait face à une bataille difficile, mais rien ne la ralentit plus qu’un ennemi inattendu, un compétiteur de course envoyé par Dole dans un costume banane en compétition.

Une grossesse inattendue a contrecarré le projet d’Abby Dozier (Anais Thomassian) de courir un marathon l’année précédente, mais l’entraînement avec un mari déconnecté et un nouveau-né menace à nouveau ses chances.

La maternité est jetée sous le bus pour rire, mais je parierais que de nombreuses mères ressentiront la douleur d’Abby alors qu’elle se débat pendant un moment pour elle-même, courant près de la maison avec son babyphone et suppliant son caméraman de regarder la poussette pendant qu’elle s’élance dans des toilettes extérieures pour se soulager.

Alors qu’Abby essaie de tout faire, Thomassian est parfaite en tant qu’épouse et mère harcelée dont la patience s’épuise alors que les efforts de son mari pour trouver un biberon pré-rempli dans la cuisine nécessitent une aide verbale sans fin et des encouragements à regarder avec ses yeux trouve le.

Shareef Washington (Tavius ​​Cortez) est peut-être en train de courir pour prouver à sa sœur triathlète qu’il a un avantage concurrentiel, mais il semble aussi vraiment dans l’idée de courir.

Malheureusement, en tant qu’homme noir, sa formation est particulièrement fastidieuse car un homme noir qui court est un indicateur immédiat d’actes répréhensibles pour les flics locaux.

Shareef passe autant de temps sur le trottoir menotté qu’il le fait à courir, et Cortez le joue comme si c’était l’inévitabilité de sa course, une représentation aussi déchirante que drôle.

Il y a quelques autres personnages qui sont présentés tout au long, mais nous nous identifions aux coureurs, peu importe à quel point leurs aspirations au marathon sont malheureuses.

Marathon est plus un faux-doc pour ceux d’entre nous ayant des aspirations similaires, que nous nous poussions à la limite sans récompense ou que nous nous récompensions pour simplement considérer l’impossible et rejeter l’idée sans un second regard.

Si vous êtes facilement offensé, ne regardez pas. Évitez la comédie en général, car les choses les plus drôles à notre sujet sont lorsque nous voyons nos faiblesses affichées dans toute leur splendeur douloureuse afin que nous puissions voir à quel point elles sont idiotes et pouvons les changer pour le mieux.

Marathon est disponible en VOD partout où vous louez et achetez des titres de films.

Carissa Pavlica est rédacteur en chef et rédacteur et critique pour TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime guider des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut bien l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.