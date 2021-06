Mock Draft 2021 lorsque les positions de la loterie NBA Draft 2021 sont connues

L’une des grandes inconnues de la ligue a été résolue. Les postes dans lesquels toutes les franchises feront leurs sélections pour recruter de jeunes talents dans le NBA Draft 2021. Il y a un lot de joueurs pleins de talent et de potentiel à développer, avec un Cade Cunningham qui pointe vers le numéro 1, mais bien d’autres noms illustres qui pourraient devenir des stars à court terme. Pistons Detorit ils ont eu la chance de choisir en premier, mais d’autres équipes comme les Houston Rockets en ont également profité. On attend beaucoup de voir dans quelle position il tombe Usman Garuba, puisque sa continuité au Real Madrid pourrait en dépendre, bien que son départ dans l’entité blanche soit tenu pour acquis. Sur nba.com, ils révèlent quels sont les scénarios les plus probables, et il y a des surprises intéressantes.

Mock NBA Draft 2021 après la Draft Lottery

Pistons de Détroit : Cade Cunningham

Houston Rockets: Jalen vert

Les Cavaliers de Cleveland: Evan mobley

Raptors de Toronto : Suggestions de Jalen

Magie d’Orlando : Scottie Barnes

Tonnerre d’Oklahoma City : Jonathan Kuminga

Guerriers de l’État d’or : Moïse Moody

Magie d’Orlando : Keon Johnson

Rois de Sacramento : Jalen johnson

Pélicans de la Nouvelle-Orléans : Davion mitchell

Charlotte Hornets : Kai jones

San Antonio Spurs: ziaïre williams

Indiana Pacers : James bouknight

Guerriers de l’État d’or : Josh étourdit

Sorciers de Washington : Alperen Sengün

Tonnerre d’Oklahoma City : Corey Kispert

Grizzly de Memphis : Franz Wagner

Tonnerre d’Oklahoma City : Usman Garuba

Knicks de New York : Chris Duarte

Hawks d’Atlanta : Ayo Dosunmu

Knicks de New York : Jaden ressort

Les Lakers de Los Angeles: cam thomas

Houston Rockets: Josh Christophe

Houston Rockets: Isaïe Jackson

Clippers de Los Angeles : tonnelier de la Sharife

Nuggets de Denver : Day’Ron Sharpe

Filets de Brooklyn: Jeramiah Robinson comte

76ers de Philadelphie : Charles Bassey

Soleils Phénix : Greg brun

Jazz de l’Utah : Tre mann