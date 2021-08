Mock Draft de la NBA 2022 : prédire les 59 choix, à commencer par Chet Holmgren

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du repêchage de la NBA 2021 et il est idiot de publier un faux repêchage pour l’année prochaine. Mais faisons-le quand même.

Car franchement, aussi loin que cela puisse paraître, dix mois, ça passe vite. Même si beaucoup de choses vont changer, certaines choses restent les mêmes. Par exemple, j’ai publié mon premier brouillon fictif du cycle 2020 en mai 2019 et les trois premiers choix projetés ont entendu leur nom appelé au cours des trois premiers choix près de quinze mois plus tard. Une grande partie du reste, bien sûr, est tout à fait erronée et embarrassante. Mais il est toujours utile de suivre la progression et la régression.

Avant de discuter de la prochaine génération de futurs talents de la NBA, cependant, parlons de l’éléphant dans la pièce. Vous avez probablement remarqué que le titre disait que ce projet de simulation mettait en évidence 59 choix. Non, ce n’est pas une faute de frappe.

Permettez-moi de vous expliquer. Les Milwaukee Bucks ont perdu les droits de leur choix de deuxième ronde lors du repêchage de la NBA 2022 en raison d’une violation des règles de la ligue concernant une tentative de transaction effectuée en novembre 2020. Alors que cela craint pour la personne supplémentaire qui va être non repêchée, non repêchée gratuitement l’agence n’est pas la pire des choses.

Sinon, l’ordre de ce repêchage a été déterminé en inversant les cotes à terme de la NBA avec l’aimable autorisation de Tipico SportsBook. Les équipes dont les cotes n’étaient pas parmi les huit meilleures de chaque conférence ont composé la loterie projetée. Pendant ce temps, tous les choix impliqués dans les transactions précédentes ont également été inclus dans la commande.

Une autre note d’entretien rapide : mes brouillons fictifs ont tendance à être assez axés sur les données. Mais cela peut parfois conduire à des angles morts pour évaluer les prospects jouant en dehors de la NCAA (par exemple, lycée, AAU, FIBA, etc.), ce qui a rendu les projets de simulation de pré-saison particulièrement difficiles.

Ce n’est plus le cas grâce à l’aide de nos fantastiques nouveaux partenaires de Cerebro Sports, une ressource de statistiques et d’analyses qui racle les scores des boîtes pour déterminer comment les meilleurs espoirs de basket-ball se sont classés par rapport à toutes leurs compétitions précédentes.

Avec tout cela à l’esprit, aussi loin que nous soyons de la soirée du repêchage du 22 juin, voici comment je vois tout bouger en fonction de ce que nous savons jusqu’à présent: