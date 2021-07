Moda One est comme le sèche-cheveux fou à 400 $ de Dyson, mais il coûte deux fois moins cher aujourd’hui sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Un sèche-cheveux peut-il vraiment valoir 400 $ ou même 500 $ ? Demandez à quelqu’un qui a essayé le Dyson Supersonic et la réponse sera très probablement oui. Cette incroyable merveille moderne coûte de 400 $ à 500 $ selon la version que vous choisissez. Il regorge de technologies incroyables qui accélèrent les processus de séchage et de coiffage. Il protège également vos cheveux des dommages causés par le processus. Et déverrouillez de nombreux produits de soins capillaires sophistiqués, celui-ci fonctionne réellement. C’est fantastique!

Le Dyson Supersonic est en effet un incroyable sèche-cheveux. Mais comme nous l’avons dit, son prix est hors de portée pour de nombreuses personnes. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une autre option phénoménale appelée le Sèche-cheveux ionique intelligent Tineco Moda One. Il coche toutes les mêmes cases que le modèle de Dyson en ce qui concerne les fonctionnalités clés. Il se trouve également qu’il est actuellement en vente sur Amazon pour environ la moitié du prix que vous paierez pour un Dyson !

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa très populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ? ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Depuis quelques mois, je teste un Sèche-cheveux ionique intelligent Tineco Moda One que la société m’a envoyé. C’est sans équivoque le meilleur sèche-cheveux que j’ai jamais essayé dans ma vie.

La première chose que vous devez savoir sur ce sèche-cheveux est qu’il n’a pas de réglages haut et bas. Non, c’est pour le modèle à 20 $ que vous obtenez dans votre pharmacie locale. Au lieu de cela, le Moda One capture les niveaux de température et d’humidité des cheveux 20 fois par seconde. Il ajuste constamment ses réglages de chaleur et de flux d’air en temps réel pour éviter d’endommager vos cheveux. Les ajustements constants accélèrent également le temps nécessaire pour sécher vos cheveux.

C’est fou!

Une autre caractéristique associée est ce que Tineco appelle « la technologie de capteur intelligent iLOOP ». Croyez-le ou non, cette fonctionnalité le rend encore plus fou. Pendant que vous séchez vos cheveux, la LED brille en rouge lorsque le sèche-cheveux détecte de l’humidité et augmente la chaleur. Lorsque cette zone de vos cheveux est sèche, la LED devient bleue et l’air se refroidit. Vous savez tout de suite qu’il est temps de passer à une nouvelle section de cheveux. Dites adieu à tous ces frisottis et dommages aux cheveux.

le Tineco Moda One pompe des millions d’ions pendant que vous séchez vos cheveux, augmentant ainsi la brillance. Il est également livré avec tous les accessoires dont vous avez besoin et ils s’enclenchent magnétiquement. Il est également léger et beaucoup plus silencieux que la plupart des sèche-cheveux que vous avez essayés.

Il s’agit du package total et il coûte 299 $, soit 100 $ de moins que son grand rival. Prenez-en un dès maintenant sur Amazon, et vous ne paierez que 230 $. C’est un prix bas de tous les temps ! Le coupon de 69 $ d’Amazon est disponible pour les coloris Sangria et Mocha, et le premier est mon préféré. On ne sait pas combien de temps ces coupons seront disponibles, alors ne manquez pas cette occasion !

Sèche-cheveux ionique intelligent Tineco Moda One, 1400 W avec accessoires Prix catalogue : 299,00 $ Prix : 230,00 $ Vous économisez : 69,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir :

Le sèche-cheveux Tineco Moda One Smart Ionic est l’un des sèche-cheveux les plus avancés de la planète Il mesure les niveaux d’humidité des cheveux et la température de l’air plus de 20 fois par seconde La chaleur et le flux d’air sont ajustés en temps réel lorsque vous séchez chaque section de cheveux Indicateur à anneau LED devient bleu lorsqu’il est temps de passer à autre chose La technologie de concentration d’anions libère des millions d’ions pour aider à protéger vos cheveux et augmenter la brillance Les modes de séchage incluent le mode manuel, cool, animal de compagnie, enfants et éco Une application vous permet de vous connecter à votre smartphone Léger et ergonomique, cordon d’alimentation ultra-silencieux de 8,85 pieds

Sèche-cheveux ionique intelligent Tineco Moda One, 1400 W avec accessoires Prix catalogue : 299,00 $ Prix : 230,00 $ Vous économisez : 69,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.