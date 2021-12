Modder ajoute un système de métro à Cyberpunk 2077

Dans un milieu plein de jeux qui embrassent pleinement le concept de voyage rapide, il est facile d’oublier ce qui est perdu dans l’échange. Tous ces kilomètres que vous avez économisés dans Skyrim lorsque vous avez instantanément voyagé entre les villes sont pratiques, mais vous manquez de prendre des choses, absorbant vraiment le paysage. C’est ce que le modder keanuWheeze visait à apporter à Cyberpunk 2077 quand ils ont ajouté un système de métro au jeu (merci Destructoid).

Avec ce mod, vous pouvez utiliser une station rapide pour attendre un métro. Le texte en bas de l’écran vous indique où le train va ensuite, et une fois qu’il arrive, vous pouvez monter à bord en temps réel, en admirant les vues à la première ou à la troisième personne.

Alors à quoi ça sert ? Après tout, les déplacements rapides sont déjà implémentés dans le jeu de base. Mais parfois, vous voulez juste vous immerger dans un monde ou un peu du banal parmi le fantastique. Les ajouts à un jeu n’ont pas besoin d’être là à des fins purement utilitaires. Après tout, les cosmétiques sont une partie importante de la construction du personnage qui n’a que très peu à voir avec le jeu.

Cyberpunk 2077 traversait une période difficile depuis son lancement difficile, allant jusqu’à provoquer des remboursements massifs à ceux qui ont acheté le jeu et qui n’étaient pas satisfaits. Et les versions actuelles du jeu ne seront plus disponibles avant l’année prochaine. Pourtant, le jeu a sa base de fans malgré tout, comme en témoigne la scène de modding florissante autour du jeu.

Cyberpunk 2077 est désormais disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le mod de métro peut être trouvé ici.