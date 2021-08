Modder met la tête de No Man’s Sky Boss dans des endroits inquiétants

C’est son meilleur ami, chef. Gif : Hello Games / Winder Sun

Ennuyé en attendant la sortie de la 17e extension gratuite de No Man’s Sky, le moddeur et vidéaste Winder Sun s’est engagé à modifier la ressemblance du patron de Hello Games, Sean Murray, dans le jeu de manière de plus en plus créative et effrayante jusqu’à ce que la mise à jour Frontiers soit mise en ligne.

Traditionnellement, les mises à jour de No Man’s Sky tombent le jour même de leur annonce officielle, ajoutant de nouvelles fonctionnalités radicales, transformant souvent complètement le visage du jeu. Frontiers, annoncé plus tôt ce mois-ci à l’occasion du cinquième anniversaire du jeu, va prendre un peu plus de temps. Winder Sun utilise donc ce temps pour changer complètement le visage du développeur de jeux Sean Murray en différentes choses.

Des choses comme cette voiture.

No Man’s Cars de Disney Pixar.Capture d’écran : Hello Games / Winder Sun

Ce véhicule joyeux et souriant est le premier plan de Winder Sun, accompagné du message : « Pour chaque jour où la mise à jour n’est pas publiée, je mettrai votre tête sur un objet supplémentaire dans le jeu. Et oui, c’est une menace.

Winder Sun n’est pas en colère ou frustré que la nouvelle mise à jour ne soit pas sortie. Considérant que Hello Games a déjà publié 16 mises à jour gratuites majeures pour le jeu depuis son lancement, il est difficile de leur en vouloir. Il est cependant facile d’échanger la texture des portails et des chaînes avec la tasse souriante de Sean Murray, comme Winder Sun l’a fait le deuxième jour de leur “manifestation”.

Je suis presque sûr que ce ne sont que des effets spéciaux de Doctor Who des années 80. Capture d’écran : Hello Games / Winder Sun

Rien de tel qu’un tourbillon de poils sur le visage et de dents pour vous mettre dans l’ambiance de l’aventure interstellaire. Winder Sun a non seulement mis le visage de Murray sur le portail, mais également dans l’effet du tunnel de distorsion.

Le troisième jour de ce que nous appelons cela, Winder Sun m’a fait d’horribles cauchemars sans fin en mettant le visage de Sean Murray sur une goutte.

Vivez pour toujours comme vous l’êtes maintenant avec Sean Murray. Capture d’écran : Hello Games / Winder Sun

Maintenant, cela commence à ressembler à quelque chose d’une de ces infopublicités effrayantes de fin de soirée Adult Swim. Celui qui fait la promotion d’une copie numérique impeccable de vous-même qui vivra pour toujours ? Très étrange.

Winder Sun a rappelé un peu les choses le quatrième jour. Au lieu d’une goutte, il a mis le visage de Sean Murray sur les textures du biome filaire de No Man’s Sky. Chaque petite texture fragmentée est le visage de Murray. Même le statique est le visage de Murray.

Celui-ci n’est que de l’art. Capture d’écran : Hello Games / Winder Sun

Les choses ont vraiment atteint leur paroxysme le cinquième jour, lorsque Winder Sun a mis la tête de Murray sur Floaters, de petits accords volants sur lesquels votre personnage peut rouler. Notez que le flotteur dans l’image ci-dessous pète du gaz fait de petites têtes de Murray.

Vivre le rêve. Capture d’écran : Hello Games / Winder Sun

Alors, quelle est la suite ? Selon l’un de leurs derniers tweets, le prochain mouvement de Winder Sun pourrait être de transformer une planète entière en la tête du chef de Hello Games. Si j’étais Sean Murray, j’envisagerais sérieusement de publier cette mise à jour de Frontiers le plus tôt possible. Mais je ne suis pas Sean Murray.

Laissez les cauchemars de modding continuer.