Mode Action : désormais, un modèle d’intelligence artificielle pour la prévision des risques de catastrophe

SEEDS (Sustainable Environment and Ecological Development Society), en partenariat avec Microsoft, a développé un modèle d’intelligence artificielle (IA) en tirant parti de la technologie pour renforcer la résilience aux catastrophes parmi les communautés à risque en Inde. Le projet a été exécuté en collaboration avec le partenaire technologique Gramener et soutenu dans le cadre du programme mondial de Microsoft « Intelligence artificielle pour l’action humanitaire ».

Dans le cadre de cette initiative, SEEDS, avec le soutien de l’équipe de science des données de Microsoft, a conçu une solution qui génère des informations sur les risques hyper-locales à utiliser pour les alertes précoces en cas de catastrophe imminente. Le modèle s’appuie sur des images satellites à haute résolution qui sont interprétées par le système pour identifier les maisons les plus vulnérables afin de recommander des actions immédiates et à long terme pour réduire les risques. La solution a la capacité de générer des avis ciblés pour protéger les communautés vulnérables, leurs objets de valeur, éviter les pertes immédiates et fournir un refuge préventif aux personnes.

SEEDS a piloté le modèle d’inondation de l’IA pour générer une évaluation des risques d’inondation induite par les cyclones dans les villes côtières de l’Inde. En 2020, le modèle a été lancé et testé en direct pendant le cyclone Nivar au Tamil Nadu et Burevi au Kerala, obtenant une précision élevée de l’évaluation de l’impact. Plus de 90 % des maisons endommagées par le cyclone ont été détectées comme des maisons à haut ou très haut risque. En incorporant des attributs uniques à chaque communauté, tels que les matériaux de construction et la topographie, SEEDS a créé des modèles spécifiques à la communauté plus précis pour prédire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, permettant aux communautés d’être mieux préparées et de développer des plans d’intervention personnalisés.

SEEDS, en utilisant les capacités d’analyse prédictive de la solution, a mis à l’échelle le modèle pour générer des avis de canicule en 2021, soutenant 50 000 familles à risque résidant à Delhi et Nagpur en partageant des avertissements préventifs de canicule recommandant des interventions rentables.

Manju Dhasmana, directeur des affaires d’entreprise – RSE/philanthropie, Microsoft Inde a déclaré : « Les catastrophes perturbent des vies à grande échelle — la technologie cloud aide au développement de solutions pour protéger les communautés contre de telles catastrophes à grande échelle. Notre partenariat avec SEEDS est l’un de ces efforts pour apporter la puissance des technologies telles que le cloud et l’IA afin d’atténuer les dommages en mobilisant les ressources de secours de manière plus efficace et efficiente. »

Le modèle AI de prévision des risques d’inondation est déployé dans certaines zones géographiques de l’Odisha et du Maharashtra, pour lutter contre les défis du cycle de mousson en cours.

