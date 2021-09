Mode cinématique de l’iPhone 13 – les cinq fonctionnalités présentées par Apple

La présentation principale d’Apple a montré une démonstration impressionnante du nouveau mode cinématique de l’iPhone 13, bien que grandement aidée par le jeu professionnel, l’éclairage et la scénographie.

La démo d’Apple a montré cinq capacités distinctes, toutes basées sur une version vidéo du mode Portrait pour ajouter un flou artificiel à l’arrière-plan.

Tout d’abord, appuyez sur une partie du cadre pour choisir sur quoi (ou qui) vous souhaitez faire la mise au point. C’est essentiellement de la même manière que vous vous concentrez normalement, mais avec un flou artificiel appliqué au reste du cadre.

Deuxièmement, l’iPhone change automatiquement de focus en fonction du contenu. Dans l’exemple illustré, lorsqu’un homme se tournait pour regarder une femme à l’arrière-plan, le téléphone se concentrait automatiquement sur elle, puis sur lui lorsqu’il se retournait.

Troisièmement, le suivi de la mise au point d’une personne spécifique dans le cadre. Vous pouvez appuyer sur pour vous concentrer sur eux, et appuyez à nouveau pour les suivre.

Quatrièmement, utiliser la caméra ultra grand angle pour détecter que quelqu’un est sur le point de se déplacer dans le cadre de la caméra principale et se concentrer automatiquement sur eux dès qu’ils apparaissent.

Enfin, ajuster la mise au point après la prise de vue – qui était la principale caractéristique des malheureuses caméras de champ de lumière Lytro avant la faillite de l’entreprise.

La bible de la photographie DPReview a déclaré que vous pouvez voir certaines faiblesses, comme une petite recherche de mise au point, mais qu’elle a un énorme potentiel.

Nous avons déjà vu des allusions à ce type de technologie, mais ce qui est impressionnant, c’est la mise en œuvre d’Apple et sa concentration sur l’expérience globale. En étudiant les choix créatifs des DP afin de former les algorithmes de mise au point automatique, vous commencez avec des séquences qui, selon toute vraisemblance, auront déjà une belle apparence – bien mieux que la vidéo qui repose sur des algorithmes plus simples comme l’autofocus à priorité centrale ou à priorité la plus proche (avec détection de visage parsemée). Y compris des moyens intuitifs de prendre le contrôle – en appuyant et en appuyant deux fois – vous permet de contourner les choix automatiques avec lesquels vous n’êtes pas d’accord.

Enfin, la possibilité de prendre des décisions créatives concernant la mise au point et la profondeur de champ après coup pourrait révolutionner non seulement la cinématographie mobile, mais la cinématographie en général, permettant aux directeurs de la photographie et aux réalisateurs de se concentrer sur d’autres choix créatifs, ou sur l’action et le moment pendant le tournage. .