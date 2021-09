Mode consciente – L’Express Financier

Alors que l’on parle de vêtements durables, il est encore tôt car la définition de la mode et du tissu durables est ambiguë pour le moment.

Les consommateurs indiens s’habituent au concept de mode durable, car ils deviennent de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leurs habitudes d’achat. Les enseignes de vente au détail en Inde surfent sur la tendance des achats écologiques en introduisant des offres durables. La marque de mode Indian Terrain, par exemple, a créé une ligne de mode durable en 2020 en partenariat avec Fairtrade India ; et en avril de cette année, Madame a lancé sa collection Eco Aware. Plusieurs nouvelles marques ont vu le jour dans le domaine de la mode durable au cours des dernières années. Il s’agit notamment de DaMENSCH, ANI Clothing, Sparsh Organic et The Pant Project, entre autres.

Selon un rapport publié par The Business Research Company en 2020, le marché mondial de la mode éthique devrait passer de 6,35 milliards de dollars en 2019 à 8,25 milliards de dollars en 2023 à un TCAC de 6,8 %.

Changement naturel

Madame a développé des conceptions qui minimisent les déchets textiles dans le processus de fabrication. La marque prévoit de réduire son empreinte carbone d’au moins 80 % et de devenir négative en carbone d’ici 2030. Actuellement, la contribution globale de sa gamme de vêtements durables à son activité est d’environ 3 %. «Nous avons soigneusement évalué notre collection durable dans la gamme Rs 1 699-2 999. Actuellement, nous ciblons les milléniaux et les consommateurs de la génération Z dans les villes métropolitaines, car ils sont prêts à payer un prix élevé pour un produit responsable », explique Akhil Jain, directeur exécutif de Madame.

Les marques créent des gammes de vêtements qui font appel à la sensibilité moderne des consommateurs en combinant des textiles anciens, des techniques artisanales et de production avec des styles contemporains. Taneira, la marque de vêtements ethniques de Tata lancée en 2017, a récemment lancé une collection de saris inspirée de la flore et de la faune des forêts, utilisant des tissus naturels, provenant de tisserands indiens.

Woodland a fait une incursion dans l’espace durable avec ses t-shirts Pure Green fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées qui sont stérilisées et transformées en brins de fibres. « Notre gamme durable est disponible à la fois en ligne et hors ligne, ciblant spécifiquement les jeunes. Les prix de ces produits sont environ 5 à 10 % plus élevés que ceux de nos produits de base », explique Harkirat Singh, directeur général d’Aero Club, la société mère de Woodland.

En 2020, Raymond Group a collaboré avec Reliance Industries pour lancer une gamme de tissus respectueux de l’environnement appelée Ecovera, qui est produite à partir de bouteilles en plastique recyclées à l’aide de biocarburants et de procédés économes en énergie.

Coût de la durabilité

Alors que l’on parle de vêtements durables, il est encore tôt car la définition de la mode et du tissu durables est ambiguë pour le moment. Rachit Mathur, partenaire et directrice générale du BCG, déclare : « Qu’il s’agisse de coton et de matières premières provenant de la bonne manière, ou que la construction du tissu soit respectueuse de l’environnement, ou que les lavages et les teintures soient dégradables, les normes et les meilleures pratiques ne sont pas bien connues. . “

Être une marque de mode durable implique des dépenses élevées. Mettre en place des pratiques durables tout au long de la chaîne de valeur – depuis l’approvisionnement des tissus, la planification et la fabrication de la demande, la coloration, la couture, etc. stock – pourrait être difficile pour les entreprises. Rajat Wahi, associé, consultant, Deloitte India, déclare : « Tous ces processus ont un coût élevé. Et si le consommateur final n’est pas prêt à payer un prix plus élevé et veut avoir de la mode pour une saison, il n’est pas possible pour les détaillants d’investir dans cela.

En outre, il y a un manque de sensibilisation sur la nécessité de passer à des alternatives durables, selon les analystes. « L’industrie et le gouvernement doivent sensibiliser au ‘pourquoi’ de la durabilité, en particulier dans la mode. L’éducation pour stimuler la demande de catégorie est la première étape, cependant. Jusque-là, ce sous-segment de la mode restera à l’échelle inférieure et, par conséquent, les prix et la chaîne d’approvisionnement resteront chers et inefficaces », ajoute Mathur.

Lire aussi : Un travail qui parle | Revues d’annonces | 1 au 17 septembre 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.