mode dangereuse aux Pays-Bas

19/11/2021

Le à 16:34 CET

.

Alerte aux Pays-Bas pour la commercialisation de certains ‘packs’ pour s’infecter au coronavirus ! Cette nouvelle et dangereuse mode s’est propagée à la jeunesse du pays. L’Inspection de la Santé et des Soins Juvéniles (IGJ) leur demande de «ne pas être délibérément infecté par le coronavirus& rdquor; de conserver le pass Covid, après avoir pris connaissance du projet du gouvernement néerlandais d’exclure les non vaccinés de ce certificat.

« Il est dangereux d’être intentionnellement infecté par le coronavirus. Ce faisant, vous vous mettez vous-même et les autres en danger. L’inspection de la santé et l’attention à la jeunesse Elle s’indigne donc des initiatives qui offrent cette possibilité. Le coronavirus est dangereux. Vous pouvez tomber gravement malade & rdquor;, souligne l’IGJ.

Cet avertissement intervient après l’apparition de « Les organisations qui souhaitent consciemment propager davantage le virus ; dit l’inspection, faisant référence à des groupes en ligne qui offrent la possibilité d’être infectés pour être considérés comme « remis du covid-19 & rdquor ; et ainsi obtenir le pass covid, qui ne sera valable pour ceux-ci et ceux vaccinés que si le Parlement approuve les plans du Gouvernement.

« Ça me parait effrayant. C’est une gifle pour quiconque s’est engagé dans la lutte contre la pandémie depuis plus d’un an et demi. Et bien sûr aussi pour les proches des personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus », a déploré l’inspecteur général Marina Eckenhausen.

Comme il l’a prévenu, le risque n’est plus seulement dans la possibilité de développer un covid-19 sévère lorsque ne pas être vacciné, mais « vous pouvez infecter d’autres personnes, qui à leur tour peuvent tomber gravement malades & rdquor;, mettant ainsi leur vie en danger, donc » toute personne qui infecte délibérément met en danger la santé publique & rdquor;, a statué l’IGJ.

Un site Internet a commencé ce jeudi à proposer un forfait à 33,50 euros, qui comprend un tube avec un liquide pour s’infecter par le coronavirus et un test rapide pour vérifier la contagion.

L’inspection, qui a montré sa surprise devant l’existence d’une offre de ce type, enquête déjà sur ce site Web pour déterminer s’il propose vraiment du matériel réel qui met les utilisateurs en danger, même si, comme Efe a pu le vérifier, la page est maintenant hors ligne et il est impossible d’y accéder.

Bien qu’il n’ait pas encore obtenu l’aval d’une majorité parlementaire, le gouvernement néerlandais envisage exclure les non vaccinés dans les deux semaines suivant le pass COVID, même s’ils sont testés négatifs, ce qui empêchera leur accès aux lieux à haut risque de contagion, comme les bars, les restaurants, les événements musicaux, et même les magasins non essentiels.

Les Pays-Bas envisagent de durcir les restrictions, ce qui affecterait principalement les non vaccinés, après que les infections aient enregistré un record quotidien au cours des deux dernières semaines, avec plus de 23 000 nouveaux positifs en 24 heures documentés hier, en même temps que la pression hospitalière augmente.

82,7% de la population de plus de 12 ans ont déjà le schéma complet et 86,4% ont au moins une doseBien que ces données stagnent depuis plusieurs mois, avec environ 1,8 million d’habitants refusant de recevoir une injection contre le covid-19, par peur, scepticisme envers les vaccins ou pour des raisons religieuses.