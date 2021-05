Mode de débogage caché pour les AirTags trouvés dans iOS 14.5

Un utilisateur sur Reddit a trouvé un mode de débogage secret pour l’interface AirTags Precision Finding, apparemment par frustration.

Alex Magri-Olson a découvert qu’en tapant quatre fois sur le nom de l’accessoire, un menu de débogage secret apparaît, qui était clairement utilisé en interne par les employés d’Apple pendant le développement de la fonctionnalité.

Le mode de débogage est présent sur les versions publiques d’iOS 14.5 et inclus dans la version bêta d’iOS 14.6. On ne sait pas si les options de débogage étaient censées être supprimées des versions d’expédition. Certains écrans de débogage dans iOS sont restés bloqués pendant des années, comme la séquence de clavier spéciale que vous pouvez saisir dans l’application Téléphone pour activer l’application masquée du mode de test sur le terrain.

Pour essayer le menu de débogage AirTag par vous-même, entrez dans la portée UWB d’un AirTag et activez l’expérience de recherche de précision. Ensuite, appuyez quatre fois sur l’étiquette d’en-tête qui indique le nom de l’élément. Fais attention: il ne semble pas y avoir de moyen simple de réinitialiser le menu de débogage après avoir personnalisé les options.

Cela révèle une superposition avec une zone d’informations et une série de bascules et de curseurs. La boîte d’informations semble donner des informations numériques sur l’appareil et les distances de l’AirTag détecté, ainsi que le FPS actuel et les haptiques nécessaires pour déclencher la situation actuelle.

Le contrôle des points modifie le rendu de l’animation de la flèche, en réduisant ou en augmentant littéralement le nombre de points affichés à l’écran. Il existe également un curseur appelé “ mode éco ” qui réduit la résolution de la caméra, probablement pour économiser la batterie.

Les curseurs ajustent diverses caractéristiques de l’entrée de la caméra telles que l’alpha, la saturation et la luminosité. Ceux-ci peuvent avoir été utilisés pour affiner la conception finale de l’interface utilisateur sur le terrain par les ingénieurs et concepteurs Apple, en testant l’interface avec divers arrière-plans du monde réel (la recherche de précision comprend une représentation floue de votre caméra arrière comme couche de base de l’interface. ). Vous pouvez réinitialiser les curseurs à leur valeur par défaut en appuyant sur l’étiquette correspondante à gauche.

Enfin, il y a un bouton textuel en bas du menu de débogage sur lequel vous pouvez appuyer pour basculer entre le «mode de proximité» et le «mode interactif». Lorsqu’il est réglé sur «Mode interactif», deux bascules supplémentaires sont révélées: «Ignorer le relèvement dans les gestes» et «Test automatique de l’interface utilisateur».

Lorsque «Interface utilisateur de test automatique» est activé, la recherche de précision parcourt automatiquement tous les états possibles; connexion, localisation, simulation des changements de distance. Cette bascule permettrait aux ingénieurs de l’interface utilisateur d’évaluer rapidement toutes les différentes transitions de vue sans avoir à déplacer physiquement leur téléphone tout le temps.

Très probablement, Apple supprimera complètement l’accès à ce menu dans une future version iOS. Néanmoins, c’est un regard amusant derrière le rideau de voir comment les ingénieurs Apple affinent la conception et le comportement des fonctionnalités du système.

