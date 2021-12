Mode de réparation Android : pourquoi nous en avons besoin, ce qu’il doit faire

Eric Zeman / Autorité Android

Devoir envoyer un téléphone cassé pour réparation est déjà une expérience stressante. Vous vous retrouvez sans votre principal moyen de communication, vous espérez qu’il sera réglé rapidement sans erreur ni surcoût, et vous comptez sur un transporteur pour ne pas le perdre ou retarder sa livraison. Mais il y a aussi le sentiment légèrement « dégoûtant » de savoir que l’un de vos biens les plus personnels est maintenant entre les mains de quelqu’un d’autre.

Cette situation inconfortable est exacerbée lorsque vous ne pouvez pas (ou ne savez pas comment) réinitialiser votre téléphone avant de le renvoyer. Les lois de certains pays obligent les entreprises de réparation à effacer les appareils pour protéger vos données, mais beaucoup d’autres n’ont pas de réglementation spécifique. Certains transporteurs ou marques peuvent imposer cela dans le cadre de leur protocole de réparation interne, mais d’autres non. Et ne parlons pas des ateliers de réparation maman-et-pop. Cette incertitude est certainement déroutante pour nous, utilisateurs.

Finalement, si l’employé de réparation n’est pas invité à réinitialiser votre appareil, il se retrouvera dans l’une des deux situations suivantes : soit il vous demande la méthode de déverrouillage pour vérifier que tout est impeccable lorsqu’il a fini de réparer les choses. , ou ils le renvoient après avoir effectué le strict minimum de vérifications. Aucune des deux solutions n’est idéale, et c’est pourquoi Google devrait créer un mode de réparation Android sécurisé et verrouillé qui permet à quiconque d’inspecter le matériel sans dévoiler aucune donnée personnelle.

Cette réflexion a été stimulée par le récent incident de fuite de Pixel qui a fait la une des journaux, et bien que le problème se soit avéré sans rapport avec le processus de réparation, nous nous sommes demandé pourquoi Android n’avait toujours pas cette fonctionnalité essentielle. Après tout, cela n’aurait pas été la première ou la dernière histoire d’horreur de réparation que nous ayons entendue, et toutes ne se terminent pas par des règlements de plusieurs millions de dollars.

Nos téléphones détiennent nos vies

Lorsque nous pensons à quelqu’un d’autre qui manipule notre appareil le plus personnel, nous pensons d’abord à nos photos et à tout problème de confidentialité qui pourrait survenir. Mais les téléphones transportent des données beaucoup plus sensibles de nos jours.

Donner accès à notre appareil à un étranger signifie qu’il peut, s’il le souhaite, consulter nos conversations et nos chats, lire et publier n’importe quoi sur nos réseaux sociaux, ouvrir nos e-mails, voir notre adresse personnelle sur Maps et partout où nous sommes allés, connaître notre calendrier à venir, et ouvrez nos documents. Si nous possédons des appareils domestiques intelligents, ils pourraient déverrouiller notre porte, désactiver le système d’alarme ou visionner des images de notre caméra de sécurité.

Vous devez refuser de donner le code de déverrouillage de votre téléphone si un réparateur vous le demande.

Imaginez maintenant avoir vos comptes professionnels – et toutes les données potentielles d’une entreprise privée – sur votre téléphone également. Pire encore, une fois qu’un étranger connaît le code PIN ou le schéma, il peut également déverrouiller n’importe quelle application bancaire ou de mot de passe qui utilise l’écran de verrouillage intégré d’Android pour la sécurité.

C’est pourquoi, si jamais vous envoyez votre appareil en réparation, vous feriez mieux de le réinitialiser d’abord. Si cela est impossible, vous devez refuser de donner le code de déverrouillage si jamais on vous le demande.

Le mode sans échec d’Android ne résout presque rien

Android propose déjà un mode sans échec qui désactive les applications et services tiers. Il vous aide à vérifier si un problème auquel vous êtes confronté concerne l’ensemble du système ou est dû à une application installée. Bien qu’il s’agisse d’un utilitaire pratique, il est conçu pour être utilisé par le propriétaire de l’appareil, et non par un étranger, pour deux raisons.

La première est que vous devez toujours déverrouiller le téléphone à l’aide de votre empreinte digitale ou de votre visage – ou de votre code PIN ou de votre schéma de sauvegarde – pour accéder à quoi que ce soit. Cela annule tout l’intérêt de demander à un réparateur de passer en mode sans échec pour diagnostiquer votre appareil.

Un réparateur est déjà en mesure de vérifier de nombreux éléments matériels, malgré le verrouillage du téléphone. Ils peuvent vérifier l’écran et sa fonctionnalité tactile ; essayez les boutons d’alimentation et de volume ; lancez l’appareil photo et enregistrez une vidéo pour vérifier les différents objectifs, microphones et haut-parleurs ; et bien sûr, assurez-vous que la batterie et la charge sont fonctionnelles.

D’autres fonctionnalités, cependant, peuvent ou non être accessibles selon la version du logiciel et le skin Android – et si cela vous permet de basculer des paramètres rapides sur l’écran de verrouillage. Par exemple, si votre téléphone est en mode Avion et que cela ne peut pas être désactivé tant qu’il est toujours verrouillé, personne ne peut vérifier que le plateau SIM, les antennes réseau, Bluetooth et Wi-Fi sont fonctionnels.

N’importe qui devrait pouvoir exécuter des tests de diagnostic sans déverrouiller le téléphone ni voir les données personnelles de l’utilisateur.

Et enfin, certains capteurs peuvent être impossibles à diagnostiquer sans déverrouiller le téléphone. Lors de mes tests anecdotiques limités sur mes Pixel 5 et 6 Pro, j’ai remarqué qu’il n’y avait aucun moyen de vérifier si la boussole, le GPS, le gyromètre, l’accéléromètre ou le capteur de proximité fonctionnaient lorsque l’écran de verrouillage était allumé.

Un mode de réparation Android approprié devrait ouvrir tout cela, indépendamment de ce que le propriétaire de l’appareil a défini. Sans déverrouiller le téléphone, n’importe qui devrait pouvoir basculer dans ce mode, exécuter des tests et accéder à tous les capteurs ou éléments matériels pour vérifier qu’ils fonctionnent. Tout cela devrait être possible de manière sécurisée, sans pouvoir voir aucune des données personnelles de l’utilisateur. Les fichiers, photos, applications, contacts, messages et toutes les informations privées n’ont pas besoin d’être accessibles de quelque manière que ce soit.

Réinitialisez-vous votre téléphone avant de l’envoyer en réparation ?

5 voix

Oui, dans la mesure du possible.

40%

Non, je ne dérange pas.

0%

Je ne l’enverrais pas si je ne pouvais pas le formater d’abord.

60%

Le mot-clé ici est d’être capable de faire cela pendant que le téléphone est verrouillé. C’est pourquoi les codes secrets permettant de lancer certains tests sur Android en général, et certaines marques en particulier, ne comptent pas. Vous devez déverrouiller le téléphone pour accéder au numéroteur.

Et s’il y avait une application de diagnostic intégrée qui pouvait être déclenchée à partir de l’écran de verrouillage, tout comme la caméra ou la fonctionnalité d’appel d’urgence ? Nous pourrions même l’exécuter nous-mêmes si nous sentions que quelque chose n’allait pas avec notre appareil, pour éviter de gaspiller le temps et les ressources de l’équipe de réparation.

Mieux encore, qu’en est-il d’un mode diagnostic dans le démarrage rapide d’Android ? Il serait alors disponible même si l’écran ne fonctionne pas et resterait isolé du reste du système d’exploitation. Cela semble être une solution idéale et cela nous soulagerait un peu chaque fois que nous devons vraiment envoyer notre téléphone à réparer.

