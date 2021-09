Mode durable : le cuir n’est pas le méchant qu’il prétend être

Le cuir et la durabilité ne semblent s’opposer que si le point de vue est à fleur de peau. (Image : Aranyani)

Par Aravind Balasubramanya,

Des festivals tels que Ganesh Chaturthi sont au coin de la rue. Et au coin de la rue se trouvent Eid et Diwali. Quelle meilleure excuse que la saison des fêtes pour laisser sortir l’acheteur en vous et profiter d’un retour à la normalité sans pandémie ? S’il est indéniable qu’il y a beaucoup de célébrations « refoulées » qui attendent d’éclater, il est également vrai que nous sommes devenus plus conscients, durables et verts dans notre consommation, en particulier en ce qui concerne la mode et le luxe.

Le cuir est l’un des piliers du secteur du luxe et il a fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques pour son caractère non durable et insensible.

Cuir et durabilité

Le cuir et la durabilité ne semblent s’opposer que si le point de vue est à fleur de peau. Par exemple, à la surface, le lion et le tigre sont considérés comme des animaux magnifiques tandis que l’hyène et le vautour sont considérés comme des créatures « sales ». Cela ne change rien au fait que le lion et le tigre sont les tueurs de la nature tandis que la hyène et le vautour sont les nettoyeurs de la nature. La réalité est obscurcie par la perception. C’est aussi ce qui a affecté l’industrie du cuir.

Permettez-moi de préciser que je ne parle pas ici de peaux exotiques. Tuer un animal pour sa peau salit définitivement l’industrie du cuir. Cependant, l’utilisation des peaux et cuirs mis au rebut de l’industrie de transformation de la viande et/ou du lait résout le problème de l’élimination pour le monde. Les industries utilisant le cuir de vache sont victimes des munitions destinées à être dirigées contre les industries de la viande et du cuir exotique.

Il y a l’argument de l’impact environnemental « du berceau à la porte » de différents matériaux qui semble donner du crédit aux dommages causés par l’industrie du cuir. Les résultats détaillés allant de « le plus dommageable » à « le moins dommageable » sont dans l’ordre : cuir de vache, soie, coton, laine, cuir synthétique, nylon, rayonne, acrylique, élasthanne, polyester et polypropylène. Bien que cela semble être un argument complet, il est, encore une fois, au mieux superficiel et au pire trompeur.

D’une part, le polypropylène, un plastique qui met au moins 450 ans à se décomposer, est décrit comme « l’impact le moins négatif » ! En partant de là, il est préférable d’utiliser du plastique sur du coton, du cuir, de la laine, de la soie, de la rayonne et du nylon. Étant donné que les plastiques sont créés facilement et économiquement, les problèmes du monde devraient avoir été résolus maintenant, n’est-ce pas ? C’est un fait connu que les plastiques ont une écotoxicité dévastatrice. Cependant, la recherche ci-dessus a attribué les mêmes valeurs d’écotoxicité pour tous les matériaux, ce qui le justifie avec un avertissement selon lequel la notation n’est que qualitative car la méthodologie n’est pas mature car la collecte de données est en cours. Qui se moque ici?

D’un autre côté, les accusations portées contre le cuir en tant que plus grand criminel sont, en fait, des impacts de l’industrie « du lait et du bœuf ». Qu’il s’agisse d’eutrophisation, de réchauffement climatique ou de pénurie d’eau, ceux-ci surviennent principalement lorsque l’animal est élevé pour le lait et la viande.

Alternatives au cuir ?

Une fois que nous avons corrigé les hypothèses erronées de l’argument du berceau à la porte, le cuir baisse de plusieurs crans dans son impact environnemental négatif. La soie, le coton et la laine, les autres matières naturelles, ont toutes un impact négatif plus important. En fait, l’assèchement de la mer d’Aral en raison de l’utilisation intensive de l’eau pour la culture du coton est une histoire dramatique mettant en évidence les conséquences désastreuses de l’utilisation de ce qui est généralement considéré comme des alternatives « sûres » et « naturelles ». Il y a aussi le point de la longévité du coton.

L’argument du « faux » cuir et du « cuir végétalien » est également souvent évoqué. Mais végétalien ou faux ne signifie pas nécessairement ici écologiquement durable car dans la plupart des cas, ce sont des tissus synthétiques qui sont structurés et imprimés pour ressembler à du cuir. Habituellement, il s’agit d’un revêtement PVC (chlorure de polyvinyle) ou PU (polyuréthane) – un plastique imitant la peau naturelle. Ainsi, le cuir végétalien porte tout l’impact négatif des synthétiques et des plastiques dérivés des combustibles fossiles.

La voie à suivre est la durabilité

Il serait insensé de suggérer que l’on devrait abandonner complètement le coton ou la soie ou, d’ailleurs, même le cuir. La voie à suivre serait d’améliorer le quotient de durabilité des matériaux que nous utilisons. Cela appelle une mode durable où nous ne jetons pas les vêtements, sacs ou accessoires après une saison ou un an parce qu’ils sont démodés. En tant que concepteurs, producteurs et commerçants, orientons-nous vers l’utilisation de produits intemporels par leur qualité, leur mode et leur attrait.

[The author is Content & Digital Marketing Manager at Aranyani. Views expressed are personal and the author’s own]

