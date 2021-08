Mode Global prévoit des émissions nettes nulles de ses opérations de cryptographie ⋆ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

• La société Crypto rejoint le projet Crypto Climate Accord pour produire des émissions propres d’ici 2030.

• Mode Global sera l’un des premiers participants du plan Energy Web Zero.

Une grande entreprise FinTech, Mode Global, a annoncé qu’elle s’engagerait en faveur de l’environnement, en garantissant de faibles émissions de carbone dans le processus d’extraction de crypto. Les objectifs de l’entreprise devraient être atteints avant la fin de la décennie en utilisant des plans pour garantir son succès.

L’agence cherche à construire un écosystème plus respectueux du monde tout en offrant des opérations transparentes. L’annonce officielle reflète que la Fintech Company a créé une application qui permettra à tout le monde de gagner en Bitcoin.

Le mode global correspond aux annonces du CCA

L’annonce de Mode Global a coïncidé avec la façon de travailler que l’agence CCA veut promouvoir le minage de crypto-monnaie. Cette organisation non commerciale a lancé un projet dans lequel l’utilisation d’énergies renouvelables serait garantie d’ici 2030 dans toutes leurs opérations de cryptographie. Environ 150 sociétés minières de crypto qui utilisent la technologie blockchain ont signé le pacte.

La société Mode Global garantit que l’énergie propre d’Energy Web Zero apportera son plein soutien à la participation de l’entreprise. Le plan Energy Web Zero est un serveur de recherche qui fournit des informations sur les investisseurs et les générations d’énergie propre. Ce serveur vert n’a pas beaucoup de temps pour fonctionner, Mode Company sera donc l’un des premiers de sa catégorie à l’utiliser.

Tout en progressant entre ses objectifs d’émissions nettes, Mode Global cherche à mesurer et à compenser ces émissions pour s’assurer que le travail est neutre d’ici 2030. Clean Zero diffère de l’équité carbone car il n’a pas besoin de réduire les émissions locales.

L’entreprise déclare qu’elle crée des projets pour atteindre un zéro propre sur les rejets directs d’électricité. Le PDG de l’entreprise, Ryan Moore, annonce que Mode Global a créé un comité pour la durabilité interne. Moore a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que les entreprises de cryptographie soient obligées d’aider l’environnement, mais cela devrait être fait.

Marque carbone pour les émissions de crypto-monnaie

Les émissions de carbone causées par l’exploitation minière de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont eu une tendance ces dernières semaines. Cela s’est produit parce que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il rompait les liens avec les investissements BTC parce que l’extraction de Bitcoin avait un impact environnemental important.

À partir de 2019, les émissions du minage de Bitcoin devraient atteindre 23 millions de tonnes par mètre de CO2. Cette émission de carbone élevée est comparée aux émissions de pays comme la Jordanie et le Sri Lanka.

Cependant, les entreprises impliquées dans l’extraction de crypto-monnaies pensent que ces émissions sont inférieures à celles de l’extraction d’or. Mode Global semble être à la tête de ce nouveau modèle de travail à zéro émission, et d’autres sociétés minières de cryptographie pourraient suivre.