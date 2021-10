Mode : les meilleurs vêtements rouges et roses pour l’association la plus tendance de la saison

Soyez audacieux (Photo: Metro.co.uk)

Le rose fait clignoter les garçons/filles/personnes non binaires.

Le rouge est la couleur associée au pouvoir, au sexe et à la romance.

Pourquoi ne pas les assembler ?

C’est un couple qui a du punch, nous le savons. Cela peut sembler un peu intimidant.

Mais combiner le rose et le rouge dans la même tenue – que ce soit à travers une pièce imprimée rose et rouge, des pièces séparées aux couleurs contrastées ou une pièce tendance rouge avec des accessoires roses (ou vice versa) – est la déclaration de mode ultime cette saison.

C’est une déclaration de confiance et de style, une façon de dire ‘oui, je sais ce que je fais’. Et qui ne veut pas envoyer cette vibration ?

Quelques points à garder à l’esprit : choisissez vos rouges et roses avec soin, mais avec audace. Ne vous découragez pas et choisissez des teintes insipides, ou ajoutez un tout petit peu de rose à une tenue rouge. Vous devez faire tapis pour faire comprendre qu’il s’agit d’un choix délibéré – et très cool.

Nous avons rassemblé les meilleures pièces rouges et roses à venir. Faites votre choix et obtenez le mix-and-matching.

Gilet passager

Coche également la tendance des gilets en chandail (Photo: The Ragged Priest)

Achetez-le pour 38 £ auprès de The Ragged Priest

Combinaison boutonnée à manches courtes

Chuck sur une lèvre rouge (Photo: M&S)

Achetez-le pour 39 £ chez M&S

Tricot duveteux visage squish

Besoin d’un tricot ? (Photo : Lazy Oaf)

Achetez-le pour 85 £ chez Lazy Oaf

Ensemble ASOS Design Curve

Nous adorons le design enveloppant sur ceci (Photo: ASOS)

Achetez le haut pour 28 £ et le pantalon pour 35 £ chez ASOS

Manteau en similicuir rose et color block Leona

Tellement élégant (Photo : Kitri)

Achetez-le pour 245 £ auprès de Kitri

Jupe droite en satin

Faites un cordon ou choisissez un haut rose (Photo: Zara)

Achetez-le pour 29,99 £ chez Zara

ASOS Design Petite – Pull oversize à imprimé champignons

Super mignon (Photo : ASOS)

Achetez-le pour 28 £ chez ASOS

T-shirt en crêpe texturé

Une option de superposition facile (Photo : Monki)

Achetez-le pour 20 £ chez Monki

Pull col V à carreaux Maeby

Associez-le à une mini-jupe rouge pour plus de punch (Photo : Kitri)

Achetez-le pour 145 £ auprès de Kitri

ASOS Design – Pull avec détail corset

Facile à porter (Photo : ASOS)

Achetez-le pour 24 £ chez ASOS

Pantalon plissé ourlet laitue

Il y a aussi un haut assorti disponible (Photo : Monki)

Achetez pour 25 £ chez Monki

Mini-jupe en similicuir verni Alexa Chung

Un investissement qui vous durera des années (Photo : Net-a-Porter)

Achetez-le pour 195 £ chez Net-a-Porter

Robe à carreaux rose froncée Persephone

Une option à enfiler et à emporter (Photo : Kitri)

Achetez-le pour 165 £ auprès de Kitri

Mini robe trèfle zèbre

Votre prochain look de soirée (Photo : Jamais entièrement habillé)

Achetez-le pour 79 £ chez Jamais entièrement habillé

Jupe longue en lin terra layer Jacquemus

Pas de jugement si vous copiez juste cette tenue exacte (Photo : Net-a-Porter)

Achetez-le pour 660 £ auprès de Net-a-Porter

Chemise rétrécie en maille à carreaux Collusion Plus

Super mignon avec un jean rose (Photo : ASOS)

Achetez pour 18 £ chez ASOS

