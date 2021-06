Mode numérique : les tendances d’aujourd’hui et d’ailleurs

La croissance de la mode phygital suggère comment la mode numérique continue d’assister à une ascension historique.

Par Aarti Ahuja,

Le monde des affaires a vécu l’une des années les plus difficiles et les plus aventureuses de 2020, et nous en avons tous été témoins. Des opérations commerciales évoluant du jour au lendemain à la transformation numérique sans précédent couvrant tous les secteurs en quelques semaines, nous avons presque tout vu.

L’industrie du vêtement n’est pas différente, et elle a également subi sa juste part de transformations. Alors que l’industrie essaie de faire une transition en douceur de la vente au détail hors ligne vers les achats en ligne, il a été collectivement observé que l’accent s’est porté sur la mode numérique, ou, pour être plus précis, la mode Phygital. Tout comme cela sonne, le terme « phygital » est utilisé pour désigner la fusion du monde physique et du monde numérique, à travers laquelle les marques offrent une expérience plus interactive et accessible aux publics, ainsi que communiquent avec eux sur un niveau inégalé, dans la nouvelle normalité.

La croissance de la mode phygital suggère comment la mode numérique continue d’assister à une ascension historique. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle tendance, découvrons quelques tendances notables issues du concept même et apportant une mer de changement au segment de la vente au détail de mode :

Mode confortable

En raison de la pandémie en cours qui a commencé au début de 2020 et de ses vagues récurrentes, les gens restent principalement à l’intérieur, loin des lieux publics, des centres commerciaux et des séances saisonnières de thérapie au détail. Cependant, alors que les dispositions pour le travail à domicile s’étendent avec le verrouillage prolongé, les préférences en matière de mode à travers le monde sont également considérées comme étant passées à des vêtements plus enveloppants et confortables, en mettant l’accent sur des choix durables. Parallèlement à la demande croissante de vêtements confortables, les marques réalisent également la popularité croissante de l’athleisure parmi la population du millénaire et de la génération Z, et nombre d’entre elles se concentrent sur la mise en valeur des caractéristiques de confort de ces styles, même dans les produits de créateurs.

Commerce électronique sécurisé

L’un des freins les plus importants à l’essor des achats en ligne était le manque de confiance. Au fil du temps, les consommateurs ont commencé à avoir confiance dans les normes de sécurité des sites de commerce électronique. Les préoccupations concernant les paiements, la livraison rapide et appropriée ont maintenant été résolues avec des installations telles que les paiements UPI et le suivi des envois, etc. livraison, pour assurer la sécurité des consommateurs.

Salle d’exposition virtuelle

Avec le type de révolution numérique agressive accélérée par la pandémie en cours, les marques effectuent une transition plus fluide, en introduisant une nouvelle approche commerciale. Les déplacements à l’extérieur étant restreints, les visites des acheteurs en magasin sont limitées depuis plus d’un an, grâce à quoi les détaillants introduisent des salles d’exposition virtuelles, un moyen innovant pour les consommateurs de s’engager et d’acheter via des plateformes en ligne. Les acheteurs au détail peuvent visiter et explorer de nouveaux produits et collections numériquement, avoir des essais virtuels en dehors de ceux à l’arrivée, ainsi que passer des commandes d’achat en quelques clics sur la même plate-forme. La communication synchrone et asynchrone aide les consommateurs à comprendre et à évaluer l’apparence des vêtements. Ainsi, il les aide à prendre une décision éclairée. La salle d’exposition virtuelle est un concept révolutionnaire qui comble le fossé entre le monde numérique et physique et a un avenir prometteur.

Tirer parti du meilleur de la technologie

L’industrie ne ménage aucun effort pour tirer le meilleur parti des avancées technologiques. L’IA et le Big Data sont utilisés dans de multiples situations pour obtenir des résultats rentables dans l’industrie de la mode. Les chatbots alimentés par l’IA et la technologie de reconnaissance vocale aident les clients à prendre des décisions d’achat. L’analyse aide à suivre les choix faits par le consommateur dans le passé, par exemple le nombre de clics sur le type de costumes et le temps passé sur la page, etc. De plus, la réalité virtuelle aide les acheteurs à choisir l’ensemble parfait.

L’impact des réseaux sociaux

Les médias sociaux ne sont plus une simple plate-forme de réseautage ; c’est devenu une arène de vente pour les marques. Le marketing d’influence sur les réseaux sociaux a évolué à plusieurs reprises, des images parfaitement éditées du passé aux clichés bruts et impromptus d’aujourd’hui mettant en valeur l’esthétique réelle du produit. Le changement de position a été causé par la prise de conscience accrue des consommateurs qui sont enclins à rechercher l’authenticité. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent de plus en plus un aspect humain dans n’importe quelle marque, c’est pourquoi les campagnes numériques sur les réseaux sociaux ont de meilleures chances de devenir un succès lorsqu’elles sont soutenues par une touche de réalité. Dans cette optique, de nombreuses marques tirent parti des avantages des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook, et tirent le meilleur parti de sa fonction d’achat, ainsi que de rester en contact direct avec les consommateurs.

Accès instantané aux dernières tendances

Un autre avantage de la mode numérique est la disponibilité des dernières tendances de la mode. Un accès instantané aux lancements les plus récents est possible avec une disponibilité sur les sites Web de commerce électronique. De plus, avec un Internet facilement accessible, ainsi que le boom du marketing d’influence en Inde, les lignes de distinction entre les villes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 sont presque floues au cours des deux dernières années. En fait, compte tenu de l’incroyable intérêt pour les dernières tendances et de la demande de collections de créateurs provenant de ces villes ces dernières années, les marques se concentrent de plus en plus sur les marchés de niveau 2 et 3, offrant l’opportunité bien méritée aux fashionistas du monde entier regardez juste.

L’exclusivité est la principale motivation

Les jeunes sont désireux de se démarquer de la foule; les marques répondent à ce besoin en synchronisant la technologie avec la mode. L’évolution du NFT en 2019 a ouvert la voie ; c’est devenu une tendance lorsque les jeunes ont manifesté une tendance à dépenser pour des vêtements virtuels. Certaines marques sont allées plus loin et ont présenté un double mode dans lequel l’acheteur recevait également un produit virtuel et un produit réel. Basée sur la chaîne de blocs, la technologie permet aux acheteurs de conserver l’exclusivité des produits de créateurs où le créateur renonce au droit conformément aux clauses de l’accord numérique. Cela arrête la duplication afin que le propriétaire puisse se vanter de l’exclusivité.

Des produits sur mesure

La jeunesse n’est plus satisfaite du simple élément de design ; ils veulent des produits adaptés à leurs exigences. Les progrès de la technologie numérique en font une possibilité. Les clients peuvent désormais acheter ce qu’ils veulent, et ils n’ont pas à supprimer leurs désirs avec ce qui est disponible.

L’industrie de la mode a subi un coup dur pendant la pandémie. Les magasins de détail sont toujours sur la voie de la relance même après l’ouverture des marchés. Cependant, la demande toujours croissante de mode numérique devrait aider le secteur à regagner le terrain perdu.

La mode phygital raviverait l’industrie de la mode tout en continuant à surfer sur les tendances établies par la nouvelle normalité.

(L’auteur est Head – Marketing, Customer service, E-Commerce, TCNS Clothing Co Pvt. Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

