Mode sombre pour les sondages par e-mail : qu’en pensent les spécialistes du marketing ?

La possibilité de catastrophes de messagerie en mode sombre vous donne-t-elle des cauchemars, ou votre équipe a-t-elle surmonté la peur des e-mails dans le noir ? Les résultats de notre nouvelle enquête sur le mode sombre révèlent ce qui empêche les spécialistes du marketing par e-mail de dormir la nuit.

La montée en popularité du mode sombre a créé des défis intéressants pour de nombreux concepteurs et développeurs. Mais dans le monde du courrier électronique, les défis du mode sombre peuvent être encore plus déroutants.

Nous voulions savoir si les équipes marketing pensent au mode sombre ou l’ignorent lorsqu’elles conçoivent et développent des campagnes par e-mail. Si les bases du courrier électronique en mode sombre sont envisagées, quels sont les problèmes qui causent le plus de frustration ?

Pathwire s’est associé à Ascend2 pour une enquête de l’industrie que nous appelons Email After Dark. Découvrez quelques faits saillants des résultats dans l’infographie ci-dessous.

Table des matières

Principaux enseignements de l’e-mail après la tombée de la nuitÉclaircir l’enquête en mode sombrePourquoi tester les e-mails en mode sombre ?6 conseils rapides pour les e-mails en mode sombre

Points clés de Email After Dark

Faire la lumière sur l’enquête sur le mode sombre

Examinons de plus près ce que révèle l’enquête Email After Dark sur l’état du mode sombre et du marketing par e-mail. Nous nous sommes entretenus avec Megan Boshuyzen, développeur principal de messagerie électronique de Pathwire, et François Sahli, concepteur graphique principal, pour obtenir leurs idées et leurs conseils.

Le mode sombre dans votre esprit?

Seulement 11 % des spécialistes du marketing de notre enquête déclarent qu’ils envisagent toujours le mode sombre, mais cela ne donne pas une image précise de l’adoption du mode sombre. Nous avons également constaté que seulement 28% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas du tout l’intention de s’attaquer au mode sombre.

Cela signifie 72 % des spécialistes du marketing que nous avons interrogés ont des e-mails en mode sombre sur leur radar. Au total, 44% conçoivent des e-mails spécifiquement pour le mode sombre au moins une partie du temps. Cela pourrait signifier qu’ils créent/utilisent des modèles compatibles avec le mode sombre. Cela pourrait également signifier qu’ils codent des e-mails séparés pour ceux qui préfèrent le mode clair ou sombre.

« Ce que montre cette enquête, c’est que le mode sombre est plus qu’une simple tendance », explique la développeur Megan Boshuyzen. « Les e-mails en mode sombre ne vont nulle part. »

Les données de Google Trends le sauvegardent. Consultez le graphique montrant l’intérêt pour le terme e-mail en mode sombre au cours des cinq dernières années.

L’enquête Email After Dark a également révélé que les petites entreprises étaient moins susceptibles d’envisager le mode sombre que les spécialistes du marketing dans les grandes organisations.

Le spécialiste du marketing typique d’une petite entreprise a de multiples rôles et responsabilités, ce qui rend difficile la tâche supplémentaire qu’implique la conception d’e-mails en mode sombre. De plus, les petites entreprises sont moins susceptibles d’avoir un développeur de messagerie dédié pour les aider.

Le meilleur conseil pour ces spécialistes du marketing est d’utiliser des modèles d’e-mails qui auront fière allure dans les expériences utilisateur en mode clair et en mode sombre.

Principaux défis des e-mails en mode sombre

Quelle que soit la taille de l’entreprise ou que les spécialistes du marketing ciblent un public B2C ou B2B, certains défis courants liés au mode sombre sont apparus dans les résultats de notre enquête.

Optimisation des logos et des images pour le mode sombre

Un problème qui a fait les trois premiers, quelle que soit la taille de l’entreprise ou son public, est le défi de obtenir des logos et des images pour s’afficher correctement en mode sombre.

Le conseil typique pour les logos et les graphiques est d’utiliser des PNG avec des arrière-plans transparents. Cela vous permet d’éviter un logo ou une icône inesthétique entouré d’un cadre blanc en mode sombre. Mais, ce correctif peut également créer un problème. Si certaines parties de votre logo sont noires, elles peuvent disparaître sur un fond plus sombre.

Une solution rapide souvent recommandée consiste à ajouter une lueur ou une ombre portée au logo. Cependant, des graphistes comme François Sahli grincent des dents à cette idée, qui est considérée comme une sorte de mouvement amateur. De nombreuses directives de la marque interdisent strictement d’ajouter des lueurs et des ombres aux logos.

L’ajout de lueurs et d’ombres portées est fondamentalement quelque chose que vous ne faites pas en termes de conception sur un logo. C’est un sujet un peu délicat.

François Sahli

Designer graphique senior chez Pathwire

François et Megan proposent quelques alternatives :

Placer le logo sur un graphique d’en-tête qui utilise une couleur de marque et restera le même en mode sombre. Vous devrez vous assurer que l’en-tête et le logo créent une expérience mobile acceptable. Le logo peut sembler très petit sur un appareil mobile. Utilisation de la requête CSS @media (préfère-couleur-schéma) et appliquez des classes pour afficher ou masquer le logo que vous voulez. Sachez que la requête média prefers-color-scheme n’est pas prise en charge dans Gmail et certaines versions d’Outlook. Placer le logo sur un dégradé qui se fond progressivement dans l’arrière-plan de l’e-mail. Gardez à l’esprit que l’utilisation d’un dégradé avec un logo peut ne pas fonctionner avec toutes les conceptions d’e-mails ou ne pas suivre les directives de style de votre marque. Optimiser le code d’e-mail pour le mode sombre

Globalement, problèmes de codage liés aux e-mails en mode sombre classé deuxième parmi les défis les plus cités de l’enquête. Pourtant, il ne figurait parmi les trois premiers que pour les entreprises de taille moyenne. Les petites entreprises sont moins susceptibles d’optimiser le code de messagerie et les entreprises peuvent déjà avoir compris le mode sombre.

Si vous faites partie d’une équipe marketing qui a des développeurs d’e-mails travaillant sur des campagnes, il existe des moyens d’ajuster votre code pour créer une meilleure expérience d’abonné. Cela concerne principalement l’utilisation de la requête @media (prefers-color-scheme) pour offrir une expérience différente selon que la boîte de réception d’un abonné utilise des paramètres sombres ou clairs.

Malheureusement, cela ne fonctionnera pas avec certains principaux clients de messagerie tels que Gmail. Au moment d’écrire ces lignes, cela ne fonctionne qu’avec ceux qui utilisent WebKit comme moteur de rendu des e-mails.

Megan Boshuyzen dit que les développeurs de messagerie doivent toujours s’efforcer d’offrir une expérience idéale aux abonnés. Malgré l’absence d’un large support, l’utilisation de @media (préfère-couleur-schéma) fonctionnera pour de nombreux abonnés qui consultent des e-mails sur des appareils Apple. Donc, prendre le temps d’ajouter le code peut valoir la peine.

Il existe également des correctifs de codage spécifiques en mode sombre pour Gmail et Outlook qui aident à optimiser l’expérience de la boîte de réception pour les autres abonnés. Cependant, François et Megan nous rappellent que à un moment donné, vous devez passer à autre chose et appuyer sur envoyer.

La perfection des pixels n’existe pas dans les e-mails. L’objectif doit être de fournir la meilleure expérience possible aux abonnés.

Megan Boshuyzen

Développeur e-mail senior chez Pathwire

François souligne qu’il est très peu probable que vos abonnés comparent la conception de votre e-mail dans différentes boîtes de réception. Optez pour la cohérence si vous le pouvez, mais ne vous inquiétez pas des petites choses.

« S’il y a des petits écarts en mode sombre, ce n’est pas la fin du monde, précise François. « À moins qu’il ne s’agisse d’un élément très important de l’e-mail, cela ne vaut peut-être pas la peine d’essayer si fort.

Garder les conceptions des e-mails sur la marque

Préoccupations concernant l’expérience de la marque dans les e-mails en mode sombre a également atteint le sommet de la liste des défis de l’enquête. Un tiers de tous les répondants l’ont qualifié de problème, et ce pourcentage était à peu près le même pour toutes les tailles d’entreprise.

Étant donné que certains clients de messagerie inverseront les couleurs d’un e-mail, vous aurez peut-être l’impression que l’expérience de la marque en mode sombre est hors de votre contrôle. C’est peut-être la raison pour laquelle notre enquête a révélé 31 % des spécialistes du marketing considèrent l’inversion automatique des couleurs comme l’un des plus grands défis du mode sombre.

Certains clients de messagerie inversent toutes les couleurs d’un e-mail tandis que d’autres n’inversent que partiellement les couleurs (généralement l’arrière-plan et le texte). Dans le cas d’une inversion complète, vous pouvez obtenir des combinaisons de couleurs géniales qui peuvent être totalement hors marque

Le conseil de François aux spécialistes du marketing par e-mail est de garder les conceptions aussi simples que possible. De cette façon, vous aurez moins de problèmes avec l’inversion des couleurs.

« Si les éléments CSS d’un e-mail utilisent principalement des couleurs noires, blanches et neutres, vous pouvez toujours ajouter les couleurs de votre marque avec des éléments tels que des logos, des illustrations et des icônes », explique François. « Ceux-ci ne seraient pas inversés, vous resteriez donc plus proche de votre image de marque réelle. »

Remarquez comment Nike utilise un design noir et blanc simple pour créer des expériences idéales dans les e-mails en mode clair et sombre.

François ajoute qu’un type d’élément de courrier électronique que vous devriez surveiller attentivement est le bouton CTA. Ceux-ci sont généralement codés avec une couleur de marque spécifique qui peut ne pas être idéale lorsqu’elle est inversée.

Parce que le mode sombre est plus qu’une tendance passagère, Megan et François pensent qu’il serait judicieux de commencer à inclure des options de mode sombre dans les guides de style de marque et les systèmes de conception. Si vous repensez les couleurs de votre marque ou construisez une nouvelle marque, intégrer le mode sombre à la conversation. Cela profitera aux conceptions d’e-mails, et c’est également important pour le développement Web ainsi que pour l’interface utilisateur en mode sombre dans le développement d’applications.

Pourquoi tester les emails en mode sombre ?

L’enquête Email After Dark a révélé que 36% des marketeurs testent toujours les e-mails en mode sombre ou en les prévisualisant avant d’appuyer sur envoyer. C’est plus du triple des 11% qui déclarent toujours concevoir et développer spécifiquement pour le mode sombre.

Parmi ceux qui déclarent concevoir pour le mode sombre au moins une partie du temps, 62% déclarent toujours tester/prévisualiser leurs e-mails. Tester avant de lancer une campagne e-mail, c’est comme voir dans l’avenir. C’est le meilleur moyen de détecter les problèmes potentiels en mode sombre avant qu’il ne soit trop tard.

Il existe deux façons de tester vos e-mails en mode sombre :

Envoyez manuellement l’e-mail à divers appareils et boîtes de réception et affichez-les en mode sombre.Utilisez un plate-forme de test de messagerie à la pointe de la technologie pour fournir des aperçus fiables de vos e-mails sur tous les principaux clients et appareils.

Les tests manuels peuvent être longs et peu fiables. Cela se fait généralement en trouvant des personnes dans l’entreprise qui ont un certain type de téléphone et peuvent accéder à un certain fournisseur de messagerie. De plus, vous devrez également demander à ces collègues d’activer les paramètres du mode sombre.

Email on Acid by Pathwire est une plate-forme de préparation des e-mails basée sur l’IA qui fournit des aperçus précis de tous les principaux clients de messagerie et plus encore. Cela inclut des aperçus d’e-mails en mode sombre qui vous aident à détecter les problèmes de conception disgracieux et les inversions de couleur avant que vos abonnés ne les voient.

Les défis du mode sombre pourraient rendre plus difficile l’interaction d’un segment de votre liste avec vos e-mails. S’ils ne peuvent pas lire le texte ou voir un CTA, ils ne peuvent pas s’engager. C’est pourquoi 28 % des répondants au sondage considèrent la réduction de l’engagement comme un défi. Le test des e-mails en mode sombre vous aide à éviter cette possibilité.

6 conseils rapides pour les e-mails en mode sombre

Voici un récapitulatif des conseils que Megan et François ont pour les développeurs et les concepteurs de messagerie :

Ne pas ignorer le mode sombre: Une partie importante de votre liste consulte probablement les e-mails de cette façon. De plus, en ignorant le mode sombre, vous pourriez donner un avantage à la concurrence.Utilisez des modèles compatibles avec le mode sombre: Ce conseil est le meilleur pour les spécialistes du marketing sans expérience de codage qui utilisent un éditeur d’e-mails par glisser-déposer.Trouvez un correctif de logo en mode sombre qui vous convient: Cela pourrait signifier faire des compromis sur l’ajout d’une lueur ou faire preuve de créativité avec une autre solution de logo en mode sombre.Commencez à implémenter @media (préfère-color-scheme): Cela vous aide à optimiser l’expérience de messagerie en mode sombre pour de nombreux abonnés.Gardez les conceptions d’e-mails simples: Vous éviterez les inversions de couleurs malheureuses qui sont hors marque et laides.Inclure les styles de mode sombre dans les directives de la marque: Élaborez un plan clair pour les défis liés aux e-mails en mode sombre. Définissez à quoi ressemble le mode sombre pour votre marque. Cela pourrait inclure la création d’une bibliothèque d’éléments de courrier électronique fonctionnant en mode sombre.

L’intérêt pour le mode sombre parmi les spécialistes du marketing par e-mail va croître. L’enquête Email After Dark a révélé que 28% disent qu’ils ont l’intention de commencer à concevoir et à développer des e-mails pour le mode sombre. Ne faites pas partie des marques laissées dans l’ignorance. Commencez à réfléchir à la façon dont vous pouvez relever ces défis et commencez à tester les e-mails en mode sombre.