Model Tenancy Act 2021 pour créer un marché de location efficace en Inde : rapport

La loi traite à la fois des propriétés résidentielles et commerciales.

Le Model Tenancy Act a des implications de grande envergure pour les classes d’actifs immobiliers résidentiels et commerciaux, et contribuera à créer un écosystème réglementaire à trois niveaux pour les parties prenantes, selon un rapport de Knight Frank et Khaitan & Co.

D’un point de vue résidentiel, le rapport de recherche – intitulé ” 2021 : une nouvelle ère pour l’immobilier locatif en Inde ” – cite que le stock élevé de logements vacants en Inde du total des maisons de recensement résidentielles peut être intégré au logement locatif formel une fois cette loi mise en œuvre. par les États et les territoires de l’Union dans la lettre et l’esprit.

Avec cette impulsion politique, les 21,72 millions de ménages loués en Inde urbaine (recensement de l’Inde, 2011) offrent une énorme opportunité de marché aux acteurs du marché pour se concentrer sur des projets de logement uniquement à des fins de location. 76,5% ou 16,63 millions (recensement de l’Inde, 2011) de ces ménages urbains loués en Inde sont répartis dans huit États et territoires de l’Union. La part élevée du pourcentage du total des ménages loués en Inde urbaine peut être attribuée principalement aux principaux pôles d’emploi urbains à Chennai, Hyderabad, Mumbai, Pune, Bengaluru, Ahmedabad Kolkata et la région de la capitale nationale (NCR).

ÉTATS AVEC LA PART POURCENTAGE LA PLUS ÉLEVÉE DE MÉNAGES LOUÉS EN INDE

Le Cabinet de l’Union, en juin 2021, a approuvé le Model Tenancy Act, 2021 pour diffusion dans tous les États et UT pour adaptation en promulguant une nouvelle législation ou en modifiant les lois existantes sur les locations. L’objectif du rapport de recherche est de définir les opportunités et les défis du marché du logement locatif.

En énonçant les règles de base de la location en noir et blanc, le Model Tenancy Act, 2021 vise à créer un écosystème réglementaire efficace en Inde pour régir les relations propriétaire-locataire. La relation entre les propriétaires et les locataires a été entachée par des problèmes de confiance dans le passé, car il n’y avait pas de loi uniforme sur le logement locatif dans le pays. Bien que de nombreux États aient adopté la loi sur le contrôle des loyers dans le passé, un mécanisme de règlement des différends était nécessaire, car les lois sur le bail en Inde sont généralement perçues comme « pro-locataires ». L’absence d’un cadre réglementaire pour délimiter les droits et obligations des deux parties a toujours donné lieu à des batailles juridiques de longue haleine.

Commentant le développement, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Comme la plupart des populations des huit principales villes vivent dans des logements locatifs informels, concernant la nouvelle loi, cela offrira une énorme opportunité pour le logement privé. opérateurs et investisseurs institutionnels sur le marché organisé du logement locatif. Une fois la loi mise en œuvre dans tout le pays, l’Inde pourrait être prête à introduire des modèles de logements locatifs tels que Build-To-Rent et Rent-to-Own. Le Model Tenancy Act, 2021 ira un long chemin dans l’histoire de l’immobilier indien pour créer un marché du logement locatif efficace et transparent sur le long terme.

Sudip Mullick, associé, Khaitan & Co, a déclaré : « La loi traite à la fois de la propriété résidentielle et commerciale. Le cadre apporte une intention et une promesse de donner une impulsion pour stimuler l’investissement dans ces deux secteurs et équilibre les droits et obligations des parties prenantes, y compris un soulagement rapide en cas de litige. Cependant, certaines dispositions doivent être revues et les droits contractuels des parties ne doivent pas être réglementés, car de telles réglementations seront désapprouvées par les investisseurs qui chercheraient à rentabiliser leur investissement. Les sentiments des investisseurs et le retour sur investissement sont essentiels au développement et à la croissance des deux secteurs, conduisant à leur tour au développement et à l’emploi.

Principales caractéristiques du Model Tenancy Act :

1) Création d’un système de recours à trois niveaux : La loi introduira les autorités des loyers, les tribunaux des loyers et les tribunaux des loyers. Ces institutions de régulation réduiront le fardeau des litiges en matière de location des tribunaux civils et contribueront à une résolution rapide des litiges.

2) Demande de caution plafonnée : La loi limite le dépôt de garantie, qui doit être payé par un locataire à l’avance à – a) ne pas dépasser deux mois de loyer en cas de locaux d’habitation, et b) ne pas dépasser six mois de loyer en cas de non- locaux d’habitation.

3) Droits et obligations des propriétaires et locataires : Les choses à faire et à ne pas faire de chaque partie (propriétaires et locataires) sont clairement définies, couvrant divers aspects, y compris la conservation des contrats de location originaux, les loyers et autres charges à payer, la réparation et l’entretien de la propriété, l’entrée dans les locaux, en plus des informations et des devoirs de un gestionnaire immobilier et les conséquences de la violation des devoirs nécessaires.

4) Expulsion des locataires et reprise de possession des lieux par le propriétaire : Dans le passé, les lois sur le contrôle des loyers de divers États, telles que la loi sur le contrôle des loyers de Delhi et la loi sur le contrôle des loyers du Maharashtra, constituaient des motifs d’expulsion très contestés devant les tribunaux. Cela a souvent conduit à des litiges prolongés. En limitant les motifs d’expulsion et de résiliation des baux, cette loi vise à apporter une approche cohérente pour traiter ces problèmes au niveau du sol.

5) Rôle des administrateurs de biens : Le Model Tenancy Act, 2021 définit clairement le rôle des gestionnaires immobiliers, leurs devoirs et les conséquences auxquelles ils sont confrontés en cas de violation. La loi exigera des gestionnaires immobiliers qu’ils fournissent des détails tels que le nom, le numéro PAN, le numéro Aadhar, l’adresse et les coordonnées enregistrées auprès des autorités chargées des loyers. Toute personne physique ou morale, y compris l’agent de location qui agit au nom du propriétaire pour gérer les lieux et le représente auprès du locataire, sera inclus ici. Cette loi offrira plus d’opportunités aux gestionnaires immobiliers à l’avenir, en particulier dans le secteur résidentiel.

Quelques défis dans la mise en œuvre du Model Tenancy Act, 2021 :

1) Signification de « Lieux » : La loi définit un local comme un immeuble ou une partie d’immeuble destiné à être donné en location, à l’exception d’un hôtel, d’un logement ou d’une propriété à usage industriel. Les États où la loi sur le contrôle des loyers est en place et où les habitations urbaines comme les bidonvilles/chawls étaient auparavant couverts, pourraient devoir la définir clairement dans leurs lois au niveau de l’État pour protéger à la fois les locataires et les propriétaires.

2) Non-applicabilité pour certains types de locaux : Le Model Tenancy Act, 2021 a en grande partie conservé les propriétés appartenant au gouvernement central/de l’État, à l’administration du territoire de l’Union, aux autorités locales, aux entreprises publiques ; tout bien appartenant à certains instituts religieux ou caritatifs, hors de sa portée. Cela permettra de garder un large inventaire de propriétés locatives à l’écart du cadre réglementaire.

3) Force majeure : Étant donné que la Loi traite à la fois du commercial et du résidentiel, il serait préférable de traiter les deux types de transactions en vertu de la clause de force majeure. Le simple fait d’énoncer ce qui constituerait un cas de force majeure et de le lier uniquement à l’habitabilité peut ne pas aider les parties prenantes.

4) Création de plateformes numériques par la régie des loyers : À l’ère numérique, la disponibilité de l’information en temps réel est essentielle pour une prise de décision éclairée. Pour une infrastructure numérique robuste, une base de données centrale peut être créée qui peut être gérée par les États et les UT, ce qui peut constituer un moyen holistique de récupérer ou de stocker des informations relatives à la location. Cette base de données peut également être améliorée pour inclure des informations supplémentaires sur l’historique des locations passées des propriétaires et des locataires, ce qui peut être un indicateur de qualité important pour une utilisation future par les parties intéressées.

Parmi les autres problèmes, citons le délai requis pour la mise en œuvre sur le terrain du Model Tenancy Act, 2021 par tous les États et UT du pays. Étant donné que l’immobilier est un sujet d’État, pour les États où les anciennes lois sur les loyers doivent être abrogées ou modifiées, cela peut prendre encore plus de temps. Il se peut que quelques États ne mettent pas du tout en œuvre la loi.

