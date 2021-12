Model Tenancy Act pour catalyser la croissance du segment de la location résidentielle en Inde : CBRE

Le Model Tenancy Act changera la donne pour le segment indien des logements locatifs.

Un changement dans la démographie, les tendances socio-économiques et les besoins des consommateurs, en plus d’une grave pénurie de logements, devraient stimuler la demande de logements locatifs dans les zones urbaines au cours des prochaines années. Le programme de complexe de logements locatifs abordables (ARHC) et l’adoption du Model Tenancy Act, 2021 (MTA) sont les premières étapes vers la formalisation de ce segment, dont la demande devrait croître de façon exponentielle au cours des prochaines années, selon un rapport récent. par CBRE South Asia Pvt Ltd.

Le rapport, « L’avènement du logement locatif en Inde », partage des informations sur le potentiel du logement locatif en Inde. Il approfondit le besoin de logements locatifs en Inde et les initiatives politiques passées prises pour rationaliser le segment. Au cours de la dernière décennie, alors que les niveaux de revenu ont considérablement augmenté, la valeur moyenne du capital, en particulier dans les villes de niveau 1, est restée élevée (bien que l’appréciation de la valeur ait été largement atténuée).

Les prix de l’immobilier ont augmenté à un TCAC d’environ 2-7% dans le segment moyen depuis 2010, Hyderabad, Bangalore et Pune enregistrant une croissance dans le haut de la fourchette (bien qu’à une base inférieure par rapport à des régions telles que Delhi-NCR et ROR). Simultanément, au cours de la dernière décennie, les niveaux de revenu ont également augmenté.

Bien qu’un régime de taux de pension bénin et le soutien politique continu des gouvernements central et des États aient renforcé l’appétit des acheteurs de logements, la propriété continue d’échapper à beaucoup en raison de la valeur élevée du billet des appartements, des retards dans les livraisons de projets et des emplacements inappropriés des appartements de poche, en particulier sur les marchés du logement de niveau 1.

C’est l’écart qui peut être comblé par la formalisation du secteur du logement locatif. Le Model Tenancy Act (MTA) 2021 vise à remanier le cadre juridique entourant le marché du logement locatif en Inde, institutionnalisant ainsi le segment en créant une autorité de location pour fournir un mécanisme rapide de règlement des différends. L’adoption de la MTA est une réaffirmation du changement de perspective du gouvernement – ​​que le « logement pour tous » n’implique pas seulement la propriété, mais inclut également l’accès à un logement de qualité.

La rationalisation du segment de la location par l’établissement d’un cadre juridique sous la forme de tribunaux de location ainsi que de contrats de location structurés devrait encourager le partenariat privé dans le segment.

« Le Model Tenancy Act changera la donne pour le segment indien des logements locatifs. La loi devrait encourager la participation privée et aider à monétiser le parc locatif vacant en insufflant la confiance dans la relation propriétaire-locataire, en plus de fournir un mécanisme rapide de règlement des différends. Nous nous attendons en outre à ce que la loi ait des implications de grande envergure sur la formalisation du marché du logement en Inde », a déclaré Anshuman Magazine, président, Inde et Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE.

« Le marché locatif indien a toujours été plus orienté vers le côté commercial en raison de rendements comparativement plus élevés. Cependant, l’adoption du Model Tenancy Act contribuera à réduire l’écart entre la demande et l’offre en immobilier locatif. Nous attendons avec impatience l’évolution de la dynamique locataire-propriétaire et prévoyons que le secteur connaîtra une croissance jamais vue auparavant », a déclaré Abhinav Joshi, responsable de la recherche – Inde, Moyen-Orient et Afrique du Nord, CBRE.

Cependant, la création d’un marché du logement locatif robuste nécessiterait des mesures supplémentaires, notamment la promulgation d’une politique du logement locatif. Bien que la promulgation de la MTA soit une première étape importante vers la formalisation de ce marché, CBRE a peu de recommandations qui peuvent permettre à la loi de rationaliser le marché de l’immobilier locatif dans toutes les villes.

# Le Centre doit s’assurer que les États modifient leurs lois existantes ou adoptent une nouvelle politique sans diluer l’essence des directives centrales.

# Le calendrier de résolution de certains litiges doit être spécifié dans le MTA. Il s’agit notamment de différends sur la retenue de services essentiels, la révision des loyers et les contraventions des gestionnaires immobiliers.

# Des termes tels que « pandémie », « épidémie » ou même « confinement » n’ont pas fait partie de la définition de la force majeure. Compte tenu de la fluidité de la situation actuelle, cela peut être ajouté dans la loi actuelle.

# La loi mentionne qu’en l’absence d’entente/déclaration d’information, le propriétaire/locataire n’a droit à aucun dédommagement. Pour formaliser véritablement le marché locatif, les autorités devraient envisager d’intégrer cette clause pour au moins les actifs premium.

# La loi a laissé plusieurs termes non définis qui doivent être clarifiés pour une mise en œuvre efficace ; ceux-ci incluent des termes tels que « inhabitable », « préjudiciable aux intérêts du propriétaire » et à des fins immorales.

# Si l’interdiction d’expulsion a été levée par la loi, le processus reste aussi contraignant qu’avant : l’expulsion ne peut être effectuée que sur des motifs limités, et cela aussi après avoir obtenu l’autorisation du tribunal des loyers.

En outre, des mesures visant à améliorer la viabilité financière des projets de logements locatifs en Inde sont nécessaires. Celles-ci pourraient aller de l’exonération de l’impôt foncier pour une période prédéfinie initiale, permettant des FSI supplémentaires à faible coût pour les logements locatifs, encourageant la participation aux PPP pour développer des logements locatifs sur des terrains publics, facilitant la facilité de capital pour la construction en location et la location-vente projets résidentiels, etc.

