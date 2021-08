Model Tenancy Act : voici comment cette loi affectera le scénario de l’immobilier locatif dans le Maharashtra

Le Model Tenancy Act vise à imposer un écosystème transparent pour la location de locaux, à minimiser les litiges et à réduire les conflits entre locataires et propriétaires. Image : .

Par Annuj Goel

Dans le but d’ouvrir le marché du logement locatif en Inde, le gouvernement de l’Union a récemment adopté la « Loi modèle sur la location » 2021. La Loi modèle sur la location vise à mettre en place un écosystème transparent pour la location de locaux, à minimiser les litiges et à réduire les différends locataire-propriétaire. Comme le Maharashtra se vante d’avoir le plus grand nombre de locations en Inde, la loi tant attendue sera extrêmement bénéfique pour les promoteurs immobiliers, les investisseurs en logements locatifs et les acteurs existants.

Investissements NRI accrus

Jusqu’à présent, en l’absence de lois solides sur la location et le crédit-bail et des complexités impliquées dans l’expulsion de locataires sans scrupules, les investisseurs sophistiqués des Indiens non-résidents (NRI) sont restés à l’écart de ce secteur. Cependant, le Model Tenancy Act contrôlera non seulement le séjour des locataires, mais donnera également au propriétaire des lois solides pour régir les conditions de location. Dans la loi type, les questions telles que la sous-location, le transfert du contrat de location et les dommages matériels sont traitées efficacement. Il encouragera les investisseurs NRI du Maharashtra à convertir leurs propriétés en actifs productifs générant des rentes.

Tarifs de location réglementés

Le Model Tenancy Act souligne que le propriétaire doit informer le locataire au moins trois mois avant la révision du loyer. Les propriétaires ne peuvent pas augmenter le loyer à eux seuls, comme c’était la norme jusqu’à présent. Cela donnera amplement le temps aux locataires de décider et de déménager s’ils ne veulent pas rester plus loin. Dans des villes comme Mumbai, les locataires sont généralement contraints de s’installer dans des zones reculées car les loyers montent en flèche dans la partie continentale de Mumbai. Cependant, la loi type déverrouillerait l’inventaire résidentiel inutilisé dans les limites de la ville et aiderait les locataires potentiels à trouver des propriétés à des emplacements appropriés.

Accord écrit obligatoire

Le Model Tenancy Act rend obligatoire la signature d’un accord écrit, dûment signé par les deux parties, également dans les deux mois suivant l’accord final. Le contrat doit énumérer clairement le montant du loyer, les détails de la révision du loyer et de son échéancier, ainsi que la durée de location convenue. Pour que la période de location se déroule sans heurts, la Loi type encourage les parties à mentionner clairement des questions telles que les conditions d’entretien et de réparation des biens pendant la location et les détails techniques connexes. Un accord écrit obligatoire permet aux deux parties d’adhérer sans problème aux conditions décidées. Essentiellement, le Model Tenancy Act a minimisé les points de friction entre un propriétaire et un locataire et a encouragé les nouveaux investisseurs à s’aventurer dans le domaine du logement locatif.

Une offre de logements augmentée

Le Model Tenancy Act a certainement réduit la peur et les appréhensions de la communauté des propriétaires. Jusqu’à présent, les propriétaires et les propriétaires hésitaient à louer les locaux en raison de la perte d’actifs, des retards de location et du séjour forcé des locataires. Cependant, les dispositions prévoyant de lourdes pénalités pour dépassement de durée et non-paiement du loyer décourageront ces locataires de se tromper et de se conformer religieusement au contrat de location.

Dans le cas où un locataire dépasse la durée fixée, la loi type l’oblige à indemniser le bailleur avec deux mois de loyer, pouvant aller jusqu’à quatre mois de loyer dans certains cas. Ces dispositions vont certainement inviter les promoteurs immobiliers et les investisseurs jusque-là réticents et vont multiplier l’offre de logements.

Mise en place de tribunaux des loyers

Malgré les accords écrits et les procédures établies, il reste une possibilité de bras de fer. Pour résoudre rapidement les différends entre propriétaires et locataires, la loi type propose de mettre en place des cours et des tribunaux des loyers dans chaque État/Territoire de l’Union (UT) de l’Inde. Ces mesures renforceraient la confiance des propriétaires et des promoteurs immobiliers et les encourageraient à débloquer leurs propriétés pour des logements locatifs. La loi aurait un effet favorable sur l’augmentation de l’offre de logements locatifs à travers l’Inde.

En conclusion, le Model Tenancy Act était une loi très attendue pour réglementer le paysage du logement locatif. Il responsabilise à la fois les locataires et les propriétaires et encourage les nouveaux investisseurs à inscrire leurs propriétés inutilisées à la location. Dans le cas du Maharashtra, la loi aidera à résoudre la crise du logement dans des villes comme Mumbai et offrira de plus grandes possibilités de génération de loyers aux investisseurs.

(Annuj Goel est président et directeur général de Goel Ganga Developments. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.