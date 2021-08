modèle baissier émerge | Invezz

in

Le prix du polkadot (DOT / USD) était dans une fourchette étroite mardi, alors que l’intérêt pour les crypto-monnaies a rebondi. Le prix de la pièce se négocie à 20,50 $, soit environ 97% par rapport à son plus bas niveau en juillet. Ce rallye du gaz a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 20 milliards de dollars, ce qui en fait la neuvième plus grande pièce au monde.

Le rallye de reprise de Polkadot s’arrête

Polkadot est un écosystème à croissance rapide qui a été construit par Gavin Wood, qui était également co-fondateur d’Ethereum. La plate-forme est similaire à Ethereum en ce sens qu’elle aide les développeurs à créer des applications décentralisées. Certaines différences clés sont qu’il a été construit à partir de zéro à l’aide de la technologie de preuve de participation et qu’il a été l’une des premières plates-formes numériques à adopter le sharding.

Polkadot a plusieurs composants clés, le noyau étant la chaîne de relais. Les autres composants clés des écosystèmes de Polkadot sont les parachutes, les parathreads et les threads. En juillet, les développeurs ont lancé les premières enchères de parachaines qui ont abouti à cinq gagnants. Le consensus de preuve de participation de Polkadot est composé de nominateurs, de validateurs, de classificateurs et de pêcheurs.

D’autres projets ont été lancés sur le réseau Polkadot ces derniers mois. Parmi les principaux figurent Kusama, Chainlink, Ontology, Ankr et renBTC. Ce sont quelques-uns des projets de blockchain les plus populaires au monde. Les développeurs adorent l’écosystème Polkadot en raison de sa vitesse élevée et de ses coûts réduits.

Le prix du polkadot a connu une forte tendance haussière après avoir trouvé un support solide à 10,37 $ en juillet. Ce rebond est intervenu alors que l’intérêt des investisseurs pour les monnaies numériques a repris après la crise des derniers mois. D’autres pièces ont également considérablement augmenté, Bitcoin ajoutant 16 000 $ au cours des deux dernières semaines.

Ethereum, en revanche, a presque doublé, passant d’un minimum de 1 700 $ à plus de 3 200 $. Cette action sur les prix montre la corrélation étroite entre les monnaies numériques.

Prévision de prix Polkadot

Le graphique 4H montre que le prix du DOT a suivi une tendance à la hausse ces dernières semaines. En cours de route, la pièce s’est déplacée au-dessus de la ligne de tendance à la hausse indiquée en noir. Le prix a également dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

Il est également passé au-dessus de la résistance clé à 17,70 $, tandis que le MACD a formé un modèle de divergence baissière. Par conséquent, il existe une possibilité de retrait à court terme. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera le support à 17,70 $. D’un autre côté, un mouvement au-dessus de 22 $ invalidera la vue baissière.

