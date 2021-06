Modèle de loi sur la location pour renforcer le logement locatif organisé en Inde

Le PDG de NoBroker, Amit Agarwal, a expliqué que la MTA plafonnait le dépôt de garantie à deux mois de loyer, ce qui évite aux locataires d’être obligés de payer des dépôts élevés et aléatoires aux propriétaires.

Le gouvernement a autorisé mercredi le modèle de loi sur la location (MTA), une étape majeure vers l’institutionnalisation du logement locatif en Inde. Le développement intervient à un moment où le pays est confronté à une pénurie de logements locatifs appropriés, en particulier pour les groupes à faible revenu et les travailleurs migrants, alors qu’il y a plus d’un crore d’appartements vacants dans les zones urbaines.

Le Cabinet de l’Union a approuvé le MTA pour adoption et promulgation par les États et les UT afin de promouvoir le logement locatif en Inde, a déclaré le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA), ajoutant: « Rendre 1,1 crore de maisons vacantes disponibles à la location complétera la vision du logement pour Le tout d’ici 2022″.

À titre de comparaison, Primus Partners et Guesture Co-living ont déclaré l’année dernière dans un rapport que le marché locatif résidentiel indien atteignait des chiffres annuels de plus de 20 milliards de dollars, soit plus de Rs 1,45 crore lakh (FMI). De ce montant, 68 % (13,5 milliards de dollars) se trouvent dans les zones urbaines.

En proportion de l’ensemble des logements, la location représente environ 11,1 % du total. Selon le recensement de 2011, la part des ménages vivant dans des installations louées était de 5% dans les zones rurales, mais 31% dans les zones urbaines. Plus des deux tiers du marché du logement locatif urbain ne sont pas organisés, souligne-t-il.

Saluant l’acte, le président d’Anarock Property Consultants, Anuj Puri, a déclaré que le marché de la location était depuis longtemps fragmenté et sous-développé, créant invariablement une pression sur l’ensemble du secteur immobilier. Le crédit-bail et la location de propriétés résidentielles relèvent de la loi sur le contrôle des loyers, chaque État ayant sa propre version. Faute de législation appropriée, les conflits locataire-propriétaire sont assez fréquents, entraînant de longs litiges.

«La MTA aidera à combler le déficit de confiance entre les locataires et les propriétaires en délimitant clairement leurs obligations et aidera éventuellement à débloquer des maisons vacantes à travers le pays. Pour assurer un règlement rapide des différends, la loi propose également d’établir un tribunal des loyers et un tribunal des loyers distincts dans chaque État / UT pour entendre les appels concernant les questions liées au logement locatif », a-t-il noté.

Le PDG de NoBroker, Amit Agarwal, a expliqué que la MTA plafonnait le dépôt de garantie à deux mois de loyer, ce qui évite aux locataires d’être obligés de payer des dépôts élevés et aléatoires aux propriétaires. En outre, le propriétaire foncier ne peut pas couper l’alimentation en électricité et en eau en cas de litige. Ils devront également donner un préavis de 24 heures aux locataires pour effectuer des travaux de réparation.

Clin d’œil au pacte de l’OCS

Le cabinet a accordé mercredi une approbation ex post facto pour la signature et la ratification d’un accord de coopération dans le domaine des médias entre tous les États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Le pacte vise à promouvoir une coopération égale et mutuellement bénéfique entre les associations dans les médias de masse.

Approbation de la collaboration Inde-Japon

Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi un protocole de coopération avec le Japon dans le domaine du développement urbain durable qui devrait créer des opportunités d’emploi. Selon un communiqué officiel, le protocole de coopération (MoC) sera signé entre le ministère du Logement et des Affaires urbaines et le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme en remplacement d’un protocole d’accord existant de 2007 sur le développement urbain.

