Modèle de réplique Epiphone BB King Lucille lancé par Gibson

Epiphone, la principale marque de guitares de Gibson, a confirmé le lancement mondial de la nouvelle BB Roi Modèle Lucille, une réplique parfaite de la guitare bien-aimée du géant du blues.

Epiphone a créé la nouvelle Lucille en collaboration avec la BB King Music Company, dans un prolongement du partenariat existant entre les entreprises. Il est disponible depuis hier (19) chez les revendeurs Gibson agréés dans le monde entier et sur www.epiphone.com.

La guitare signature rend hommage aux réalisations musicales sans égal de l’une des grandes figures pionnières de la musique. Basée sur les célèbres guitares nommées Lucille que BB a jouées au cours de son incroyable carrière, l’Epiphone BB King Lucille en ébène a été inspirée par les différents modèles Gibson ES qu’il a joués.

« Nous sommes honorés de célébrer la vie et l’esprit de BB King avec cet ajout très spécial à la collection d’artistes d’Epiphone », a déclaré Mat Koehler, responsable du développement de produits chez Gibson Brands, ajoutant que la guitare « capture le look, la sensation et le ton légendaires de Lucille avec tous les rendez-vous classiques, y compris le commutateur Varitone à 6 positions pour une polyvalence ultime.

Vassal Benford, PDG et président de BB King Music Company, ajoute : « Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe Gibson pour développer une nouvelle gamme de guitares BB King Signature Lucille. Je suis particulièrement fier de la nouvelle guitare Epiphone et de livrer une véritable œuvre d’art qui sera largement accessible, éveillant la vie et l’héritage de BB King à de nouveaux artistes.

« Gibson est un partenaire formidable », poursuit Benford, « et ils ont démontré un alignement sincère avec notre mission de non seulement préserver l’héritage de BB King, mais pour continuer à développer sa marque et exposer une nouvelle génération d’artistes et de fans à sa musique.

La durée de vie d’enregistrement de King, quinze fois lauréat d’un Grammy, comprenait quelque 2400 enregistrements principaux et 50 albums, et son héritage continue d’être transmis à de nouveaux admirateurs dans le monde entier, avec des flux annuels moyens de 50 millions.

‘Lucille’ en nacre

L’Epiphone BB King Lucille présente une construction historiquement précise et des aménagements remarquables, notamment du matériel en or, des mécaniques Grover Rotomatic, un écrou Graph Tech, une touche en ébène avec des incrustations de blocs de perloïde, un couvercle de barre de renfort en laiton avec le nom de BB gravé dessus, une nacre de Incrustation « Lucille » sur la face de la poupée, reliure multi-plis sur le corps et la poupée, un cordier TP-6 ​​avec des accordeurs fins et un corps semi-creux avec un bloc central en érable pour réduire le Larsen.

Gibson ajoute que contrairement à la plupart des guitares à corps semi-creux, le dessus de la BB King Lucille n’a pas de trous en f ; c’était à la demande de BB lui-même, pour aider à réduire davantage la possibilité de rétroaction. L’électronique de la guitare comprend un commutateur Varitone à six positions, une paire de micros humbucker Alnico Classic PRO câblés aux potentiomètres CTS et des prises de sortie stéréo et mono pour une flexibilité maximale.

Écoutez la liste de lecture BB King Essential de uDiscover Music.