Cette mesure a été prise par le ministère de l’Énergie après avoir évalué le récent scénario de crise du charbon dans le pays, alors que de nombreuses centrales électriques étaient à court de combustible. Les centrales électriques privées doivent payer le combustible à l’avance aux compagnies charbonnières, et la faible liquidité les empêche de conserver des stocks suffisants dans les centrales.

Dans le but d’assurer une compensation en temps opportun aux sociétés de production d’électricité pour toute augmentation post-contrat des coûts du carburant, le ministère de l’Énergie de l’Union a demandé aux régulateurs de l’électricité de l’État d’adopter un « modèle de transmission automatique », qui exigera que l’électricité gérée par l’État les sociétés de distribution (discoms) à payer des tarifs plus élevés aux centrales électriques dès que le coût du carburant augmente.

Cette décision est censée réduire les retards traditionnellement observés dans le processus de vérification des coûts de l’électricité et améliorer la situation de liquidité des producteurs d’électricité. Cependant, une conséquence du mouvement pourrait être une nouvelle augmentation des pertes des discoms, si les consommateurs finaux sont épargnés du fardeau, sous la pression politique.

Dans le cadre des accords d’achat d’électricité (PPA), les coûts du carburant sont reconnus contractuellement comme des éléments répercutés, et certains États disposent déjà d’une formule d’ajustement de la surcharge carburant. Cependant, ces coûts ne sont pas répercutés automatiquement et nécessitent l’approbation du régulateur public de l’électricité.

Dans une communication aux régulateurs de l’État, le ministère a déclaré que « le mécanisme actuel entraîne des retards » et « pourrait être modifié pour permettre une répercussion automatique des modifications tarifaires des coûts en raison de la modification de la loi/des coûts d’achat d’électricité conformément à un formule fixée par les commissions de régulation de l’Etat ».

La plupart des AAE incluent la disposition de « Changement de loi » (CIL), en vertu de laquelle des modifications appropriées doivent être apportées à la structure tarifaire si le coût de la fourniture d’électricité est affecté par la promulgation, la modification ou l’abrogation de toute loi après que l’accord initial a été signé par les acheteurs et les vendeurs. Les modifications des taxes et des droits de licence sont également incluses dans le champ d’application de la disposition CIL. Conformément aux règles sur l’électricité (recouvrement rapide des coûts en raison d’un changement de loi) notifiées par le gouvernement le 22 octobre, les centrales électriques doivent donner un préavis de trois semaines aux acheteurs de l’impact proposé sur le tarif à recouvrer dans le cadre du CIL.

« Après avoir donné effet au laissez-passer, les discoms enverront les documents / feuilles de calcul pertinents aux commissions qui vérifieront le laissez-passer dans les 60 jours », a déclaré le ministère de l’Énergie. « La nouvelle règle éviterait la nécessité de s’adresser aux commissions de réglementation, ce qui a entraîné d’énormes retards et des litiges évitables », a déclaré à FE Ashok Kumar Khurana, directeur général de l’Association des producteurs d’électricité. « De nombreux services publics de distribution se sont livrés à des litiges prolongés pour ne retarder que le paiement et ont finalement payé des sommes énormes par le biais de compensations réelles et de leurs frais de port – qui ont finalement été payés par les consommateurs », a ajouté Khurana. De nombreux producteurs ont reçu leurs indemnités CIL après des années de litiges auprès de diverses commissions de régulation. De nombreuses centrales électriques ont dû emprunter la longue voie légale pour récupérer même la taxe de compensation de 400 Rs/tonne de TPS perçue sur le charbon par le Centre.

Comme FE l’a récemment signalé, les créances des centrales électriques privées provenant des discoms sous forme de suppléments pour paiement tardif (LPS) et de paiements impayés au lieu de divers coûts répercutés approuvés par les régulateurs en vertu de la clause CIL s’étaient accumulées à près de 50 000 crores de roupies à la fin du mois de mai. Des paiements irréguliers contre LPS ont conduit à l’accumulation de ces cotisations pour atteindre 24 722 crores de Rs en mai 2021, contre 5 753 crores de Rs en août 2019. De même, les cotisations CIL ont augmenté de 41% pour atteindre plus de 24 000 crores de Rs au cours de la même période. Les niveaux actuels des cotisations LPS-CIL ne sont pas connus. Ces cotisations s’ajoutent au crore de Rs 52 293 de créances impayées des gencos privés des discothèques à la fin octobre.

