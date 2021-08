Modèle d’examen modifié pour les NEET : avantages et inconvénients

in

NEET 2021 est prévu pour le 12 septembre, et comme les années précédentes, la National Testing Agency (NTA) sera chargée de le mener avec deux changements majeurs.

Bet Nitin Vijay,

La profession médicale est toujours considérée comme sacro-sainte et gratifiante, mais faire son entrée en tant que médecin dans cette profession n’est pas une partie de plaisir. Chaque année, près de 15 étudiants lakh apparaissent dans NEET-UG, le seul examen d’admission dans MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS et autres programmes médicaux du pays. Cette année (2021), en raison des effets des pandémies sur les études des élèves de la classe 12, l’examen national d’entrée en médecine, NEET, va se dérouler dans un nouveau format.

NEET 2021 est prévu pour le 12 septembre, et comme les années précédentes, la National Testing Agency (NTA) sera chargée de le mener avec deux changements majeurs. Premièrement, à la lumière de la réduction du programme par divers conseils scolaires, pour la toute première fois, les quatre matières, à savoir la physique, la chimie, la botanique et la zoologie, auront deux sections – A et B. Section A comportera 35 questions (toutes obligatoires), tandis que la section B comprendra 15 questions, mais les étudiants n’auront à répondre qu’à 10 questions. Deuxièmement, l’examen se déroulera dans treize langues.

Il y a à la fois des avantages et des inconvénients à la décision de la NTA de proposer un choix dans la section B, c’est-à-dire d’essayer 10 questions sur 15. Étant donné que dans de nombreuses écoles, les élèves ne peuvent pas apprendre certains sujets, ils auront la possibilité de sauter les questions qu’ils ont. pas étudié. Ainsi, ceux qui n’ont pas bien étudié le programme seront satisfaits de cette décision. Mais, de l’autre côté de la médaille, les options peuvent causer des problèmes.

Incontestablement, les étudiants devront lire 200 questions, au lieu de 180 questions dans la même durée. Cela signifie que 20 questions supplémentaires devront être lues par eux à l’heure prévue. Ainsi, les étudiants qui ne sont pas excellents en gestion du temps seront confrontés à des problèmes en choisissant 10 questions sur 15. Bien que ce ne soit pas très difficile dans les articles de botanique et de zoologie, pour beaucoup, opter pour le numérique dans les articles de physique et de chimie peut être plus difficile.

Pour surmonter ces défis évidents, les élèves doivent être très prompts et décisifs dans le choix des 10 questions ; il ne doit pas y avoir de place pour la confusion. La révision de plus de 15 articles des années précédentes peut être très efficace à cet égard, car la meilleure méthode de révision consiste à étudier des sujets difficiles en résolvant des questions. Lors des révisions, les livres ne doivent être utilisés que lorsque l’on rencontre des problèmes pour répondre à des questions particulières.

La décision de plusieurs langues comme moyen de passer le test est un pas important pour promouvoir l’éducation médicale de l’Inde même en dehors de la frontière. La décision d’organiser le NEET en 13 langues vise l’inclusion et une meilleure participation des groupes marginalisés. De cette façon, les candidats qui ne maîtrisent pas l’anglais ou l’hindi auront également l’opportunité d’exposer leur réel potentiel. Par conséquent, les deux changements dans le modèle d’examen NEET 2021 ont des raisons légitimes et devraient élever la compétition à un niveau significatif.

(L’auteur est le fondateur et directeur général de Motion Education Pvt. Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

