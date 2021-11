Modèle étanche avec 122 000 avis pour 28 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La première chose que vous faites lorsque vous regardez quelque chose sur Amazon est de lire les critiques, n’est-ce pas ? Puisque vous en avez lu tant, vous savez à quel point il est difficile pour un produit d’accumuler de nombreuses notes 5 étoiles. Tant de personnes inconsidérées se précipitent sur Amazon pour déposer une note d’une étoile sur un produit pour des raisons stupides. C’est vraiment dommage car cela finit par nuire à des produits qui sont en fait assez bons. Malheureusement, c’est aussi inévitable. Avec tout cela à l’esprit, vous apprécierez immédiatement à quel point le Enceinte Bluetooth portable OontZ Angle 3 doit être d’avoir amassé 122 000 critiques 5 étoiles sur Amazon. En fait, c’est l’offre d’enceintes Bluetooth portables la plus vendue sur tout le site d’Amazon !

Maintenant, pour une durée limitée, il est en vente avec une remise importante, vous pouvez donc en acheter un pour seulement 27,99 $.

Haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle 3, volume plus élevé, étanche IPX5 Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 27,99 $ Vous économisez : 7,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La meilleure offre d’enceintes Bluetooth d’Amazon

L’enceinte Bluetooth Cambridge SoundWorks Oontz Angle 3 sur fond sombre. Source de l’image : Cambridge Sound Works/Amazon

Connaissez-vous la marque Oontz ?

Les enceintes Oontz sont fabriquées par Cambridge Soundworks. Ce n’est pas exactement la marque audio personnelle la plus populaire au monde. Dans cet esprit, vous ne devriez pas vous sentir mal si vous ne le reconnaissez pas. Cela dit, beaucoup de gens l’ont vu mentionné plusieurs fois dans le passé ici à . Deals. Bien qu’il puisse passer inaperçu pour certaines personnes, le Enceinte Bluetooth portable OontZ Angle 3 est en fait le haut-parleur sans fil portable le plus populaire sur l’ensemble du site Web d’Amazon.

C’est vrai, les amis… Le best-seller n°1 d’Amazon n’est pas un haut-parleur de l’une des grandes marques qui dépensent d’innombrables millions de dollars en marketing et en publicité… c’est un petit haut-parleur génial d’Oontz.

Comme nous l’avons mentionné, cette enceinte Cambridge Soundworks la plus vendue a environ 122 000 notes 5 étoiles. Cela signifie qu’il s’agit également de l’un des haut-parleurs sans fil portables les mieux évalués sur Amazon. Il se vend à un prix merveilleusement abordable de 36 $, mais il existe actuellement une vente à durée limitée sur Amazon qui le réduit à seulement 27,99 $ grâce à une double remise. C’est une offre incroyable sur les haut-parleurs Bluetooth !

Gros son, petit prix

Cambridge n’a pas la même notoriété que les principaux acteurs du marché. Mais il a quelque chose d’encore plus important : une gamme de haut-parleurs portables de haute qualité qui coûtent une fraction des prix pratiqués par les autres marques. Le bouche à oreille a fait des merveilles pour la gamme Oontz, et l’Angle 3 est de loin le modèle le plus populaire.

L’Angle 3 offre une qualité sonore étonnamment excellente et des basses complètes pour un haut-parleur aussi compact, et la batterie dure jusqu’à 14 heures de lecture par charge. À 36 $, le Enceinte Bluetooth portable OontZ Angle 3 est déjà une bonne affaire. Mais si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant, vous pouvez en acheter un pour seulement 27,99 $.

C’est la meilleure offre d’enceintes Bluetooth d’Amazon, alors ne la manquez pas !

Faits rapides sur OontZ Angle 3

Les haut-parleurs portables sont si populaires de nos jours. Alors que certains d’entre eux coûtent une fortune, le Enceinte Bluetooth portable OontZ Angle 3 est incroyablement abordable. Comme nous l’avons mentionné, c’est certainement la meilleure offre d’enceintes Bluetooth d’Amazon. Voici quelques raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être l’envisager au lieu de ces alternatives coûteuses :

Contrairement aux haut-parleurs comparables qui ne se connectent qu’à votre téléphone, tablette, ordinateur ou appareil intelligent jusqu’à 33 pieds de distance, l’Oontz Angle 3 a une portée Bluetooth allant jusqu’à 100 pieds. La résistance à l’eau IPX5 signifie que vous n’avez pas à vous soucier des éclaboussures près de la piscine, de la pluie ou de la vapeur de votre douche Conçu et conçu par Cambridge Soundworks pour offrir un son cristallin Un radiateur de basses passif améliore les performances des basses Longue durée de vie de la batterie jusqu’à 14 heures de lecture par charge Microphone intégré pour les appels mains libres Poids : 10 oz, longueur : 5″, hauteur 2,8″

