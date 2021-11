Modèle hybride : le prochain acte de foi du Cloud

Sandip Patel, MD, IBM Inde

Au fur et à mesure que les organisations progressent dans leur transition vers le cloud, l’adoption du multicloud hybride est devenue essentielle et est clairement un gagnant dans la course pour devenir l’architecture dominante pour les parcs cloud d’entreprise en Inde », a déclaré Sandip Patel, directeur général d’IBM Inde. « Nous constatons que des organisations indiennes connaissent des améliorations à l’échelle de l’entreprise en exploitant la puissance d’une architecture cloud hybride pour numériser leurs produits et services existants, améliorer l’expérience client, augmenter la résilience de l’entreprise et réduire les risques de sécurité. » Selon la nouvelle étude mondiale d’IBM sur la transformation du cloud, seulement 3 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser un seul cloud privé ou public en 2021, contre 29 % en 2019, faisant du cloud hybride l’architecture informatique dominante.

L’étude mondiale, menée par IBM Institute for Business Value (IBV) en coopération avec Oxford Economics, a interrogé près de 7 200 cadres supérieurs dans 28 secteurs et 47 pays, dont 287 cadres indiens. Les résultats indiquent que le marché du cloud est entré dans l’ère hybride et multicloud et que les préoccupations concernant le verrouillage des fournisseurs, la sécurité, la conformité et l’interopérabilité restent primordiales. L’étude a trouvé: Les cybermenaces atteignent un niveau record

La complexité de l’infrastructure crée des portes fissurées que les cybercriminels exploitent. Pourtant, étonnamment, plus d’un tiers des personnes interrogées n’ont pas indiqué que l’amélioration de la cybersécurité et la réduction des risques de sécurité faisaient partie de leurs investissements commerciaux et informatiques les plus importants. Dans le même temps, 80 % des personnes interrogées dans le monde et en Inde a déclaré que la sécurité des données intégrée à l’ensemble de l’architecture cloud est importante ou extrêmement importante pour le succès des initiatives numériques. Les problèmes de sécurité ont constitué un obstacle important à l’amélioration des performances de l’entreprise dans certaines, la plupart ou toutes les parties de leur parc cloud pour 54 % des personnes interrogées.

Entre autres résultats, près de 79 % des personnes interrogées dans le monde et 71 % des personnes interrogées en Inde ont déclaré que des charges de travail entièrement portables sans verrouillage du fournisseur sont importantes ou extrêmement importantes pour le succès de leurs initiatives numériques.

