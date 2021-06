Modèle Mariacarla Boscono Designs Collection pour l’Italie K-Way – WWD

MILAN — Considérée comme une muse par les designers de Pierpaolo Piccioli à Riccardo Tisci, après une carrière de mannequin de plus de 25 ans, Mariacarla Boscono s’essaye pour la première fois au design. Mais elle évite fermement d’être appelée designer, ce qui “est un trop gros mot, et je continue d’aimer mon travail”.

Boscono a conçu une collection pour K-Way, qui s’inclinera le 10 juin et qui marque également sa première expérience en tant que directrice artistique, photographe et endosseur de marque à la fois.

Dans les images liées au projet, Boscono enfile elle-même les pièces de la collection, qui s’articule autour du maillot de bain zippé, et sa fille de neuf ans porte une version pour enfants. Boscono a photographié la campagne sur une île italienne, mais elle a refusé de la nommer, car elle souhaite qu’elle soit considérée comme un lieu « un symbole de maternité, un refuge où la nature, la liberté et la paix se rencontrent ».

Le maillot de bain a une protection UPF 50 et est associé à des leggings assortis. La veste imperméable Le Vrai 3.0 Eiffel de K-Way est confectionnée en ripstop avec une construction compressible et un imprimé floral unique conçu par Boscono.

Deux accessoires complètent le look : un chapeau avec un graphique assorti et un sac banane fonctionnel.

“Ce sont des pièces très simples pour une mère occupée et active, mais féminine”, a expliqué Boscono. “Je n’ai pas ressenti le besoin de concevoir une robe couture.”

Elle a admis qu’elle avait souvent été approchée pour créer des collections capsules, mais c’est la première fois en raison du sens que la marque K-Way a pour elle. « Le projet s’est développé de manière organique. K-Way et moi nous regardons depuis un moment, je suis un grand fan et l’un de mes premiers souvenirs est celui de ma mère en train de fermer mon K-Way quand j’étais enfant.

Elle a dit qu’elle continue d’être « comblée » par sa carrière de mannequin, qui reste « très attrayante », alors qu’elle aime aussi prendre des autoportraits.

Boscono a déclaré qu’elle avait apprécié l’expérience avec K-Way, “travailler de manière très naturelle. J’ai des idées très claires et je prends des décisions en cinq minutes. Elle a tourné les images sur trois jours en avril, sans lumière artificielle, et “essentiellement sans coiffure ni maquillage”.

Elle a loué la technologie du maillot de bain, qui lui permet de sécher rapidement. “C’est très polyvalent, vous pouvez le porter toute la journée de la plage au marché, l’associer à un jean pour un apéritif ou une pizza sans jamais avoir à vous changer à la maison”, a-t-elle déclaré à propos du design, qu’elle juge “sexy mais pas trop révélateur. Je pense à une femme moderne et forte.

Boscono a créé le body et le legging pour fille dans un rose poudré délicat. “Ce n’est pas une conception de mini-moi”, a-t-elle souligné. « L’individualité et l’indépendance sont essentielles.

Les prix vont de 50 euros pour un bonnet et 80 euros pour un legging à 115 euros pour un maillot de bain sans manches à 160 euros pour un modèle à manches longues. Les parkas se vendent à 140 euros.

Le maillot de bain enfant coûte 115 euros et la parka 120 euros.

La collection sera disponible à partir du 10 juin en ligne, dans les magasins monomarques K-Way à Turin, Milan, Rome, Forte dei Marmi et Portofino et dans un certain nombre de points de vente exclusifs tels que Antonia, Rail, Fondaco dei Tedeschi, Julian Fashion , M.Marittima, LuisaViaRoma, Degli Effetti et Papini.

Boscono, qui est représentée par Women Management, a fait ses débuts à l’âge de 16 ans lors du défilé Comme des Garçons à l’automne 1997.

K-Way est contrôlé par BasicNet SpA, qui détient également Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga, Sebago et Briko e Sabelt.

L’entrepreneur Marco Boglione a lancé BasicNet à Turin en 1994 en tant que première place de marché de la mode au monde. Née des racines de la célèbre entreprise de vêtements traditionnels Maglificio Calzificio Torinese, fondée en 1916, BasicNet ne produit ni ne distribue les collections de ses marques. Grâce à une plate-forme numériquement avancée, il agit comme un marché où les fabricants et les distributeurs se rencontrent pour faire des affaires.

Notamment, BasicNet conçoit et développe les collections de ses étiquettes, puis l’entreprise signe des accords de licence avec des producteurs et distributeurs internationaux, qui reçoivent de BasicNet tout ce dont ils ont besoin pour fabriquer et vendre les produits. Tous les processus sont effectués exclusivement en ligne, ce qui en fait une entreprise entièrement intégrée au Web.

BasicNet est cotée à la Bourse italienne depuis 1999.