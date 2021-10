Modèle OLED Nintendo Switch : guide ultime

Après des mois et des mois d’attente, le nouveau modèle Switch OLED de Nintendo est enfin sorti, nous permettant d’apporter cet écran OLED plus grand, une béquille améliorée et une nouvelle station d’accueil dans nos maisons. Ce n’est pas la mise à jour massive ou le « Switch Pro » que beaucoup espéraient. Cependant, il s’agit d’une mise à niveau impressionnante d’une console déjà populaire. Il y a plein de nouvelles choses à discuter, alors allons-y.

Le modèle OLED a un écran plus grand qui montre vos jeux de manière plus nette et plus vibrante. Il possède également une béquille améliorée et double le stockage interne du commutateur d’origine. Le dock a également été amélioré et dispose d’un port LAN.

Quel est le modèle OLED de la Nintendo Switch ?

Le modèle Switch OLED est très similaire à la console Switch d’origine, mais avec quelques mises à niveau indispensables. Voici toutes les différences et similitudes importantes :

Écran OLED 7 pouces : Comme nous l’avons noté dans notre comparaison de modèles Nintendo Switch vs Switch OLED, cet écran offre des couleurs plus vives et un contraste plus net que les écrans d’origine. L’écran lui-même est également légèrement plus grand puisque le modèle OLED a une lunette plus fine (cadre noir autour de l’écran) que l’original.

64 Go de stockage interne : Le commutateur d’origine n’avait que 32 Go de stockage interne, donc ce nouveau modèle double efficacement cet espace.

Conception du quai mise à jour : Le nouveau dock modèle OLED a un look mis à jour avec des bords arrondis sur le dessus plutôt que des coins durs.

Port LAN : La station d’accueil mise à jour a une conception légèrement différente, y compris un port LAN, ce qui la fait se brancher directement sur votre connexion Internet au lieu de toujours compter sur le Wi-Fi.

Nouvelle béquille : Au lieu de la petite béquille fragile que nous avons appris à reconnaître du commutateur d’origine, le modèle OLED a une longue béquille à l’arrière de l’appareil qui ressemble et fonctionne de la même manière que la béquille d’un Surface Pro.

Son amélioré : Les haut-parleurs sont améliorés par rapport aux modèles Switch précédents, ce qui permet au son et à la musique de votre jeu d’être plus clairs.

Trois modes : Comme le Switch d’origine, le modèle OLED peut être utilisé en mode portable, en mode sur table ou en mode ancré sur un téléviseur.

Joy-Cons détachables : Comme le commutateur d’origine, celui-ci peut être utilisé lorsqu’il est connecté à un téléviseur ou en mode portable avec des contrôleurs amovibles pour les jeux multijoueurs.

Fonctionne avec Switch/Switch Lite : Les jeux multijoueurs compatibles vous permettent de jouer en ligne ou localement avec le Switch d’origine ainsi que le Switch Lite.

Couleurs: Le nouveau commutateur est livré avec des Joy-Cons blancs avec une station d’accueil blanche ou des Joy-Cons bleu néon et rouge néon avec une station d’accueil noire. Des couleurs et des designs supplémentaires seront probablement publiés à l’avenir.

Le modèle OLED a les mêmes capacités de résolution que les consoles Switch précédentes, pouvant atteindre jusqu’à 1080p en mode ancré et jusqu’à 720p en mode portable. Il utilise également la même puce Nvidia Tegra X1 que les précédentes itérations de Switch. Cela signifie qu’il offre la même puissance de traitement, les mêmes exécutions et les mêmes images par seconde (FPS). Il a également la même autonomie que la Nintendo Switch V2 : 4,5 à 9 heures, selon le jeu et vos paramètres de luminosité.

Comment distinguer le nouveau modèle OLED de l’original

Lorsque vous cherchez à acheter le nouveau modèle OLED Nintendo Switch, recherchez une boîte avec une disposition verticale plutôt qu’horizontale. Les grandes lettres « OLED » représentées sous l’image de la console sont également un cadeau flagrant. De plus, si vous voyez des Joy-Cons blancs et un dock blanc avec des bords arrondis sur le dessus, il s’agit probablement de la nouvelle version, car cette couleur n’était pas disponible sur l’original.

Comment le modèle Nintendo Switch OLED sera-t-il équitable dans la guerre des consoles ?

Étonnamment, même si la PlayStation 5 et la Xbox Series X ont été lancées, la Nintendo Switch était toujours la console la plus vendue pendant la saison des vacances 2020 et a continué d’être très demandée en 2021. Les précommandes se sont vendues en quelques minutes à chaque fois qu’elles deviennent disponibles, et maintenant que le modèle OLED est sorti, les magasins sont rarement en stock longtemps. En tant que tel, la société de jeux japonaise finira probablement par se débrouiller très bien pour elle-même. De toute évidence, les consoles de Microsoft et Sony sont plus puissantes graphiquement car elles peuvent gérer une résolution de 4K à 8K, ont une puissance de traitement incroyable et offrent des contrôleurs plus fiables.

La portabilité et le prix inférieur du Switch lui donnent un avantage.

Heureusement, la Nintendo Switch ne s’est pas concentrée sur les graphismes mais plutôt sur l’expérience de jeu portable, c’est pourquoi elle a si bien fonctionné. Cette concentration aide également à garder le Switch le système de jeu le plus abordable, ce qui donne à Nintendo un avantage sur PlayStation et Xbox. À moins que Sony ou Microsoft ne lance un ordinateur de poche très réussi avec des graphismes et des fréquences d’images sérieusement améliorés par rapport au Switch (ce qui est hautement improbable), Nintendo devrait bien se débrouiller dans les années à venir.

De plus, le Switch est déjà la meilleure console de coopération et multijoueur sur canapé, étant donné que ses jeux exclusifs peuvent souvent accueillir jusqu’à quatre joueurs et parfois jusqu’à huit. Cela en fait le système de choix pour les soirées de jeux et les activités familiales. De plus, la possibilité de passer facilement du mode solo au mode multijoueur en fait une excellente option pour les familles avec plus d’un enfant.

Une autre chose que la Switch a pour elle, c’est qu’il y aura bientôt de nombreuses exclusivités très attendues sur la Nintendo Switch, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et Bayonetta 3. Ces jeux ne manqueront pas de maintenir l’intérêt des gens pour la Switch. pour un bout de temps.

Prix ​​du modèle OLED Nintendo Switch

Le modèle Switch OLED se vend 350 $. C’est 50 $ de plus que la Nintendo Switch originale vendue. Cette augmentation de prix est due à un mélange de mises à niveau, y compris le passage d’un écran LCD à un écran OLED, la station d’accueil mise à jour avec un port LAN et cette béquille sophistiquée qui longe l’arrière de la console.

Dois-je acheter le modèle OLED Nintendo Switch ?

Le modèle OLED s’est avéré être un article très populaire qui se vend en quelques minutes. Cependant, il n’a que quelques améliorations par rapport au Switch V2, sorti en 2019. À moins que vous ne vouliez vraiment VRAIMENT le nouvel écran OLED, vous voudrez peut-être économiser 50 $ et prendre le Switch moins sophistiqué à la place. C’est un appareil incroyablement populaire qui offre du plaisir en solo et en multijoueur à la fois sur votre téléviseur et en déplacement. Les consoles de la gamme hybride Switch sont les appareils de jeu ultimes car elles sont idéales pour une large tranche d’âge et peuvent être jouées à peu près n’importe où.

