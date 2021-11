Modèle Yanet García mignon maillot de bain jaune fluo

Yanet García modèle un joli maillot de bain jaune fluo | Instagram

La coquette maquette Yanet García a une nouvelle fois fait monter la température en modelant un maillot de bain de couleur néon qui révélait la silhouette sculpturale qui a séduit des millions de followers sur les différents réseaux sociaux.

La révélation passionnée dans laquelle l’hôte coquette a joué ce week-end a provoqué toutes sortes de réactions, dans lesquelles ses fidèles adeptes ont complimenté sa beauté et lui ont fait des propositions osées.

Et ce n’est pas pour moins, puisque vêtue d’un trikini jaune fluo, l’ancienne « Climate Girl » du programme « Hoy » est apparue devant une grande porte en bois qui mène à une piscine.

Comme à l’occasion, la courte vidéo qui a enregistré des milliers de vues fait partie de la nouvelle séance photo qu’il a réalisée pour la page de contenu exclusif OnlyFans.

Il convient de noter que c’est là qu’il surprend continuellement avec des photographies osées qui paralyse le cœur de ses fans.

Les vêtements frappants ont été présents à plusieurs reprises, comme cela s’est produit il y a quelques jours lorsqu’elle a modelé un petit ensemble dans le même ton, cependant, avec quelques détails roses, un ensemble spectaculaire avec lequel elle a laissé très peu à l’imagination grâce à son révélateur transparents.

Alors qu’avec un autre vêtement d’une puissante couleur verte, elle soupire en exécutant des poses coquettes devant la caméra, tout cela dans une vidéo qui a généré plus de 2 millions de vues, confirmant qu’elle est l’une des célébrités les plus belles et charismatiques sur les réseaux sociaux .

C’est ainsi que la populaire influenceuse mexicaine Yanet García est une tendance dans tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

D’autre part, il y a quelques années, elle a cessé d’être « la fille de la météo », et la jeune fille de 31 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à fournir des conseils de santé et des programmes d’entraînement à son plus plus de 14 millions de fans.

Il y partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps, faisant sensation pour ses millions d’admirateurs sur ses différents comptes.