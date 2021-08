modèles Abigail Ratchford parfaits en robe élégante et toasts | INSTAGRAM

Le magnifique modèle américain appelée Abigaíl Ratchford est l’une des meilleures représentantes de son pays lorsqu’il s’agit de créer du contenu séduisant et de promouvoir mode et mode sur réseaux sociaux, il pourrait même être considéré comme un Demi Rose Version américaine.

Cette fois, nous aborderons un photographie incroyable qu’il a partagé dans son Instagram officiel celui dans lequel il démontre son grande qualité mannequin et qu’elle est aussi plus qu’heureuse pour toutes les réalisations qu’elle a eues dans cette industrie qu’elle aime tant.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons apprécier comment c’est belle influenceuse Elle est mannequin assise sur un canapé blanc où elle trinquait avec un verre pour toutes ses réalisations et ce qu’elle a vécu jusqu’à ce jour, une aventure sans fin qui prend actuellement de la force grâce à son retour des séances photo. .

Cela pourrait aussi vous intéresser: Abigail Ratchford sans vêtements de son placard frappe les réseaux

Sur cette photo, nous pouvons apprécier à quel point c’est beau et c’est charmes se distinguant par l’aventure frontale de son ensemble, une tenue élégante qui pourrait être utilisée dans les événements les plus élégants et sophistiqués grâce à son excellent design.

Bien sûr, cela fait partie d’un collaboration avec une célèbre marque Vogue, qui s’est chargée d’envoyer un photographe professionnel pour le capturer de cette manière incroyable.

En fait, il nous a tagué le profil du photographe qui était en charge de capturer ses photos au cas où nous voudrions voir beaucoup plus de contenu de sa part et lorsque nous y entrons nous nous rendons compte qu’il est en fait l’un des plus professionnels qui existe sur Instagram .

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO INCROYABLE

De plus, dans ses histoires, il élargissait un peu plus le contenu et maintenait cette belle relation étroite avec ses fans en partageant des vidéos dans lesquelles il faisait de l’exercice et en recommandant également certaines entreprises qui lui ont apporté des choses positives.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Par exemple, il a recommandé un endroit où ils préparent de la nourriture et qui peut venir chez vous afin que vous n’ayez pas à risquer de le quitter grâce à la situation mondiale, il a également partagé qu’il regardait la télévision avec son partenaire, qui soit dit en passant il s’endormit puisque c’était un Spectacle normalement vu par les femmes.

À la réunion, nous continuerons à partager avec vous uniquement les meilleures fêtes de contenu d’Abigaíl Ratchford ainsi que les nouvelles qui surviennent autour d’elle et toutes ces informations intéressantes qui seront révélées dans un proche avenir.