Modèles australiens, Stenmark Twins, lancent des lunettes Dreamers – WWD

La pandémie a modifié les habitudes de sommeil de nombreuses personnes, mais Jordan et Zac Stenmark sont déterminés à aider le public à dormir plus profondément.

Les deux modèles australiens, qui ont été découverts par Tom Ford et qui ont été présentés dans des campagnes et sur des podiums pour des marques de mode de haut niveau telles que Calvin Klein et Giorgio Armani, ont créé une entreprise destinée à améliorer la santé du sommeil.

Les frères ont fait équipe avec le physicien chimiste Dr Stafford W. Sheehan de l’Université de Yale pour inventer une ligne de lunettes nommée Dreamers, qui est lancée aujourd’hui. Les lunettes sont dotées de lentilles DreamTech Sleep, en instance de brevet, qui bloquent 99,9% de la lumière bleu-vert, ce qui perturbe le sommeil. En portant les lunettes pendant au moins 30 minutes avant de se coucher, le corps est capable de produire naturellement de la mélatonine, qui aide à s’endormir et à rester endormi.

En plus des lentilles Sleep, la collection Dreamers comprend également des lentilles Screen, conçues pour être portées pendant la journée pour bloquer la lumière bleue émise par les écrans d’ordinateur qui peut entraîner une fatigue oculaire et des maux de tête.

Bien que les Stenmarks ne soient pas les premiers à proposer des lunettes d’aide au sommeil – Roka, Blublox et d’autres sont également sur le marché – la collection Dreamers présente quelques avantages que les autres ne le font pas, ont-ils déclaré.

Dans une interview depuis leur domicile à Sydney où les jumeaux de 29 ans vivent depuis le début de la pandémie, Zac Stenmark a déclaré que la récolte actuelle de lunettes sur le marché ne bloquait qu’une partie de la lumière bleu-vert, alors ils a travaillé avec Sheehan pour développer un objectif qui pourrait bloquer presque toute la lumière – «et le faire d’une manière fonctionnelle et à la mode», a-t-il déclaré. «Nous voulions créer un produit que nous souhaiterions utiliser.»

Un grand obstacle des lunettes actuellement sur le marché est leur apparence. «Nous savons de l’industrie dont nous venons que les gens veulent être élégants», a déclaré Jordan Stenmark. «Ce n’est pas parce que c’est scientifique que ça ne peut pas être beau.»

Dreamers propose un aviateur d’inspiration rétro et un Wayfarer classique à monture en D, tous deux disponibles en précommande dans des verres correcteurs. Chaque modèle est disponible en transparent, noir ou écaille de tortue.

«La plupart des technologies actuellement disponibles ne bloquent qu’une bande étroite de lumière bleue», a déclaré Sheehan. «Cependant, la recherche nous montre qu’à moins que tout le spectre bleu-vert perturbant le sommeil ne soit bloqué, notre rythme circadien, ou cycle naturel veille-sommeil, sera perturbé.»

«La santé est une priorité pour nous», a déclaré Zac Stenmark. Lorsqu’ils ont fait le tour du monde pour des séances photo, ils ont réalisé à quel point leurs habitudes de sommeil étaient modifiées par les voyages en avion et le travail dans tous les fuseaux horaires.

«Au cours des 10 dernières années, comme beaucoup, nous avons travaillé des heures folles avec des départs très tôt et des nuits tardives», a déclaré Jordan Stenmark. «Nous avons rapidement réalisé qu’un sommeil de qualité avait un impact considérable sur notre santé physique et émotionnelle. C’est donc par nécessité que nous avons eu cette idée.

Ils ont commencé à faire des recherches et ont rapidement réalisé «à quel point le sommeil est important en tant que véritable fondement de la santé», a déclaré Zac Stenmark. Ils ont découvert l’impact de la lumière bleu-vert sur la capacité du corps à produire de la mélatonine et ont cherché une solution et un moyen efficace de «recharger vos batteries», a ajouté son frère.

«La dépression et l’anxiété sont deux des problèmes de santé qui croissent le plus rapidement aujourd’hui, en particulier pour les personnes de notre groupe d’âge», a déclaré Zac Stenmark. «Alors que nous devenions plus informés sur les liens indiscutables entre la surexposition à la lumière artificielle bleu-vert, la qualité du sommeil et la santé mentale, nous nous sommes sentis obligés de travailler pour trouver une solution.»

Dreamers a un brevet mondial sur les verres et les lunettes seront vendues sur le site de commerce électronique de la marque qui est officiellement lancé aujourd’hui. Ils coûteront 135 $ aux États-Unis

Les Stenmarks, qui ont été découverts alors qu’ils étudiaient l’économie dans une université de Sydney grâce à une bourse de football, ont fait leurs débuts de mannequin avec un éditorial de 60 pages réalisé par Milan Vukmirovic dans L’Officiel Hommes Paris en 2011. Il y a dix-huit mois, ils ont lancé Stenmark Life. , un site de santé et de bien-être où ils proposent des conseils sur la mode, le fitness et la gastronomie.

«Notre carrière est une question de longévité», a déclaré Jordan Stenmark, «et d’être aussi en bonne santé que possible. C’est une question de style de vie, pas seulement six semaines pour se faire déchiqueter. Vous n’avez qu’un seul corps – eh bien, nous sommes jumeaux, donc nous avons en fait deux corps – alors vous feriez mieux de vous en occuper.

Bien que la pandémie ait mis leur carrière de mannequin en pause, les frères ont hâte de retourner à New York et de se remettre dans les affaires quand ils le pourront.

«Le mannequinat est quelque chose que nous aimons vraiment», a-t-il déclaré. «Nous l’avons fait pendant 10 ans et ne pas continuer à en faire partie serait triste.»

Mais pour l’instant, l’accent est mis sur les rêveurs. Bien que le lancement se concentre sur les lunettes, les Stenmarks n’ont pas exclu d’étendre un jour la franchise aux vêtements. « Il pourrait y avoir quelque chose d’intéressant dans l’espace de sommeil qui pourrait être dans les cartes sur toute la ligne », a laissé entendre Jordan Stenmark. «Mais nous voulons commencer par les lunettes, bien le faire et prouver au consommateur que nous pouvons fabriquer un produit de qualité. Ensuite, nous partirons de là.

Pour le lancement, les Stenmarks travaillent avec les mannequins et influenceurs Charlotte D’Alessio, Barbara Palvin, Maeve Reilly, Jake Miller et Riley Hubatka pour promouvoir la collection.