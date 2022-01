Modèles Belinda au look vert fabuleux de la plage

Belinda, dans un look vert fabuleux, montre sa beauté à la mer | Instagram

Belinda a encore secoué les réseaux sociaux en exhibant toute sa beauté dans une tenue en vert de la mer, elle a l’air fabuleuse.

La chanteuse Espagnole, née à Madrid le 15 août 1992, dès l’âge de 4 ans, Belinda est arrivée au Mexique avec sa famille, développant dès son plus jeune âge une grande préoccupation pour le monde du spectacle.

Aujourd’hui, le soi-disant « Princesse de la pop latine« C’est l’un des plus populaires en ce qui concerne le genre pop, ceci, ajouté à ses premières apparitions à la télévision lors de ses débuts dans des feuilletons tels que » Amigos x Siempre « (2000), » Aventuras en el tiempo « (2001) » Complices à la rescousse » (2002), qui a marqué ses débuts sur le petit écran.

Belinda, dans un fabuleux look vert, montre toute sa beauté. Photo : Capture Instagram

Actuellement, le « compositrice« est l’un des plus plébiscités sur les réseaux sociaux attirant un public grandissant avec ses diverses publications et certaines des nombreuses images qui circulent sur les pages fan inspirées par l’interprète de » Amor a Primera Vista « .

Avec un coeur vert Belinda apparaît dans une carte postale qui a généré une pluie de compliments pour le « soliste« , montré portant une tenue verte et des détails noirs, » la peau de Beli » semble avoir été en contact avec la mer dans l’instantané.

Tu es la perfection humaine, Tu es parfaitement belle à tous égards. Je t’aime pour toujours, Comme c’est beau, Précieux, je t’aime, Ayyy belle, Tu as tout bébé, je l’aime, Comme c’est beau, Super beau,

Ce sont quelques-unes des réactions que certains utilisateurs du compte dédié à la « producteur« et l’actrice de Netflix, qui reprendra le jeu en 2020 lorsqu’elle a été invitée à enregistrer la série » Welcome to Eden « .

Belinda Peregrín Schüll, est capturée dans son ensemble « maquette« avec l’expérience qui accompagne les vedettes dans diverses couvertures de magazines de mode prestigieux tels que » Elle « , » Vogue « , » Marie Claire « , » Caras « , Quien et » Her World « , parmi les plus récentes.

En plus de diriger diverses campagnes publicitaires, avec différentes marques, Belinda Peregrín Schüll a très bien saisi l’occasion pour se lancer en tant qu’entrepreneur d’une marque de produits de soins de la peau, qu’elle promeut dans différentes variétés et saveurs.

La « La fiancée de Christian Nodal« Elle préparerait sa liaison nuptiale avec l’interprète de » Adiós Amor « , comme le couple l’anticipait en pleine exclusivité, même si jusqu’à présent la date à laquelle ils célébreraient leur mariage est inconnue.