Modèles Cyber ​​Week toujours en vente, y compris le pot instantané R2-D2 ; Mais les offres ne dureront probablement pas plus longtemps

Le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont peut-être terminés, mais les offres continuent. Il n’est pas trop tard — encore ! — pour obtenir une très bonne affaire sur l’Instant Pot, l’un des appareils de cuisine les plus populaires de cette saison des fêtes.

Si vous n’en avez pas acheté, mais que les offres Black Friday, Cyber ​​Monday et Cyber ​​Week vous ont intrigué, alors vous êtes au bon endroit. Comme l’appareil de cuisine multitâche, il s’agit d’un guide multitâche, décrivant les modèles Instant Pot et mettant en évidence les meilleures ventes Instant Pot en ce moment lors de la vente Cyber ​​Monday d’Amazon, de la vente Cyber ​​Monday de Walmart et plus encore.

Les prix sont toujours aussi bons qu’ils l’étaient le Black Friday et le Cyber ​​Monday, à quelques exceptions près. Mais si l’histoire est juge, cette vente sur Instant Pots ne durera pas longtemps. Et une fois que c’est terminé, vous devrez peut-être attendre Amazon Prime Day 2022 pour revoir ce genre d’offres.

Vous ne savez pas quel est le problème avec l’Instant Pot ? Tout d’abord : The Instant Pot est la marque d’une gamme d’autocuiseurs multi-usages qui promettent de remplacer vos autres gadgets de cuisine, y compris les mijoteuses, les yaourtières, les cuiseurs à riz, les cuiseurs à vapeur et les friteuses à air.

La cuisson sous pression est une technique qui prépare les haricots, les viandes, les ragoûts et plus encore dans des conditions de haute pression. La pression cuit les aliments beaucoup plus rapidement qu’une mijoteuse de forme similaire. Les pots instantanés sont dotés de fonctions de sécurité, telles qu’une protection contre la surchauffe et un couvercle verrouillable, ce qui donne l’impression que la cuisson sous pression est une entreprise à basse pression.

Les chefs et les cuisiniers à domicile sont devenus créatifs avec cet appareil de cuisine populaire. Vous pouvez trouver d’innombrables recettes conçues pour l’Instant Pot, disponibles à la fois dans les livres de cuisine et en ligne. De nombreuses personnes préparent des recettes Instant Pot plus saines pour perdre du poids.

Voici une ventilation des modèles Instant Pot les plus populaires, et où vous pouvez toujours obtenir des offres Cyber ​​Monday de dernière minute sur eux aujourd’hui. Nous avons même inclus des idées de recettes pour vous inspirer. Beaucoup de ces recettes fonctionnent pour tous les produits Instant Pot présentés ci-dessous.

Instant Pot Duo Plus 9-en-1 (6 pintes): 60 $ chez Target

Si vous êtes prêt pour plus de fonctionnalités, optez pour l’Instant Pot Duo Plus. Ce modèle 9 en 1, comme les appareils 7 en 1, fonctionne comme un autocuiseur électrique, un cuiseur à riz, une mijoteuse, une yaourtière, un cuiseur vapeur, une sauteuse et un chauffe-plats. Mais vous bénéficiez également de deux autres astuces : un stérilisateur et une fonction qui permet de maintenir votre eau de cuisson à température constante (pour la cuisson sous vide). La machine dispose également de 15 options de programmation personnalisables.

Amazon et Target ont tous deux le même accord Cyber ​​Monday – et ont des stocks disponibles, au moment de la publication. Une chose : la machine illustrée sur la page du produit de Target ne dit pas « Instant Pot Duo Plus » (comme celle illustrée ci-dessus), et la page du produit n’est pas non plus étiquetée « Instant Pot Duo Plus ». Mais, pour ce que ça vaut, le prix catalogue indiqué est cohérent avec le Duo Plus, tout comme les fonctions répertoriées de la machine.

Instant Pot Duo Plus 9-en-1 (6 pintes), 60 $ (au lieu de 130 $)

60 chez Amazon60 chez Target

Instant Pot Pro 10-en-1 (6 pintes): 80 $ sur Amazon

Comme l’Instant Pot Duo Plus, l’Instant Pot Pro peut être utilisé pour la cuisson sous pression, la cuisson lente, la cuisson du riz, la cuisson sous vide, les sautés, la stérilisation, la fabrication de yaourt, le réchauffement et la cuisson à la vapeur. Mais le Pro fait mieux le Duo Plus, et ajoute une 10ème fonction : pâtissier !

Il existe 28 paramètres de programme pour les repas essentiels et cinq paramètres programmables pour vos propres recettes préférées. Ce modèle est doté d’un interrupteur de dégagement de vapeur doux amélioré avec un couvercle diffusant, pour réduire le bruit et éviter les éclaboussures sur votre comptoir.

Amazon propose l’Instant Pot Pro de six pintes à près de 40 % de réduction sur son prix régulier de 130 $. Nous avons repéré des offres similaires pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday sur ce modèle chez Macy’s, Crate & Barrel et d’autres détaillants.

Instant Pot Pro 10-en-1 (6 pintes), 80 $ (au lieu de 130 $)

80 chez Amazon80 chez Macy’s

Instant Pot Duo Nova 7-en-1 (6 pintes): 75 $ chez Wayfair

L’Instant Pot Duo Nova est similaire à l’Instant Pot Duo en ce sens qu’il s’agit d’un autre appareil à sept fonctions. Le Duo Nova est livré avec un couvercle qui scelle automatiquement votre machine et dispose d’un bouton à dégagement rapide pour évacuer la vapeur.

Au dernier regard, Amazon n’avait pas le Duo Nova en stock. Mais la bonne nouvelle est que la vente Wayfair Black Friday propose le Duo Nova de six pintes à 25 % de réduction, et il est expédié gratuitement.

Instant Pot Duo Nova 7-en-1 (6 pintes), 75 $ (au lieu de 100 $)

75 à Wayfair

Instant Pot Ultra 10-en-1 (6 pintes): 75 $ chez Kohl’s

L’Instant Pot Ultra est également un produit 10 en 1. Il a des mises à jour telles que le réglage de l’altitude et un bouton de réinitialisation de la vapeur.

Ce n’est pas un appareil bon marché – il s’appelle l’Ultra, après tout. Mais nous l’avons trouvé pour seulement 75 $ chez Kohl’s, même après le Cyber ​​Monday ! — par opposition à son prix actuel de 140 $ sur Amazon.

« Même si vous ne cuisinez pas beaucoup ou si vous avez un large éventail de compétences culinaires, l’écran LCD élimine vraiment le mystère du cycle de cuisson sous pression qui n’est pas disponible sur les modèles Duo ou Lux », lit-on dans un avis d’achat vérifié. sur Amazon. « Peut-être que les réglages supplémentaires inciteront les cuisiniers novices à essayer de nouvelles choses. »

Instant Pot Ultra 10-en-1 (6 pintes), 75 $ (régulièrement 150 $)

75 chez Kohl’s140 chez Amazon

Instant Pot Duo Crisp 11-en-1 avec couvercle de friteuse à air (6 pintes): 100 $ sur Amazon



Il s’agit de l’Instant Pot Duo, mais avec la possibilité de faire frire à l’air libre. La friture à l’air est la technique de cuisson à la mode qui utilise, dans ce cas, 95% moins d’huile que la friture. Il est livré avec un panier de friteuse à air à plusieurs niveaux.

Si vous comptez, l’Instant Pot Duo Crisp 11-en-1 (photo) fonctionne comme tout cela : friteuse à air, autocuiseur, mijoteuse, boulanger, gril, rôtissoire, cuiseur vapeur, sauteuse, étuve, cuiseur sous vide et chauffe-plats.

Amazon et Target ont tous deux des offres de 50 $ sur le Duo Crisp 11-en-1 de 6 pintes pour la Cyber ​​Week.

Instant Pot Duo Crisp 11-en-1 avec couvercle de friteuse à air (6 pintes), 100 $ (au lieu de 150 $)



100 chez Amazon100 chez Target

Instant Pot Pro Crisp 11-en-1 (8 pintes): 170 $ sur Amazon

L’Instant Pot Pro Crisp est livré avec un accessoire de friteuse à air. Le modèle de 8 pintes peut accueillir un poulet entier. Sa température de friture monte jusqu’à 400 degrés. Vous pouvez utiliser ce pot instantané pour réchauffer des frites, expérimenter une version plus saine de poulet frit et bien plus encore.

L’offre Black Friday de Best Buy sur ce modèle est maintenant terminée, mais vous pouvez toujours obtenir une réduction de 30% sur l’Instant Pot Pro Crisp sur Amazon en tant qu’offre Cyber ​​Monday tardive.

Instant Pot Pro Crisp 11-en-1 (8 pintes), 170 $ (au lieu de 250 $)

170 sur Amazon

Friteuse à air instantanée Omni Plus : 140 $ sur Amazon

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, l’Instant Omni Plus n’est pas exactement un pot. En fait, non, ce n’est pas un pot. L’Instant Omni Plus est un four à convection de comptoir qui, à la manière d’Instant Pot, a encore plus d’astuces dans ses manches. (Et, oui, nous savons, le pas-a-pot n’a pas de manches – allez-y.)

Un appareil 10 en 1, il peut être utilisé pour frire à l’air libre, griller, cuire, rôtir, déshydrater, réchauffer, griller et réchauffer. Et, comme indiqué, il fonctionne comme un four à convection, ainsi que comme une rôtissoire.

L’offre Black Friday/Cyber ​​Monday sur l’Instant Omni Plus de 1 800 watts sur Amazon est l’une des plus importantes que nous ayons vues sur n’importe quel produit : plus de 100 $ de réduction.

Et bien que le Cyber ​​Monday soit passé, Amazon a toujours une offre massive de 100 $ sur l’Instant Omni Pro encore plus truqué. L’Instant Omni Pro dispose de 14 fonctions au total, y compris la possibilité de cuire à l’épreuve et de cuisiner en deux.

Friteuse Instant Omni Plus Air, 140 $ (au lieu de 250 $)

140 sur Amazon

Instant Omni Pro 14-en-1, 200 $ (au lieu de 300 $)

200 sur Amazon

Couvercle de friteuse à air instantané Instant Pot (couvercle uniquement pour 6 pintes): 50 $ sur Amazon

Si vous possédez déjà un Instant Pot, il n’est pas nécessaire d’en acheter un deuxième si vous voulez essayer la friture à l’air libre. le couvercle de friteuse à air instantané 6-en-1, normalement 90 $, est en vente pour seulement 50 $ pour Cyber ​​Monday. (La dernière fois que nous avons vérifié, l’offre est toujours disponible, même si vous devrez peut-être attendre quelques semaines pour prendre livraison.) Livré avec un panier de friteuse à air et un plateau pour griller/déshydrater.

Notez que ce couvercle Air Fryer n’a pas de fonctionnalité d’autocuiseur et est UNIQUEMENT compatible avec les modèles de 6 pintes suivants : Duo, Duo Plus, Duo Nova, Duo Gourmet, Viva, Ultra et Lux. Utiliser uniquement avec des pots intérieurs en acier inoxydable.

Couvercle de friteuse à air instantané Instant Pot (couvercle uniquement pour 6 pintes), 50 $ (régulièrement 90 $)

50 sur Amazon

Pot instantané 7-en-1 (8 pintes): 59 $ chez Walmart

Présenté comme une exclusivité Walmart, ce pot instantané fonctionne comme un autocuiseur, un cuiseur à riz, une mijoteuse, une yaourtière, un cuiseur vapeur et un réchaud. Vous pouvez également l’utiliser pour faire sauter tout ce qui doit être sauté. Additionnez tout, et cela fait sept fonctions. Mais attendez, il y a plus : ce pot instantané de 8 pintes propose 13 programmes personnalisables pour une préparation rapide des repas. Instant Pot dit que le modèle se vend généralement 100 $. Économisez 40 % en le récupérant dans le cadre d’une offre Walmart du dernier Cyber ​​Monday.

Pot instantané 7-en-1 (8 pintes), 59 $ (au lieu de 100 $)

59 chez Walmart

Instant Pot Duo 7-en-1 (6 pintes): 89 $ sur Amazon

Bien que nous admettions que nous n’ayons pas trouvé d’offre Cyber ​​Week sur ce modèle, celui-ci peut être celui pour vous si vous recherchez l’expérience classique Instant Pot.

L’Instant Pot Duo est essentiellement sept appareils en un : un autocuiseur électrique, un cuiseur à riz, une mijoteuse, une yaourtière, un cuiseur vapeur, une sauteuse et un chauffe-plats. Il dispose également de 13 programmes personnalisables.

L’Instant Pot Duo dispose de deux réglages de pression : élevé pour une cuisson rapide ; et, bas pour vous-vraiment-ne-voulez-pas-trop-cuire-cette cuisine.

Comme pour les autres modèles Instant Pot, le Duo est disponible dans une variété de tailles. L’Instant Pot Duo de 3 pintes (70 $) est idéal pour les petites cuisines, tandis que l’Instant Pot Duo de 8 pintes (100 $) conviendra parfaitement aux familles ou aux préparateurs de repas. Le 6 pintes est la taille la plus populaire et celle présentée ici.

Instant Pot Duo 7-en-1 (6 pintes), 89 $

89 chez Amazon89 chez Walmart

Instant Pot Star Wars Duo R2-D2 (6 pintes): 147 $ sur Amazon

Toute la commodité d’un Instant Pot Duo emballé dans un adorable emballage sur le thème R2-D2. Cette marmite Star Wars Duo propose 14 programmes de cuisson intelligents. (Vous pouvez également obtenir ce Duo Instant Pot dans plusieurs autres thèmes Star Wars moins chers, notamment Baby Yoda, Dark Vadar et Storm Trooper.)

Pot instantané Star Wars Duo R2-D2 (6 pintes), 147 $

147 sur Amazon

(Photo : Instant Pot via Amazon)100 sur Amazon